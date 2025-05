'Plenamar': Begoña Tena sube una isla a las tablas del Teatro Rialto

La dramaturga Begoña Tena (Castelló de la Plana, 1978) ha escrito para el Institut Valencià de Cultura (IVC) "Plenamar", un 'thriller' existencial, según su propia autora, en la que el ambiente es uno más de sus protagonistas. El lugar elegido es una isla, en el Mar del Norte, en el cambio de siglo del XX al XXI. En total, siete intérpretes se trasladan a un espacio donde los lenguajes escénicos se entrelazan: lo audiovisual, lo sonoro, la luz y, por supuesto, la palabra, conforman un todo que en esencia habla de las relaciones humanas, en el amor y la fraternidad.

La propia Tena presentó este martes esta pieza, en compañía del director general de Cultura, Miquel Nadal; la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, y las directoras de la obra, Laia Porcar y Núria Vizcarro. "Siempre me han interesado aquellas personas que se aislaban voluntariamente para hacer algo, para hacer un camino interior, para huir o para reencontrarse. Y eso es lo que pasa en esta obra. Son personajes que deciden aislarse. Es el caso de Adela y Amanda, dos mujeres que montan una especie de comuna en una isla para huir de una realidad que no les gusta y poder generar una nueva familia. Es la familia inventada. Y en ese espacio, Amanda, que es editora de una pequeña colección, invita a mujeres escritoras que van allí solo para escribir", explica Tena. "Durante años -continúa la autora- pasa mucha gente; en el momento de la obra, en 1999, llega una joven para hacer un documental sobre la última ermitaña que vivió allí, Margarita, que murió hace años y se llevó un secreto con ella. La joven quiere saber por qué la gente abandona todo para vivir allí".

Una escena de "Plenamar". / Levante-EMV

Uno de los personajes fundamentales del texto de Tena, según ella misma, "no es humano, es la isla, la atmósfera, el mar y el sonido. Llevo mucho tiempo pensando que yo me dedico a la dramaturgia del sonido, que es lo que realmente me interesa. En mis textos predomina siempre lo sonoro a lo visual. Porque creo que a través de la palabra y a través del sonido se puede recrear todo lo que no se ve. Creo que la mejor obra de teatro es la que ocurre en la cabeza del lector. Me encanta hablar con las personas que se han leído el texto y te cuentan qué obra de teatro pasaba en su cabeza. La fantasía para mí es la base", defiende la dramaturga valenciana.

De "Boira" a "Plenamar"

Por su parte, las directoras de la "versión escénica" del texto de tena sostienen que este encargo ha sido "un reto" en cuanto a las dimensiones del proyecto que les ha permitido trabajar con siete intérpretes y "la variedad de temas" con "muchos lenguajes escénicos": audiovisual, música en directo, luces,... Porcar y Vizcarro destacan el aspecto "atsmosférico, de niebla" de la obra. De hecho, según recuerda Tena, la obra iba titularse originariamente "Boira", pero descubrió "que ya había tres obras con ese título", explicó entre risas. Llegó hasta "Plenamar" por el significado que tiene de ser el punto más alto de la marea. "Cuando la marea crece, sobre todo en una isla, no te pudes mover, te quedas aislado del todo", explicó Begoña Tena.

La pieza, que ya se ha estrenado en Castelló llega este jueves al Teatro Rialto, pero el deseo de Tena es que pueda salir a otros escenarios más allá de la Comunitat Valenciana "por el esfuerzo económico y humano tan brutal que ha supuesto". Tena, además, defendió que los textos de producciones propias del IVC sean publicados, asunto en el que coincidieron tanto Mora como Nadal.

"Plenamar" está protagoniazada por Carme Juan, Laura Useleti, Merce Tienda, Pau Gregori, Silvia Valero, Talia Bobany, Ana Sanahuja (música en València y Alicante), Maria Laura Bustamante (música en Castelló) y estará en el Rialto del 8 al 17 de mayo. Después estará en el Arniches de Alicante del 23 al 25 de mayo.