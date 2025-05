El Gobierno rinde homenaje a los autores afectados por la dana

El Palau del Temple ha acogido este miércoles un homenaje de la Delegación del Gobierno a los autores afectados por la dana. Un reconocimiento “a la fuerza de la palabra, y a la fuerza de la imagen”, en palabras de la delegada Pilar Bernabé, que conteó con la asistencia de Ferran Torrente, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner.

En un coloquio moderado por la periodista Julia Ruiz, los autores defendieron la cultura como una forma de "hacer reflexionar a las personas sobre lo que ha pasado" en las inundaciones y han ensalzado que la cultura "es sanadora para las personas creadoras, pero también para la sociedad y las personas afectadas".

Así lo señaló la artista gráfica Cristina Durán, vecina de Benetússer, quien recordó como aquel 29 de octubre, cuando comenzó a entrar agua, intentaron subir lo necesario a los pisos altos, aunque la "preocupación número uno" era su hija, que es dependiente. Al escuchar por la radio la magnitud de la tragedia, "la preocupación se multiplicó por mil".

Las inundaciones dañaron las plantas bajas y los sótanos de su vivienda y el estudio, que contaba con una biblioteca, un espacio de coworking y una sala de reuniones. "Entrar y verlo tan destrozado, sientes que es tu vida lo que está ahí", lamenta Durán, quien agrega que todavía están "en fase de duelo colectivo", que empiezan a procesar, pero "también aumenta, porque conoces más detalles de lo ocurrido".

Por su parte, el guionista Miguel Ángel Giner reveló que ha iniciado un diario personal al tercer día de la dana, ya que, a su juicio, "ayuda mucho a liberar" y ha resaltado que los trabajos del ámbito cultural "perduran en el tiempo", por lo que "quedan en la memoria de las personas y tienen repercusión". "Poder hacer reflexionar a las personas sobre lo que ha pasado creo que es la función que hemos de asumir ahora", ha sostenido.

A nivel profesional, Durán apunta que han tenido que abandonar proyectos que tenían en marcha, pero por otro lado destaca que "todo el mundo del cómic se ha volcado" y están recibiendo muchos encargos en su tienda de originales y láminas; han recibido donaciones económicas y otras de libros y cómics descatalogados. "La parte solidaria es espectacular, es precioso", resalta, al tiempo que agrega que han "suplido" la falta de trabajo con el apoyo de la sociedad.

Torrent: "Aún no somos conscientes"

Por su parte, el escritor Ferran Torrent, vecino de Sedaví, detalla que él vivió la dana en una "ignorancia absoluta", ya que el agua comenzó a entrar en su casa, pero no sabía lo que había ocurrido en otros lugares. De hecho, menciona que cuando comenzó a salir agua del fregadero y del váter, llamó al alcalde del municipio para preguntarle qué pasaba con el alcantarillado, sin saber de las inundaciones.

Torrent recuerda el sonido del agua entrando a la plaza, que califica como "un Misisipi" y cree que "aún no somos conscientes de la gran tragedia que hemos tenido". Además, apunta que hace unos días, al salir de su casa, "vi el agua por un segundo, un flash", como recuerdo del día de la dana.

A nivel laboral, Torrent señala que no le ha afectado, porque acababa de entregar su nueva novela. "Puede que hubiera hecho alguna pequeña corrección, pero no tiene importancia. Si me pilla que falta la tercera parte, no la hubiera acabado, es imposible, porque no estaba preparada mi cabeza para eso", relata.

Bernabé: "Cultura como reconstrucción"

Por su parte, Pilar Bernabé ha puesto en valor la trayectoria de estos tres creadores, a los que la dana arrebató su espacio creativo. Junto a ellos ha reflexionado sobre la desaparición de este lugar de trabajo y su transformación.

Por otro lado, ha resaltado que el Gobierno de España "ha destinado más de cuatro millones de euros a apoyar al sector cultural afectado por la dana". Se trata de ayudas directas a librerías independientes, a salas de cine, a editoriales, a asociaciones de profesionales del libro, de la ilustración, de la música y de las artes escénicas.

Ha destacado "la cultura como forma de reconstrucción" y "el compromiso del Gobierno de España en la protección del espacio creativo". "Cuando algo se rompe, algo se mueve, y ahí entra la cultura. Esa cultura, ese volver a moverse, es cuando comienza de verdad la reconstrucción. Con la cultura hemos de comenzar reconstrucción", ha sostenido.

Asimismo, la delegada ha agregado que se han incluido las zonas afectadas por la dana en las ayudas a la edición y la lectura, dando prioridad a la reimpresión de fondos editoriales y a la modernización de librerías. También se ha puesto en marcha una cátedra con la Universitat de València, se ha activado el Plan Nacional de Emergencias en Patrimonio Cultural y se han remitido equipos técnicos a recuperar archivos, a secar documentos, "a devolver a la memoria colectiva lo que el agua intentó borrar", ha detallado.