La Hispanic, Sorolla y València, una relación de millones de euros y de espectadores

La futura exposición de las pinturas de Sorolla de la Hispanic Society en el Palacio de las Comunicaciones no es la primera que se celebrará en la Comunitat Valenciana, pero sí la que más tiempo permanecerá en nuestro territorio.

1989: La exposición que consolidó al IVAM

Entre 1989 y 1990 el recién nacido IVAM se consolidó como referente cultural en España gracias a la antológica que dedicó al pintor valenciano y que reunió 60 óleos y una treintena de apuntes y bocetos. La muestra abarcaba todas las etapas creativas de Sorolla, desde sus años de formación hasta sus obras más maduras, incluyendo bocetos del ciclo "Visión de España" realizados para la Hispanic Society of America.

Más allá de su valor artístico, la exposición tuvo un profundo significado simbólico para la ciudad de Valencia, al representar un reencuentro entre la sociedad valenciana y uno de sus grandes mitos culturales. La muestra atrajo a decenas de miles de visitantes, con largas colas diarias y una afluencia masiva que convirtió al IVAM en un referente cultural desde sus inicios.

Preparación de la exposición "Visión de España" en 2007. / Manuel Molines

2007-2010: El hito de Bancaja

Pero aún más popular fue la exposición que en noviembre de 2007 inauguró la Fundación Bancaja como centro cultural y que exhibió las 14 pinturas monumentales de las regiones españolas que Sorolla realizó por encargo de Archer Milton Huntington. Tras pasar a continuación por Sevilla, Málaga, Bilbao, Barcelona, Madrid y regresar a València hasta enero de 2010, “Visión de España” se saldó con más de dos millones de visitantes -una media de más de 3.000 al día- y colas que en ocasiones superaban las cuatro hors de espera.

Comisariada por Felipe Garín, la exposición tenía como base la colaboración con la Hispanic Society of America tras el acuerdo alcanzado entre ambas instituciones en 2005 para exponer por primera vez en España unas obras que nunca antes habían salido de su ubicación habitual en la sede de la institución americana en Nueva York.

La condición de obra inédita en España de los 14 paneles de Visión de España, más los 12 estudios preparatorios y otras ocho obras, algunas de ellas piezas maestras entre las que destaca “Sol de la tarde”- fue uno de los factores determinantes en el respaldo del público a la iniciativa de la Obra Social de Bancaja.

Tres millones de inversión

Esta iniciativa no solo permitió exhibir por primera vez en España uno de los proyectos más emblemáticos de Sorolla -su “visión de España” en grandes paneles-, sino que también cumplió el deseo original del artista de que se pudieran ver en su país natal. Pero su llegada no fue fácil. Bancaja invirtió aproximadamente tres millones de euros para traer a València las obras de la Hispanic Society of America, un presupuesto incluyó la restauración de los 14 paneles, su transporte desde Nueva York y la organización de la exposición en el Centro Cultural Bancaja.

Además, las obras fueron aseguradas por un valor superior a 100 millones de euros, reflejando su importancia artística y patrimonial. El traslado de los lienzos se realizó en un avión de carga especial, un Jumbo 747 Cargo fletado por Bancaja, con estrictas medidas de seguridad para garantizar la integridad de las obras durante el viaje.

LLEGADA DE LOS SOROLLAS AL AEROPUERTO DE MANISES. DESCARGA EN PISTA / L-EMV

Bocetos entre arte inmersivo

Desde entonces, los paneles no han vuelto a salir de Nueva York, pero sí sus bocetos. En 2015 la Fundación Bancaja y la Generalitat la exposición “Sorolla íntimo” en la que mostraba los 32 bocetos preparatorios que Sorolla realizó entre 1911 y 1919 de Visión de España. Tras su exhibición en València, la muestra itineró por otras ciudades españolas, incluyendo Alicante, Castellón y A Coruña.

Además, “Sorolla a través de la luz”, la exposición en la Fundación Bancaja que entre 2023 y 2024 reunió lienzos originales del artista valenciano con una experiencia inmersiva, incluyó varias obras cedidas también por la Hispanic Society.