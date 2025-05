"Cuando Spike Lee vio el corto, salió corriendo a buscar a su asistente, no paraba de reírse, se lo pasó pipa"

A pocas horas de coger en vuelo hacia València, donde hará escala antes de volar a Francia, Joecar Hanna Zhang (València, 1991) reconoce que aún no tiene el traje que llevará a la gala de La Cinef, la categoría de cortometrajes universitarios donde su trabajo Talk Me ha sido nominado entre más de 3.000 candidaturas. 'Melo', como le conocen en su círculo más cercano y familiar, ya no es estudiante, una condición que abandonó cuando se graduó el año pasado en la Universidad de Nueva York. Ahora es un cineasta profesional y puede creérselo gracias a este reconocimiento del cine francés, que le ha llevado "a que la industria hable de verdad conmigo". Recibió el premio Black Family en 2021, la beca Ang Lee en 2022 y la de Marcie Bloom en 2023. Ahora vuela solo.

¿Cómo recibió la noticia de que Talk me había sido seleccionado en la sección de La Cinef del Festival de Cannes?

Estaba jugando al tenis, que es de las pocas cosas que hago aquí y me ayuda a desconectar. Hacía tres días que había presentado el corto y de pronto entró un correo de la organización, donde me preguntaban si se había estrenado en algún sitio. Contesté que no y a los cinco minutos me enviaron otro correo, diciéndome que estaba seleccionado. ¡Wow! El partido lo gané, obviamente, porque me puse eufórico. Nunca había ganado a esta persona. Tenía ganas de acabarlo y llamar a mis padres.

De esto hace ya tres meses.

Sí, sin poder contarlo. Había tres mil solicitudes más, cogen uno por escuela y habrá más de mil que están certificadas. Soy el único que representa a una institución estadounidense. Hay otro español del Máster de Cine de la Universitat de Barcelona.

¿Qué cree que vieron en el suyo?

Me dijeron que era de las cosas más locas que habían visto. Por lo que intuyo del feedback que he recibido, hay una mezcla de ingredientes que sale bien, el público sale perturbado en el buen sentido, me dicen que pasan las semanas y siguen pensando en él.

O sea, que resuena.

Sí, siempre he querido hacerlo. Ha sido un camino difícil. Siempre tengo muchas ideas y mi principal pecado era que quería contarlas todas. Solo hice un corto en España, que no cuento porque era experimental. Nunca quise hacer narrativa hasta que tuviera muy claro quién era, qué quería contar y cómo contarlo. Tengo un universo que no sabía organizar.

Cartel de 'Talk me', el cortometraje dirigido por el valenciano Joecar Hanna Zhang que ha sido nominado en el Festival de Cannes. / JHZ

Y supongo que la influencia de la Universidad de Nueva York ha sido esencial.

Allí me he pasado tres años trabajando en el set, que no era muy nuevo para mí, pero con esa intensidad sí. Cada semana rodábamos un minicorto y tenía 30 personas, entre el profesorado y los compañeros, criticando tu trabajo, semana tras semana, y después de tanto tiempo aprendes a aceptar esas críticas y usarlas para canalizar lo que quieres hacer. Se aprende muchísimo, puedo confirmar lo que me dijeron antes de comenzar el máster: "Esto es como tener diez años de experiencia". Pensaba que sería una exageración, porque además el primer año era como repasar un poco lo que ya sabía por la universidad y la experiencia profesional. Nada que ver, volví a aprender desde lo básico y conté con la visión de gente muy talentosa. Los profesores son de la élite del cine, con Oscars y todo tipo de premios y eso se nota.

¿En qué?

Hay un lenguaje muy bonito. Se usa el cine internacional para dar clase, nada de cine americano. Se basan mucho en la autoría y este máster es, en estos momentos, el primero del mundo según The Hollywood Reporter, con Spike Lee a la cabeza. Cuando dices que vienes de aquí automáticamente tienen tiempo para darte por el prestigio que tiene.

En Nueva York me encontré con 50 idiomas y mezclas y por primera vez sentí que no era especial ni raro.

Esa marca del multiculturalismo neoyorquino también se refleja en su cortometraje, con actores racializados y cuatro idiomas diferentes.

Va totalmente unido a mi experiencia aquí. He crecido en València con una sensación que se aborda en el cortometraje, con una presión invisible. Creo que es por la falta de diversidad en un entorno, que no culpo, pero las minorías se hacen aún más pequeñas y yo sentía que tenía un pie dentro y otro fuera. En Nueva York me encontré con 50 idiomas y mezclas, y sentí que no era especial ni raro. Me solté, empecé incluso a sentirme cómodo en la pantalla y a abrirme en muchos aspectos, incluso en hablar en chino con mi madre, que en España me daba vergüenza. Se le conoce como "la tercera cultura" y quise contarlo en el cortometraje.

¿Cómo se ha traducido?

