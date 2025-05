La Fira del Llibre se asoma al futuro entre la literatura y el fenómeno fan

El día posterior al cierre de la Fira del Llibre da un poco de pena. En el recinto de los Jardines del Real los libreros que el día anterior apenas daban a basto para atender a la clientela, se afanan en meter en cajas de cartón los libros que no han podido vender, como quien se va de mudanza y deja una parte de su vida atrás.

Pero seguro que no es para tanto. Según cifras de la propia organización, alrededor de 400.000 personas han pasado por la Fira en su 60 edición, la que concluyó el pasado domingo, y las librerías han facturado alrededor de un millón de euros. Son cifras algo menores que las del año anterior debido al gran apagón del 28 de abril, pero confirman una tendencia creciente que ha consolidado esta actividad organizada por el Gremi de Llibrers como la segunda gran feria del libro de España (solo por detrás de la de Madrid) en lectores, libreros, autores y actividades.

Así lo confirma Manolo Gil, que el domingo se despedía como director de la Fira para dar paso en el cargo al actual director técnico del Gremi de Llibrers, Pau Pertegaz. “No hay una Fira igual a la otra, porque la Fira es un ente vivo y que va de acuerdo con la sociedad, pero los últimos seis años han sido de un despegue brutal”, presume Gil sobre el pasado más inmediato.

“La Fira tiene un modelo consolidado en un espacio físico consolidado y, sobre todo, tiene una cosa muy importante que es el cariño de la ciudadanía, que es la que ha llevado la fira a lo que es ahora -añade su sucesor-. Así que nuestro objetivo es profundizar en ese modelo introduciendo las mejoras que nos indican los libreros”.

Valencia. VLC. Pau Pertegaz se convierte en el nuevo director de la Fira del Llibre. Manolo Gil se despide del cargo este año / Ana de los Ángeles Martí

Los libreros frente a las grandes editoriales

Porque la base y principal particularidad de este modelo son los libreros. “No hay que olvidar que esto es una feria, no un festival, y siempre necesita de dos partes: la que vende, que son los libreros, y los lectores que compran los libros”, apunta Manolo Gil. A diferencia de la Feria de Madrid, aunque la de València ha estrechado vínculos con las grandes editoriales -la mitad del 10 % de descuento en los libros a la venta lo asumen las empresas-, estas no están presentes en la Fira. Sí lo están las editoriales valencianas.

Por ese carácter eminentemente gremial, Pertegaz no descarta que la Fira pueda aprovechar su crecimiento y popularidad para ir más allá de las presentaciones o las actividades con los autores. “Siempre que el libro siga siendo el centro, sí, puede crecer”. “Es la feria del libro, no de la cultura -añade su antecesor en el cargo-. Hay otros modelos que sirven para presentar libros, discos y películas. Aquí se venden libros y las actividades van a su alrededor. ¿Qué puede pasar en 15 años? No lo sabemos, pero esto ahora sigue siendo la feria del libro”.

Hacia el modelo de financiación mixto

El modelo a consolidar para la Fira del Llibre del futuro también obliga a la participación de las instituciones. Un papel que unos meses antes de la 60 edición estuvo a punto de quedar mojado ante el impago de la Generalitat de las ayudas presupuestas al sector del libro.

“Este año hemos tenido dificultades y eso generó una enorme preocupación -reconoce Pertegaz-. Hemos podido sacar esta Fira adelante después de negociaciones muy costosas, por eso le pedimos a las instituciones que crean en la Fira como el gran evento cultural alrededor del libro en la Comunitat Valenciana”.

El nuevo director de la feria recuerda que las ayudas que puedan percibir no son arbitrarias “sino que la la Ley del Libro obliga a otorgarlas a las instituciones”. Por eso, los libreros se muestran “esperanzados” de que la situación con la Generalitat “se normalice y que las próximas ediciones de la Fira se puedan llevar adelante con normalidad”. Pero Gil apunta a que quizá haya que ir pensando en otro modelo de financiación, un “modelo mixto, en el que ha de entrar el patrocinador privado, que aún cuesta que entre. Necesitamos una ley fuerte de patrocinio para que las cosas vayan adelante”. Y vuelve a referirse a la presencia de las grandes editoriales: “La Fira está organizada por los libreros, con lo cual se respeta la cadena comercial del libro y eso es importantísimo -añade el ya exdirector-. Aquí no viene un gran grupo editorial con sus escritores y el librero los ve pasar. Aquí la venta la hacen los libreros y para los libreros”.

VALENCIA. VLC. Inma Rubiales firma libros en la feria del libro / Fernando Bustamante

Entre Rubiales y Kallifatides

De “modelo mixto” también se podría calificar el que ha abrazado en los últimos años la Fira del Llibre para llenar el recinto de cada vez más lectores jóvenes en busca del encuentro con sus autores y autoras preferidos. Lectores que, como ocurrió el último domingo de la feria, esperaron desde las seis de la madrugada para ser los primeros a los que Inma Rubiales, el gran fenómeno literario del romance juvenil, les firmara su nuevo libro.

“Cuando apostamos hace seis años por los autores juveniles se nos criticó mucho pese a que el barómetro que hace cada año el Miniserio de Cultura demuestran que los jóvenes son la franja de edad que más tiempo libre emplean en la lectura”, defiende Gil. “La Fira ha integrado ese fenómeno fan porque no puede obviarlo -refrenda Pertegaz-. Los jóvenes que leen ahora también son los lectores del futuro y nuestro trabajo consiste en que sigan leyendo”.

Este desembarco juvenil en la feria no ha desplazado al lector ni al autor ni al librero que representa un modelo más tradicional pero no menos popular. Lo demostró, por ejemplo, el llenazo de la charla de Theodor Kallifatides el pasado sábado a cuenta de su premio internacional de la Fira del Llibre. “Traer autores internacionales es complicado por las agendas -explica Gil-. Por eso, que viniera Kalifatides ha costado tres años. Y ha venido a hacer un acto popular, a estar con sus lectores, a comer con los libreros que son sus prescriptores. No ha venido a hacerse fotos sino a hablar con sus lectores, y ese espíritu popular alrededor de la lectura es el que ha de tener la Fira. Kalifatides es una persona para la que la igualdad y calidad humana está por encima de todo”.

VALENCIA VLC PREMIO DE LA FIRA DEL LLIBRE A THEODOR KALLIFATES / Eduardo Ripoll

Los libreros y su mala salud de hierro

Una Fira del Llibre con un pasado exitoso y un futuro esperanzador. ¿Es el reflejo del presente de los libreros valencianos? Pau Pertegaz duda: “Entramos en un terreno un poco resbaladizo, pero podríamos decirlo con el tópico de que las librerías tienen una mala salud de hierro. Si algo han demostrado las librerías con la dana es que tienen resilencia y saben rehacerse ante las adversidades, pero no querría dar la sensación de que nadan en la abundancia y que no necesitan una atención”.

Manolo Gil amplía la mirada: “En las ciudades hay una crisis del pequeño comercio, y más ahora con la turistificación. Proliferan las franquicias y los bares, pero el pequeño comercio vive con dificultad. Y en esa dificultad también están inmersas las librerías con la salvedad de que no son un pequeño comercio cualquiera, también son un espacio cultural que genera prosperidad a su alrededor. Un libro es más que un objeto, es una herramienta de conocimiento y el librero es su especialista y no hay que dejar de hacer campaña para que la gente se acerque a él”.