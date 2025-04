Karla Sofía Gascón, preocupada por las deportaciones de Trump: "No sé si trabajaré allí por si acabo en El Salvador"

La actriz Karla Sofía Gascón, que ha sido una de las intérpretes con mayor reclamo en la alfombra roja de los XII Premios Platino, ha asegurado que le da pena la situación por la que atraviesa Estados Unidos por las deportaciones ordenadas por el presidente Donald Trump.

"No sé cuando podré hacer algo en EEUU, si es que no me llevan a El Salvador. Parece de broma, pero es para llorar", ha señalado a los medios de comunicación, antes de la gala de los Premios Platino que tendrán lugar en el Palacio Municipal Ifema de Madrid. La actriz participará en la gala al entregar el galardón a Mejor Dirección y Mejor Guion.

Además de este tema, Karla Sofía Gascón ha añadido que le da mucha "rabia" que todo esté "milimetrado" en relación al reparto de los papeles en el cine y ha reivindicado que la interpretación supone "hacer papeles de otras vidas y de otras personas y llevar las historias al público".

"Me da mucha rabia porque parece que no podemos crear o hacer porque todo tiene que ser milimetrado. Me siento mal porque no voy a poder hacer de colombiana porque va a tener que ser alguien de allí ni hacer asesina porque tendrá que ser un asesina de verdad. Nos estamos volviendo un poquito locos", ha asegurado.

El cine clama contra Trump

Por su parte, J.A. Bayona --que también actúa como entregador-- en alusión a las palabras de Karla Sofía sobre las deportaciones en Estados Unidos, ha asegurado que él acaba de estar en Estados Unidos y "no me han mandado a ningún sitio. De momento, se puede ir y volver", ha afirmado. Sobre la crítica de Karla Sofía Gascón del reparto de papeles, el cineasta cree que es normal "hacer una representación de la manera más correcta posible".

Por último, Arantxa Echevarría, directora de 'La Infiltrada' (11 nominaciones), ha calificado a Trump y a Elon Musk de "payasos" y ha asegurado no entender cómo ellos "llevan la economía y el futuro del mundo". "Espero que pase algo que pare toda esta locura absurda de las deportaciones", ha afirmado.

En este sentido, ha pedido reflexionar antes de acudir a las urnas. "Cuando hablo con compañeros latinoamericanos, les digo que el voto fue latinoamericanos y que hay que pensar más y reflexionar antes del voto", ha sentenciado.