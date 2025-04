VLC Negra presenta su nueva edición con el futuro en el aire

El pasado año la Generalitat dejó sin convocar las ayudas por 1,15 millones de euros que había incluido en el presupuesto autonómico de 2024 para la Difusión del Libro y la Lectura. Unas ayudas que sirven, para financiar gran parte de la edición anual de la Fira del Llibre de València y de varios festivales y eventos literarios que se celebran en la Comunitat Valenciana. Aunque en los presupuesto de 2025 la conselleria de Cultura ha incluido de nuevo estas ayudas, más las que corresponden a este ejercicio, la mayoría de los proyectos afectados por el impago siguen sin recibir lo acordado, lo que afecta de manera más o menos grave a su celebración.

Es el caso de VLC Negra, uno de los festivales dedicados a la literatura negra y criminal con más prestigio de los que se celebran en Europa y que afronta su decimotercera edición -que tendrá lugar entre el 9 y el 18 de mayo- con una mezcla de optimismo inmediato e incertidumbre a medio y largo plazo.

"No es sostenible"

"La situación en la que estamos nos ha obligado a repensarlo todo más, pero el asistente no notará un recorte sino un festival en toda su plenitud", ha asegurado esta mañana Santiago Álvarez, uno de los organizadores del certamen. Pero, tal como ha añadido su socio Jordi Llobregat, esta situación "no es sostenible" aunque "confío en que el año que viene estemenos hablando de la decimocuarta edición". "Nos bullen muchas cosas en la cabeza y podríamos ser el mejor festival de Europa, con la repercusión que eso tendría para València, pero no tenemos capacidad económica para eso", ha lamentado Llobregat.

Premio a Ferran Torrent

Así las cosas, con un cartel con un gran número 13 pintado en vivos colores que parece querer mostrar esa mezcla de optimismo e incertidumbre con el que afrontan una nueva programación, los organizadores de VLC Negra no han dudado en calificar esta edición como la de la "resilencia". Y así, de resilente, se puede calificar al autor que este año recibirá el Premio Francisco González Ledesma por su "honestidad" como escritor, que no es otro que el valenciano Ferran Torrent.

La programación de esta nueva edición de VLC Negra incluye también las charlas y presentaciones a cargo de César Pérez Gellida, Alejandro Palomas, Manuel Rivas, Carlos Zanón, Luis Zueco, Rosa Ribas, Toni Hill, Inma Chacón, Vicente Garrido, Reyes Calderón, Virginia Feito, Agustín Martínez, Santiago Díaz, María Fasce, J. Carlos Galindo, Susana Rodríguez o Nagore Suárez, entre otros.

El clásico Lorenzo Silva

Otro de los autores destacados de la programación será Lorenzo Silva, un "clásico" en VLC Negra y que participará en esta decimotercera edición para presentar «Las fuerzas contrarias», decimocuarta entrega de la serie de Bevilacqua y Chamorro que los lleva investigar dos casos en plena pandemia. Con motivo de la visita del escritor madrileño, el certamen proyectará en los cines ABC Parc -sede principal de la programación- "La niebla y la doncella", película basada en una de las historias de la pareja de guardias civiles.

La sucesora de Stieg Larsson

Y es que este año, VLC Negra amplía su ya clásica comunión entre literatura y cine negro con una serie de proyecciones que tendrán lugar en los ABC. Será el caso también de "Los hombres que no amaban a las mujeres", el film de David Fincher basado en la novela de Stieg Larsson. La razón será la presencia en el festival de la escritora sueca Karim Smirnoff, que ha sido la encargada de continuar la saga "Millennium" tras la muerte de su creador.

Además, y siguiendo el espíritu del "13" que da identidad a la edición de este año, el martes 13 de marzo tendrá lugar la proyección especial de la película "Jo qué noche" de Martin Scorsesse seguida de un diálogo sobre la buena y la mala suerte a cargo del historiador del cine Pau Gómez y -de forma on line- del escritor y cineasta Rodrigo Cortés.