El grupo Hakuna arrasa en los Conciertos de Viveros y agota todas las entradas en tiempo récord

Los rezagados que aún no se hubieran hecho con una entrada para asistir al concierto del grupo Hakuna en los Conciertos de Viveros del próximo 5 de julio llegan ya tarde. El conjunto ha agotado todas las entradas en tiempo récord. Así lo ha anunciado este martes el Ayuntamiento de València.

La fe mueve montañas y en este caso legiones de fans. Y ningun ha querido perderse a su grupo favorito. Hakuna Group Music ha vendido todas las localidades disponibles pocos días después de anunciarse. “El éxito de este grupo confirma que este colectivo musical es uno de los fenómenos más relevantes del panorama nacional actual y es un privilegio tenerlo actuando en València”, ha declarado la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil.

Con miles de seguidores fieles y tras llenar espacios emblemáticos como el antiguo WiZink Center de Madrid, Hakuna Group Music "llevará este verano su mensaje y energía al entorno natural de los Jardines de Viveros". Mónica Gil ha celebrado el entusiasmo del público: “Sabíamos que Hakuna Group despertaría mucho interés, pero el ritmo de venta ha superado todas las expectativas. Que se hayan agotado las entradas demuestra que Viveros es el escenario ideal para vivir la música en directo con intensidad y calidad”.

Además, el dj Alvama ICE, uno de los artistas más virales del momento gracias a sus mashups de trap, reguetón y hip hop, "también está cosechando una gran respuesta por parte del público". Las entradas para su concierto del 25 de julio ya están disponibles "y la venta avanza a muy buen ritmo", según fuentes de la concejalía.

Desde la organización de los conciertos aseguran que “con más de 1,7 millones de seguidores en TikTok, este artista se ha consolidado como un referente entre las nuevas generaciones. Su espectáculo ‘Kream’ combina música, visuales y una energía contagiosa que promete convertir la cita en una de las noches más bailables del ciclo”.

Programación

La edición 2025 de los Conciertos de Viveros contará con artistas de gran proyección nacional e internacional como Luis Fonsi, Simple Minds, La la Love You, Rosario y Julia Martínez, Los Secretos y De Rancho, Vanessa Martín, Sole Giménez y Juan Valderrama, Kream by Alvama Ice, The Human League, Hakuna Group Music, Europe, Camila, Chiara Oliver, Caravan Palace, María José Llergo, Marina Reche y Moni Motes, Victor Manuelle, Marta Santos, Álvaro de Luna y los valencianos Bombai.

Los conciertos se celebrarán del 1 al 25 de julio en los Jardines de Viveros, con 18 actuaciones al aire libre, zona de restauración, aforo para 5.000 personas, accesibilidad y precios populares desde 18 euros. Algunas fechas están ya cerca de colgar el cartel de completo.

Toda la información sobre los Conciertos de Viveros 2025 está disponible en la web oficial de los conciertos, donde se recoge el cartel anunciador y también se pueden comprar las entradas. Toda la información sobre el programa se podrá seguir también al detalle en las redes sociales municipales y en las de los conciertos.