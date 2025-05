Crónica del rescate de la reina Alaska y su corte de la movida

Rafa Cervera aún vivía en Madrid cuando un día le comentó a Alaska que estaría bien hacer un libro sobre ella y entrevistar a otros amigos como Nacho Canut, Ana Curra, Pedro Almodóvar o Carlos Berlanga y que hablaran de aquellos tiempos en los que ella fue la reina de un movimiento social y cultural que algunos bautizaron como la “movida”.

A todos los conocía Cervera desde los tiempos de “Estricnina”, el fancine “de ruidos y danzas” que publicaba en València a principios de los 80 y por el que desfilaron los creadores más inquietos de aquel tiempo. “Tuve la suerte de experimentar ese periodo vital en un momento en que, tanto en València como en Madrid, tenía lugar ese fenómeno cultural llamado movida al que hoy, cada cual, parece querer conferirle el significado que más le conviene”, explica.

Carlos Berlanga y Rafa Cervera en 1984. / L-EMV

"Llegó cuando más falta hacía"

Finalmente, fue un tal Mario Vaquerizo el primero que acabó publicando un libro-entrevista con el “huracán mexicano”, pero Cervera no perdió de vista su proyecto que finalmente se hizo realidad en 2002, cuando apareció por primera vez en el mercado “Alaska y otras historias de la movida”, un híbrido entre ensayo y biografía devenido en estudio canónico de aquella época que, sin embargo, ha permanecido descatalogado hasta ahora. El próximo 7 de mayo volverá a las librerías en una reedición publicada por Lunwerg.

“El libro de Rafa Cervera llegó cuando más falta hacía -asegura la periodista Elena Cabrera en el prólogo-. Alguien tenía que recordar aquellas historias de hace veinte años que asentaron nuestra escena musical y que tanto se habían vilipendiado en los 90. Por supuesto, el libro también tuvo sus detractores, aquellos que habían hecho responsable a Alaska de esa marca registrada que era ‘la movida’ y que había opacado a todo lo demás, en especial todo lo que nosotros habíamos hecho los últimos años”.

Brillo en la espesa niebla del presente

Tal como recuerda el autor, cuando se publicó originalmente “Alaska y otras historias de la movida” casi se cumplían veinte años de la separación de los Pegamoides, del estreno de "Laberinto de pasiones", de la consagración de Parálisis Permanente o de la reunión entre Alaska, Nacho Canut y Carlos Berlanga. “En parte creo que escribí este libro porque sentía nostalgia de mi juventud, y también porque creía que había llegado el momento de hablar de unos personajes y unos hechos que brillaban en el recuerdo en medio de lo que entonces me parecía la espesa capa de niebla del presente”.

El autor valenciano reconoce que cuando se le ofreció la posibilidad de reeditar su libro tuvo algún reparo: “Me daba miedo leerlo y que mi yo actual no se identificara con lo que escribí hace veinte años. Pero siempre he creído que este libro fue, de alguna manera, importante”. "Alaska y otras historias de la movida" priorizaba la narración y los personajes sobre los datos musicales. "No fue un texto musical al uso y hacerlo sirvió para que descubriera mis dotes como escritor”, añade. En los últimos años Cervera ha publicado tres novelas -"Lejos de todo" (2017), "Porque ya no queda tiempo" y "Canción para hombres grandes"-, además de una biografía dedicada al mundo de The Velvet Underground (2023).

Alaska en sus inicios. / L-EMV

Folclórica y diva

La reedición de "Alaska y otras historias de la movida" llega cuando varios de los personajes que desfilan por allí ya han desaparecido, pero también cuando su principal protagonista ha vuelto a ser un personaje extremadamente popular. Algo que no era tanto cuando Cervera publicó su libro. “Alaska es una estrella indiscutible que ha sobrevivido a todo tipo de situaciones -señala el autor-. Es la continuación y, a la vez, la combinación, de una dinastía folclóricas y divas, españolas, mejicanas, argentinas, norteamericanas, británicas, a las que siempre admiró. En estas páginas se cuenta su nacimiento como artista y como esto colaboró en buena medida a que se desarrollara aquella cosa llamada movida”.

La movida, se apresura en aclarar Cervera, no fue la década de los ochenta ni todo lo que ocurrió durante esos años fue la movida. Y tampoco fue la edad de oro de la libertad y el libertinaje. “La sombra de la censura, la amenaza de la extrema derecha y del autoritarismo aún seguían ahí. En aquella época ya había algo parecido a las cancelaciones –a El Zurdo le cayó una buena cuando, en las elecciones de otoño de 1982, dijo públicamente que iba a votar a AP-, y también muchos prejuicios sociales y artísticos”, subraya el periodista. “Y sin embargo -añade-, en este relato veo un buen número de eso que hoy llamamos empoderamiento femenino, así como también veo una historia absolutamente queer, aunque entonces todavía desconociéramos ese término o supiéramos identificarlo como tal”.

"Alaska y otras historias de la movida" / L-EMV

El Tico Medina de la movida

“Alaska y otras historias de la movida” se adelantó a casi todas las biografías, memorias y ensayos mitificadores o críticos que se han hecho desde entonces de sus protagonistas. “Hay muchas visiones, muchas versiones, muchas voces a las que escuchar -reconoce Cervera-. Yo solamente puedo añadir que fue un placer contar todo esto, que fui muy afortunado por poder hacerlo y contar además con la colaboración de Alaska y muchos de los protagonistas del relato. Como bien dijo Sigfrido Martín Begué, esta es la obra que hizo de mí el Tico Medina de la movida”.