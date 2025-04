«Los que elegimos la abstracción tenemos una visión más musical»

Hace unos días visitó la exposición «Deconstruyendo la abstracción. Pintura Valenciana (1970-2024)», en la que tiene obra. ¿Qué le pareció la muestra?

Muy interesante, porque la abstracción parecía que en València apenas existía. La figuración siempre ha prevalecido. Hacer una revisión de lo que se está haciendo hoy en día con la abstracción en València ha sido una gran iniciativa. Ojala haya más.

¿Hay herederos de la abstracción de José María Yturralde, Soledad Sevilla o Jordi Teixidor?

Por supuesto y esta exposición es una muestra de ello. Pero en galerías y exposiciones prevalecen también las muestras más figurativas, la figuración expresiva, que es lo que ahora se lleva más.

¿Qué transmite la abstracción que no logra la figuración?

Una no es superior a la otra. Los que elegimos la abstracción tenemos una visión, digamos, más musical, más ensimismada, más yendo hacia la esencia de las cosas. Hay pintura buena, buenísima, mala y malísima en las dos tendencias.

Si usted se volviera figurativo, ¿qué pintaría?

Lo mismo porque para mí abstracción y figuración son lo mismo. Es decir, la visión que nos transmite un cuadro de Velázquez trasciende lo que representa. Tiene una armonía interna, una energía que sobrepasa los límites de las historias que pueda contarnos. El buen arte transmite, sea o no sea figurativo.

Su trayectoria está muy ligada al uso de la tecnología, con su paso por el Centro de Cálculo de Madrid. ¿Qué le parece el uso de la inteligencia artificial?

Es una tecnología que ya está en todas partes y que la estamos utilizando unos más, otros menos. Está en sus comienzos, se va a perfeccionar mucho más, va a ser mucho más potente. Está ocurriendo lo mismo que ocurrió cuando se sintonizaron los ordenadores. En los años 70, en España, empezamos a trabajar con las computadoras y nos hacíamos las mismas preguntas. En aquellos seminarios que iniciamos en el año 78, dentro del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, nos proponíamos cosas muy semejantes y mucha gente pensaba que la tecnología iba a superar al ser humano. Pero el ser humano se ayuda de ella. Las tecnologías cada vez son más sofisticadas y más capaces de todo, de hacer cosas buenas y malas, pero no por sí mismas.

¿Usted ya usa la IA?

La estábamos utilizando hace tiempo sin que se llamara todavía la inteligencia artificial.

¿Qué le inspira actualmente?

Como siempre, el punto en el que se encuentra la humanidad: históricamente, filosóficamente, tecnológicamente y en todos los aspectos. Estoy fascinado por la visión de lo sublime ante la vastedad del universo. Parece que no encontremos los límites de nuestro propio universo. Me interesa la situación del ser humano en el cosmos, aquí y ahora. Me pregunto dónde está la humanidad, qué hacemos para convivir mejor, para ser más humanos entre nosotros, para hacer de la vida algo placentero y no lo que está ocurriendo, desgraciadamente, con las guerras, las grandes amenazas. Me interesa esta especie de destrucción que la humanidad está llevando a cabo de nuestra propia tierra por puro egoísmo.

Jose María Yturralde, en el Centre del Carme. / Fernando Bustamante

¿Qué es para usted el arte?

Puro conocimiento, emocional y apasionado. Eso es lo que me mueve y me conmueve y trato de expresar a través de la pintura. Para mí, la pintura es una herramienta para alcanzar un cierto conocimiento desde mi posición más humilde.

A mediados del mes que viene expone también París, en la galería Ruttkowski; 68. Hábleme de ella.

Tiene dos niveles, pero que en el fondo es lo mismo. Una está dedicada a las series que llamo Enso, que quiere decir círculo en japonés, pero tiene un significado de infinitud, pero también del vacío y del todo, temas para mí muy importantes. Por otro lado, están los entrelazamientos cuánticos, dos entes o dos partículas que, aunque estén separados por distancias inmensas, se modifican de la misma manera. Para mí es un punto de fascinación, no solamente por el hecho físico, sino por lo que pueda trascender a nivel humano.

¿Esas muestras cuentan con obra nueva?

Sí, en todas mis exposiciones trato de avanzar en la medida que me lo permiten. Esa evolución funciona por ese tratar de conocer, de acceder y de superar esos pequeños saberes que voy adquiriendo y los aplico a la pintura. La evolución ahora está en un punto en el cual me interesan aspectos muy profundos de lo que por ahora se sabe de ‘dónde estamos’ , ‘qué somos’ y ‘de dónde venimos’. Son las grandes preguntas que se ha hecho siempre la humanidad. Me interesa el entrelazamiento cuántico, la materia oscura, los misterios que tratamos de desvelar. Siento fascinación ante ese no saber prácticamente nada de lo que somos.

¿Tiene planes de exponer en València?

Con exactitud no, pero está en conversaciones la posibilidad de volver a exponer en València.

La elección de Blanca de la Torre como directora del IVAM es muy esperanzadora. Es un reto tremendo»

Hablando de València, ¿qué le parece la elección de Blanca de la Torre como nueva directora del IVAM?

Me ha parecido una elección muy oportuna, muy esperanzadora. Es una mujer muy preparada. Lo va a hacer muy bien. Es un reto tremendo porque el IVAM ha pasado por un año muy difícil.

¿Cree que este tiempo sin dirección ha afectado a la imagen del museo?

Creo que el museo tiene una base suficientemente sólida a lo largo de su historia. Ha pasado por momentos más difíciles, como todas las entidades. Pero creo que el IVAM sigue siendo uno de los museos centrales de España y, por supuesto, de València. Sigue siendo muy importante, con una colección importantísima, como pocos museos en Europa pueden tener. Tiene todas las capacidades y posibilidades para seguir encabezando el ranking de museos europeos.

El IVAM sería un buen lugar para una nueva exposición de Yturralde en València.

En el IVAM hice, en 1999, una de las exposiciones más importantes para mí. Por supuesto que me gustaría volver, pero yo no puedo pedir absolutamente nada. Eso depende ya de muchas situaciones. n

