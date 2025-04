El musical Mamma Mia vuelve a València durante cuatro semanas. Donna, Tania, Rossie, Sophie y Sky, con lo tres posibles padres y 27 miembros más del elenco se subirán al escenario del Teatro Olympia de nuevo para crear una auténtica fiesta. En esta nueva gira se han aplicado cambios en las coreografías, el vestuario y arreglos musicales, así como una nueva escenografía para representar las idílicas islas griegas.

Lo que sigue siendo igual son los grandes éxitos de ABBA cantados en directo que han visto ya, desde su estreno en la década de los 2000, más de 70 millones de personas. La función llega a València después de haber estado tres temporadas en el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid, por donde han pasado 800.000 espectadores. Después de este éxito consolidado, la productora, ATG Entertainment ha decidido sacar la obra de la capital y girar por las principales ciudades de España.

Cuándo ver Mamma Mia en València

En concreto, tal como ha revelado la empresa promotora, en València se podrá disfrutar de Mamma Mia en el Teatro Olympia del 11 de abril al 3 de mayo de 2026. Todavía queda poco menos de un año para volver a disfrutar de esta entrañable historia pero las entradas han sido puestas ya a ala venta.

El musical Mamma Mia vuelve a València / L-EMV

La gira por España se produce en un momento especial, ya que se cumplen 25 años desde que la función se estrenara en Londres. Se ha traducido a 15 idiomas y vivió un momento culmen cuando fue llevada al cine, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia.

A España la obra llegó en 2004 y se realizaron más de 2.000 representaciones, a donde asistieron 2 millones de espectadores.

La historia de Mamma Mia

Aunque es una de las tramas más conocidas internacionalmente, cabe recordar que Mamma Mia aborda la historia de Donna, una madre soltera que regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega. Ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente. Sin que nadie se entere, Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes que podrían ser tres posibles padres. Para poner fin a su incertidumbre, decide invitarlos a su boda con Sky, que se producirá pronto. El caos está garantizado cuando aparecen los mejores y más antiguos amigos de Donna y Sophie comienza a indagar quién de los tres podría ser su padre.

Qué canciones se interpretan en el musical de Mamma Mia

Abba ha vendido a lo largo de su historia la friolera de 400 millones de discos. Como ya es tradición, el musical de Mamma Mia versiona las canciones de “Dancing Queen”, “Voulez Vous”; “S.O.S”, “Super Trouper”, “Thank you for the music” o “Gimme Gimme Gimme”.