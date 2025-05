Estos son los horarios del festival Deleste

El festival Deleste, que se celebrará los próximos 16 y 17 de mayo en los Jardines de Viveros de València, ha hecho públicos los horarios de su programación, que incluirá a artistas como Kruder & Dorfmeister, Yellow Days, Anna of the North, The Vaccines, Teenage Fanclub o Death In Vegas, entre otros.

La jornada del viernes

La jornada inaugural, con fecha el viernes 16 de mayo, estará a cargo de los magos austriacos del downtempo Kruder & Dorfmeister (23.30 horas), el soul-pop del británico Yellow Days (21.15 horas), la delicadeza escandinava en clave synth-pop de Anna of the North (20.15 horas), el folclore contemporáneo de Faixa (19.00 horas), y los djs ME y Amadeu Sanchis, encargados de alargar la noche entre beats elegantes y selecciones con criterio.

Horarios del viernes del Deleste 2026. / L-EMV

La jornada del sábado

Pero el día grande del Deleste será el del sábado 17, que contará con las actuaciones de The Vaccines (21.45 horas) y sus himnos que definieron toda una era, los veteranos e ilustres Teenage Fanclub (20.00 horas), todo unos popes de la electrónica como Death In Vegas (23.45 horas), el afilado sonido post-punk de Deadletter (18.30 horas), el poderoso rock guitarrero de Mr Sanchez (17.30 horas), y los dj Haya Paaz y Toxicosmos entre actuación y actuación.

Esa jornada dará comienzo en el Museo de Bellas Artes de València vivirá a las 12:00 un aperitivo musical de primer nivel con el acústico de Ana Zomeño, cantautora de sensibilidad exquisita y una de las voces más prometedoras de la escena valenciana.