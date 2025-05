Europe llevará la cuenta atrás a los Conciertos de Viveros

“Ven conmigo nena, vamos a privaaaar”. Esto era lo más fino que cantaban los valencianos Gigatron en su particular versión de “The final countdown”, aquella canción con la que un grupo sueco llamado Europe logró entre 1986 y 1987 el número 1 en las listas de éxitos de 25 países, entre ellos España.

Joey Tempest, líder de la banda que actuará el próximo 11 de julio en el ciclo Conciertos de Viveros organizado por el Ayuntamiento de València, era aún un adolescente cuando escribió la canción. Se inspiró en "Space Oddity" de David Bowie para narrar un viaje espacial con tintes apocalípticos, muy en sintonía con aquellos nucleares ochenta. Pero la letra de “The final countdown” era lo de menos. Lo que realmente entusiasmó al público fue ese icónico riff de teclado que incorporó Mic Michaelli cuando el grupo recuperó la canción para encabezar y dar nombre a su tercer disco.

Desde entonces se convirtió en un himno imprescindible para eventos deportivos, campañas publicitarias y espectáculos en vivo, incluidas todas las fiestas de fin de curso y las verbenas de la época que echaban mano en su parte final de “la cuenta atrás” para mantener en pie a su público más joven. Tan popular era el "hit" de los suecos que Alianza Popular (valga la redundancia) hizo algo parecido a un plagio de esa infalible línea de teclado en su jingle de campaña de las elecciones europeas, municipales y autónomicas de 1987.

El glamour en los tiempos del heavy

Si “The final coutdown” fue impactante, no lo fue menos la imagen con la que Europe irrumpió en el mundo. Jóvenes, guapos y con melenas rubias y leonadas, Tempest y su banda aparecían en el vídeo de la canción con sus pantalones ajustados vaqueros o de cuero, sus chaquetas de hombreras anchas y flecos, botas altas, pendientes, anillos brillantes y algo de maquillaje. Eran una versión limpia y eficiente (no en vano eran suecos) de aquellas bandas de "glam metal", "pop metal" o "hair rock" (etiquetas siempre hay para dar y vender) que dominaban el Sunset Strip angelino, al estilo de WASP, Ratt, Poison, Cinderella o Mötley Crüe.

cta

Ese rock duro pero accesible y ese aspecto arrebatador y hasta cierto punto andrógino le dio a Europe una popularidad inmensa y el protagonismo en cientos de miles de carpetas adolescentes, pero también la desconfianza de los más puristas de un género musical purista en sí mismo como es el heavy metal. De hecho, el propio John Norum, guitarra solista de la formación, abandonó Europe cuando más éxito tenían porque consideraba que habían dado un giro demasiado comercial a su proyecto.

En la España de 1986, el heavy era una cosa muy seria. Ese año Barón Rojo lanzó Tierra de nadie, Ángeles del Infierno sacó Joven para morir y Iron Maiden llenaba estadios con su gira Somewhere in Time, que incluía himnos como "Wasted years" y "Stranger in a strange land". Mientras tanto, los metaleros más radicales comenzaban a hablar de unos tales Metallica y su imponente Master of Puppets, y no faltaban quienes acusaban a Judas Priest de haberse vendido por su pegajoso "Turbo lover"

En Valencia, aunque la escena musical solía frecuentar otros caminos, los fans del género aún podían disfrutar de grupos ya míticos como Zarpa, Sable, Hal o L'Avió Roig.

Hasta que llegó su hora

Quizá no tuvieran la bendición de los puristas del rock duro, pero Europe iban a lo suyo. Tres veces disco de platino, "The Final Countdown" fue uno de los lanzamientos más gloriosos de la historia, un ataque nuclear previsible pero desacomplejado capaz de reventar él solo toda la década de los 80. Alcanzada la cima de las listas de medio mundo, el grupo sueco mantuvo el buen tono en sus dos siguientes discos, Out of This World (1988), con el hit "Superstitious", y "Prisoners in Paradise" (1991), menos exitoso, pero con buenos temas como "Halfway to Heaven".

Pero en 1992, cuando la ola grunge iniciada por Nirvana, Soundgarden, Mudhoney o Pearl Jam había barrido cualquier atisbo de grandilocuencia, melenas cuidadas y riffs infinitos, Europe decidió tomarse una larga pausa hasta que, para sorpresa del personal, la banda se subió de nuevo a un escenario (con John Norum incluido) para celebrar en Estocolmo el Año Nuevo 2000.

A partir de ahí, grabaron y lanzaron su sexto álbum, Start from the Dark (2004), al que siguieron Secret Society (2006) y Last Look at Eden (2009), este último debutando en el primer lugar de la lista de álbumes más vendidos en Suecia. Bag of Bones (2012) presentó un sonido más orientado al blues rock, mientras que War of Kings (2015) se inclinó hacia un estilo más pesado, sombrío y con toques psicodélicos, claramente inspirado en sus ídolos de juventud: Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin.

La reconciliación

Tras embarcarse en una gira por el 30º aniversario de The Final Countdown, los rockeros suecos regresaron en 2017 con un nuevo disco bajo el brazo. Walk the Earth fue producido por Dave Cobb (conocido por su trabajo con Sturgill Simpson, Jason Isbell y Dolly Parton) y grabado en los míticos estudios Abbey Road de Londres. Desde entonces no han sacado nuevo álbum, pero Europe no han parado de girar por todo el mundo, incluidos festivales de rock duro en los que se han reconciliado con aquellos que los consideraban demasiado blandos en los 80.

Así lo demostraron entre 2023 y 2024 cuando celebraron su 40º aniversario con la gira Time Capsule, que empezó en Mérida e incluyó 21 conciertos en países como Suiza, Italia, Alemania, Noruega, Suecia, Francia, Países Bajos y el Reino Unido, con dos noches destacadas en el London Palladium. En estos shows Europe ofreció un recorrido completo por su carrera, interpretando tanto los éxitos como temas menos conocidos de sus 11 álbumes de estudio. Y con ese espíritu llegarán el próximo 11 de julio al escenario de los Jardines de Viveros. La cuenta atrás ha comenzado.