Cinema Jove se rinde a los iconos generacionales con Kneecap, Bad Gyal, Zoo, C. Tangana y Amaia

Cinema Jove ha propuesto el mejor 'line up' de cantantes, artistas y referentes en general de toda la época de festivales. El festival se ha propuesto seducir al público joven con el ciclo 'Backstage: Ídolos Z - La trastienda emocional de los ídolos de la generación Z' con una programación cinéfila que aborda la vida y obra de estos iconos no solo para los Z, sino también de los milenials. De Amaia a Charli XCX pasando por lo más castizo de C. Tangana y lo más subversivo de Kneecap hasta Bad Gyal y Zoo, el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea (CCCC), reúne ocho películas documentales recientes que ofrecen una mirada íntima a la vida personal y profesional de todos estos protagonistas.

El rap irreverente y político de Kneecap, el trío de Belfast cuya película autobiográfica -donde se interpretan a sí mismos- estuvo preseleccionada a los Oscar, se visionará el 21 de junio a las 22:30 horas. Dirigidos con gran maestría por Rich Peppiatt, muestran cómo nacieron movidos por la cuestión política de la lengua propia irlandesa, condenada y arrinconada en Irlanda del Norte, donde las batallas políticas siguen empañadas por el terrorismo del IRA.

En el caso de Charli XCX y C. Tangana, sendos documentales se centran el proceso creativo de los artistas. En 'Alone Together', la británica -que ha gozado de un éxito internacional y sin parangón desde 2024-, documenta cómo compuso su disco 'how i’m feeling now' en solo 40 días, enfrentando sus propios límites emocionales y creativos. El pase está previsto para el 20 de junio a las 22:30 horas.

En 'Esta ambición desmedida', Antón Álvarez, Pucho, se embarca en la creación de la gira más grande de su carrera y se sigue el recorrido durante más de cuatro años, desde la concepción del disco en Cuba hasta la puesta en escena del espectáculo, con acceso a ensayos, celebraciones íntimas y el ritmo frenético de una gira internacional. Se emitirá el 24 de junio a las 22:30 horas.

'Una vuelta al sol' retrata el primer año profesional de Amaia, marcado por la grabación de su disco 'Pero no pasa nada' y una intensa búsqueda personal. La artista combina estudios de piano con la experiencia de independizarse y viajar por ciudades como Nueva York y Buenos Aires, todo eso reflejado en un film que se podrá ver el 25 de junio a las 22:30 horas.

El ascenso imparable de Bad Gyal

'La Joia' sigue la carrera meteórica de Bad Gyal mientras se enfrenta al retraso de su primer álbum y a las tensiones del salto a la música y cultura mainstream. El documental muestra las luces y sombras de su evolución como artista y figura pública (26 de junio a las 22:30 horas).

Algo parecido a lo que puede verse en 'Sobreviure a l’incendi', el documental que recorre una década en la vida del grupo valenciano ZOO, repasando momentos de éxito, crisis y consolidación hasta su despedida en 2024, en el momento más alto de su éxito. Se podrá ver el 22 de junio a las 22:30 horas.

En el plano internacional, 'Break The Silence: The Movie' ofrece un retrato del grupo BTS durante su gira 'Love Yourself: Speak Yourself', con imágenes tras las bambalinas que revelan aspectos personales de los siete miembros en medio de conciertos multitudinarios en ciudades como Londres, Nueva York y Seúl (28 de junio a las 22:30 horas).

Por último, 'Los Williams' sigue a Iñaki y Nico Williams durante dos años cruciales de sus carreras. El documental aborda temas como el racismo, la identidad y la ambición, mostrando su participación en el Mundial de Catar —representando a diferentes selecciones—, la histórica victoria del Athletic Club en la Copa del Rey y el éxito de Nico en la Eurocopa. La película revela una historia de superación y hermandad contada en primera persona (27 de junio a las 22:30 horas).