Quise explorar la sutileza de la experiencia de sentirte parte de algo y a la vez no, con un punto de magia o fantasía, algo metafórico. Cambié una norma social muy clara: de pronto nadie habla y todo el mundo se comunica con el sexo, y la conversación, en cambio, es algo íntimo. Intenté ver cómo funcionaba sobre dos personas que de forma invisible sentían una presión, en ese entorno, y se escondían para hablar, y todo empezó a ser más ambiguo, se abre otra dimensión de conexión y ahí aplico lo que he vivido aquí. Cada vez que he vuelto a València he visto más claro lo que pasaba, me podía ver desde fuera, y cómo me sentía: si pido una horchata en valenciano me miran raro. Lo he canalizado con mucho positivismo, no siento que esté criticando València, al revés, es una carta de amor a València por cómo la muestro.

De hecho está íntegramente rodado aquí.

Fuimos a Alginet, al Grau Vell de Sagunt y varias partes de València también.

¿Cómo se acoge estos escenarios allí?

Les encanta. Lo mismo que nos pasa con las películas americanas cuando vemos escenarios reales. Ellos ven València y dicen ¡wow!.

¿Se ha sentido bien rodando aquí?

Sí, tuve a mucha gente ayudando. Ha sido mi mejor experiencia de rodaje hasta la fecha y eso que era agosto, con un calor asfixiante, pero todo el mundo se volcó y lo pasamos muy bien, que es lo que más me importa en un equipo. Nos reímos porque había escenas alucinantes, como la de todo un pueblo teniendo sexo a la vez con un silencio sepulcral, con ruidos y orgasmos por todas partes, pero sutilmente. Pensaba todo el rato, ¿qué pensará Spike Lee cuando vea esto?

Joevar Hanna Zhang y Spike Lee después de ver el cortometraje del cineasta valenciano, con un 'frame' de la obra en pantalla. / JHZ

¿Sentía su presión?

Sí, un poco, porque él apoya proyectos una vez te has graduado, como mi caso, que ya no soy estudiante. Te gradúas, se lo enseñas y, si se anima, se une como productor ejecutivo, que es lo que pasó aquí. Por un lado, puede apoyarte económicamente, pero es muy distinto a tener su nombre en el corto, y yo quería que apareciera. La foto del sofá que nos hicimos la propuso él y sale un 'frame' detrás. Me firmó una gorra donde se lee "To Joecar, keep going". Se reía, se lo estaba pasando pipa, salió corriendo a buscar a su asistente para decirle si había visto mi corto, que era brutal. Quiso que llamáramos a Melanie, la actriz protagonista, para darle la enhorabuena. Le llamé por Facetime y giré la cámara y estaba él allí. Nos dijo que este corto iría donde quisiéramos, que nuestro 'acting' era increíble y la historia también.

La gorra firmada por Spike Lee: "To Joecar, keep going" / JHZ

Ha escrito, dirigido y protagonizado Talk me. ¿Cómo ha equilibrado los tres roles?

Casi cualquier filmmaker milenial puede hacerlo, al menos las dos primeras, porque es natural. Lo de actuar es otra cosa. Lo hice forzosamente, porque entré en el máster en pandemia y no podíamos usar actores. De pronto gusté a la gente y me pedían que apareciera en sus proyectos. Acabé haciendo una película de un profesor y protagonicé mi anterior corto, que también vio Spike Lee y me animó en que apareciera en este. Me siento cómodo haciéndolo, y eso que ha sido una prueba de fuego porque aquí hay intimidad y desnudos, pero contábamos con Marta Casielles, coordinadora de intimidad.

La intención es conectar la comunidad latina, española y china con el mundo anglosajón, una relación que no existe.

Respecto al corto, aborda una realidad alternativa pero, efectivamente, a todo el mundo le resuena. Hay una conexión con la realidad que toca.

Lo bueno de esta historia es que, a pesar de tener ese componente racial, es muy sutil. No me gusta mandar un mensaje directo. Quiero que la gente lo capte. Por tanto, cuanto más sutil, más abierto está a que cada uno sienta una presión diferente, puedes verlo por donde quieras. Luego hay otra parte que nos toca a todos y es que después del boom de las aplicaciones de citas, donde las relaciones son cada vez más esporádicas, en ese universo que planteo todo el mundo interactúa con sexo. Sin embargo,o llegas a casa y tienes una pareja con la que no puedes hablar. Cuando lo ves en pantalla, al estar las situaciones invertidas, nos hacen pensar más.

¿Qué espera de estos días en Cannes?

Llevo año y medio con mi primera película, con unos productores 'top' de Estados Unidos. Cuando pasó lo de Cannes, automáticamente las cosas se movieron mucho más rápido, empezando por la financiación. Siento que ya no voy a una sección, sino que la nominación en sí misma me ha afianzado y la gente de la industria empieza a hablar conmigo de verdad.

¿Volverás a España a trabajar?

Cien por cien. Yo vine aquí con la idea de tender puentes y por eso uso tantos idiomas. La intención es conectar la comunidad latina, española y china con el mundo anglosajón, una relación que no existe. Todos mis proyectos tendrán ese condimento para crear una base de gente que quiera seguir esos proyectos.