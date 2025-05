Blanca Pons Sorolla: "El proyecto es maravilloso e ilusionante"

Blanca Pons Sorolla, además de ser bisnieta del pintor y maestro de la luz, es la mayor experta en su obra. Trabaja desde años en el catálogo de la vasta producción de Joaquín Sorolla, que promete ser la publicación más completa de las obras del artista valenciano. Pons Sorolla explica a este diario que el proyecto que prepara la Generalitat de traer a València la obra de Sorolla que conserva la Hispanic Society of America le parece «maravilloso, es estupendo y estoy totalmente de acuerdo», dice.

Pons Sorolla responde así a las preguntas de Levante-EMV tras conocerse el miércoles que la Generalitat y la institución neoyorquina han acordado un préstamo de obras del pintor valenciano. Pons Sorolla no ha querido desvelar más detalles al respecto aunque avanza que «pronto» se conocerán más aspectos del proyecto anunciado por el presidente del Consell, Carlos Mazón, el miércoles en Nueva York. Allí visitó la Hispanic Society of America y se entrevistó con su director, Guillaume Kientz.

Pons Sorolla señala que «conocía el proyecto desde hacía tiempo» al ser la mayor experta en la producción de su bisabuelo. «Creo que es un proyecto muy ilusionante desde todos los puntos de vista. Tanto para, por supuesto, Valencia, como también para Sorolla. No tengo más que agradecer el que se pueda llevar a cabo», dijo la bisnieta del artista.

Pons Sorolla, a quien los impulsores del proyecto han consultado «desde el principio», asegura que «Sorolla siempre es interesante, siempre tiene cosas estupendas y, evidentemente, cuando se presente el proyecto verán que es un proyecto con obra muy interesante conociendo la diversidad de Sorolla».

Sin ‘Visión de España’

Aunque Pons Sorolla no revela cuántas obras ni cuáles vendrán en esta nueva exposición, sí deja entrever que los imponentes paneles de la serie «Visión de España» no volverán. Como ya recogió este diario, ni el actual director de la Hispanic Society of America, ni su anterior titular, Michel Codding, se mostraron partidarios de mover estas obras de grandes dimensiones.

Cuando las 14 estampas de distintas regiones españoles aterrizaron en València en 2007 para su exposición en la Fundación Bancaja y su posterior itinerancia por España, las obras fueron restauradas para poder mostrarlas al público en sus mejores condiciones. Ahora, una vez ya restauradas y reubicadas en su lugar de origen -la galería Visión de España de la Hispanic Society-, no volverían a moverse de la sede del ‘museo español’ de Nueva York. n