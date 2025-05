La Rambleta se convierte en una floristería en su primera sesión de teatro y terapia

En la emergencia, entendida como la acción y el efecto de emerger, hay lugar a la innovación. La primera función que abre la Muestra de Teatro Emergente de Rambleta es un buen ejemplo, porque además de ser la primera vez que se representa con apoyo técnico sobre un escenario, ha incluido un ‘spin-off’, que pasa por abordar los asuntos tratados en el espectáculo con una psicóloga especializada. En la comedia Fast and furius and the fucking flowers, la compañía Cía DeLapera inspecciona en Rambleta el mito del amor romántico, la presión social y la búsqueda de la media naranja a través de María, una florista con un reto laboral y emocional que tendrá que superar. Conceptos que se analizarán después con la sexóloga Tina Belando, en una combinación explosiva que pasa por disfrutar una obra de teatro y analizar después los sentimientos que ha despertado en el espectador.

La obra, interpretada por María de la Pera y creada junto a Mercè Tienda, se estrenará el viernes y habrá un segundo pase el sábado. Será el colofón a un proceso de puesta en escena que también ha contado con otro elemento diferenciador, porque la entidad ha puesto en marcha la Academia de Espectadores, que va de la mano de la Muestra de Teatro Emergente. Así, De la Pera ha contado con una decena de personas aficionadas a esta disciplina que la han acompañado en la lectura de texto, en su análisis y han participado en un coloquio con ella y su equipo de producción. Ayer por la tarde fue el ensayo general, donde De la Pera esperaba recibir consejos y apreciaciones de estos espectadores, «una grandísima forma de nutrirme, porque quiero que la obra llegue al público general, y es interesante recibir esos consejos de personas que no se dedican al teatro, pero que son grandes aficionados y lo entienden», señala la autora.

La obra "Fast and furius and the f*ucking flowers" de Cía DeLapera se estrena en Rambleta. / L-EMV

Una experiencia «estimulante»

El estreno también es novedoso para la actriz y creadora, que por primera vez se sube sola a un escenario a recitar un monólogo. De ahí que el acompañamiento de los espectadores haya sido «emocionante y estimulante». «Ojalá todos los artistas tuvieran tanta atención por parte del público, porque tener a personas amantes del teatro tan interesados y predispuestos hacia tu trabajo, hacia una obra que está en proceso de ser construida, ha sido muy gratificante», reconoce la artista en declaraciones a este diario.

El grupo de espectadores ha estado tutelado por Pablo Ricart en las sesiones de esta semana. Se sumará la psicóloga y sexóloga Tina Belando al finalizar la representación y se abrirá entonces un coloquio entre público general, artista y experta. «Mi obra habla del amor romántico y la validación de los demás, así que me hacía ilusión contar con una voz profesional porque me han dicho que es una obra que en sí misma hace terapia, así que quería que hubiera un acompañamiento de verdad». «El amor romántico no está superado, ni los duelos y tampoco el miedo a la soledad, por lo que era importante para mi contar con una visión profesional después de mi monólogo», confiesa De la Pera.

La obra recoge la historia de María, una florista que recibe el encargo de crear el ramo de la novia para la boda de su expareja, una circunstancia que le servirá para repasar los desastres del pasado y los retos del futuro a través de la comedia.