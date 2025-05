La Fira del Llibre cumple expectativas: un millón de euros y 400.000 personas

La Fira del Llibre ha concluido su edición número 60 cumpliendo las expectativas previstas en un año marcado por la dana y su afección al gremio. La organización, en datos aproximados, aseguró ayer que a lo largo de los diez días de feria han pasado por los Jardines de Viveros unas 400.000 personas. Un dato que no alcanza el del año pasado porque esta edición ha contado con un día menos debido al apagón masivo del 28 de abril que obligó a cerrar las puertas por seguridad. Las ventas no pudieron realizarse porque los libros no llevan el precio etiquetado, sino que está digitalizado a través del código de barras, por lo que se suspendieron todas las ventas.

Ahora bien, en términos económicos, la organización calcula que se ha facturado en torno a un millón de euros, a falta de conocer los datos concretos por cada librería, que ayer todavía no se disponía de ellos y será hoy cuando la organización recopile cifras concretas.

«Había algunas expectativas fáciles de cumplir porque ha sido la feria más grande en 60 años, con 135 casetas y 91 expositores», señala Manolo Gil, director de la Fira. «La coyuntura de la dana ha influido y ha movilizado mucho al público, que ha asistido a las 5 librerías afectadas que exponían para hacer compras allí y ayudarles en la recuperación», explica. Calculan que, de media, las librerías que han participado en el encuentro han facturado un 20 % de las ventas anuales.

Ambiente el domingo en la Fira del Llibre de Valencia. / Fernando Bustamante

Kallifatides y Rubiales arrasan

Respecto a las actividades que más repercusión han tenido, Gil asegura que la firma de libros de Theodor Kallifatides, Premi Internacional de la feria, fue una de las que más cola tuvo y se alargó hasta más allá e las 10 de la noche del sábado, ya cuando las casetas habían cerrado.

Algo parecido sucedió ayer por la mañana con Inma Rubiales, escritora de narrativa juvenil que arrasó en afluencia de público: comenzó a firmar ejemplares a las 11:30 de la mañana y terminó a las 16 horas, sin que parara ni un momento de dedicar su bestseller Nuestro lugar en el mundo, del que firmó más de 700 libros.

Miriam Bouiali

Como Rubiales, la organización también ha destacado la presencia de Blue Jeans, que ha firmado su trilogía de misterio, así como Irene Vallejo y José Luís Sastre, que también aglutinó a cientos de personas durante el primer fin de semana de la feria con su libro Las frases robadas.

Cercas, el más vendido

Con su libro ya agotado este fin de semana, Javier Cercas ha sido el autor que más ha vendido en la 60ª Fira del Llibre. Como confirman a este periódico tanto desde la organización como desde las casetas, El loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas ha sido lo más solicitado en esta edición. Su reconocida autoría y la muerte de su protagonista, el Papa Francisco, han catapultado al título a lo más alto, agotándolo. Le siguen, según la organización, Presentes, del periodista valenciano Paco Cerdà; y Órbitas, de la bióloga molecular y aspirante a astronauta Sara García Alonso.