Kallifatides: "El desastre fue enorme, pero más increíble fue la solidaridad de la gente, no ha pasado en ningún otro país"

La figura de Theodor Kallifatides retrotrae, inevitablemente, a otra época. Viste corbata, chaleco y fuma en pipa. Tiene 87 años pero su mente sigue lúcida como para abordar cualquier cuestión de la política internacional. Es la primera vez que visita València y lo ha hecho conmovido por el desastre de la dana y emocionado por la respuesta social posterior. Ha sido el motor que le ha impulsado a coger un avión y recibir en persona el Premi Internacional de la Fira del Llibre por la prolífica carrera que ha desarrollado en la literatura, donde ha profundizado en las cuestiones humanas como la identidad, la memoria o la inmigración, asuntos que él mismo ha vivido en primera persona en calidad de griego de nacimiento y sueco de adopción.

Se muestra sorprendido de que su obra, traducida a más de 20 idiomas, triunfe en España, pero sabe que sí, que sus libros aquí funcionan. "Me hace muy feliz porque yo soy un grandísimo lector de la literatura española desde que soy pequeño, y de este país es el único libro en el mundo que está escrito para todos los públicos: El Quijote. Lo puede leer un niño de tres años o un hombre de 100, no existe ningún otro libro con esa singularidad", confiesa.

Horas antes de recibir el premio, Kallifatides ha mantenido un almuerzo con diferentes libreros y libreras que participan en la feria y que él mismo ha querido conocer como reconocimiento a su trabajo, especialmente en una edición marcada por el impacto que la dana ha tenido en el sector en general y en algunas librerías en particular. Preguntado por esta cuestión, Kallifatides es rápido en la respuesta: "Era importante para mí estar aquí después de la dana. El desastre fue increíble, el fenómeno en sí mismo, pero más increíble fue ver cómo los españoles respondieron con solidaridad hacia los afectados y con valentía, fue maravilloso verlo a través de los medios de comunicación. No he visto una respuesta así en ningún otro país, fue impresionante", reconoce.

Theodor Kallifatides visita València para recibir el Premi Internacional de la Fira del Llibre. / Eduardo Ripoll

En este mismo sentido y preguntado acerca de la gestión política local -que reproduce patrones de lo global-, el escritor asegura que vivimos en un momento "de no responsabilidad" por parte de los gobiernos. Menciona a Trump como el máximo exponente de una conducta marcada por las mentiras en la esfera pública, pero aún así se muestra convencido de que lo importante sigue siendo "el poder de las personas y la solidaridad, que es lo que cuenta ahora y lo que contará mañana", porque es en la sociedad donde reside "el poder de elegir a otras personas, aunque no lo hagamos". "En esa responsabilidad nosotros también tenemos que tomar partido; los americanos votaron a Trump y ahora tienen que vivir con ello. Es una pena, pero mientras siga existiendo esa solidaridad entre la ciudadanía, habrá una solución", reconoce.

Las lenguas, una emoción

El escritor también reflexiona en torno al poder de las lenguas como elemento identitario que ha abordado en diferentes trabajos de su carrera. Considera que son un arma arrojadiza para el sector conservador, "que las usa contra la inmigración" como elemento de exclusión social y es un fenómeno que se repite en el resto de países. "Para mí la lengua es una emoción, creces con un idioma y eso no puede cambiarse, solo puedes aprender otro, pero yo no puedo cambiar mi corazón; mi latido es griego, aunque puedo aprender a usar el sueco para expresar ese latido", explica Kallifatides.

Preguntado por cómo ve el papel de Europa en un mundo embarrado por el populismo y la extrema derecha, el escritor considera que es una situación "muy oscura" y espera que España tome las riendas y el liderazgo, precisamente por un pasado reciente que no olvida, con una guerra civil "y todas las atrocidades cometidas", y conocedor "de lo necesaria que es la paz". "Lo único que podemos hacer es encontrar una solución y espero que España asuma el liderazgo en este proceso", señala.

Publicación de su nueva novela

Kallifatides recibe el premio de la feria valenciano con orgullo y emoción porque llega, además, en un momento "de salida, no de la literatura, sino de la vida". Nacido en 1938 y con más de cuarenta obras a sus espaldas, en unos meses publicará su último trabajo, Una mujer a quien amar (Galaxia Gutenberg), que llegará en septiembre a las librerías en España, donde ha recibido diferentes reconocimientos como la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes.