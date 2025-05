'Tráfico de modas' o cómo los hermanos Errando Mariscal cambiaron el diseño a golpe de drogas, color y emoción

La moda fue y será una cuestión política. Lo que compramos, vestimos o descartamos nos implica, de una u otra manera, en los movimientos sociales y culturales que nos rodean; nos posiciona, nos define y nos ubica en un lugar del espectro ideológico. Por eso, la exposición que se ultima en La Nau y que se inaugura mañana no trata solo de una marca de ropa valenciana: representa un pedazo de historia, narrado a través de las lentes de cuatro hermanos que decidieron expresarse entre patrones y estampados como forma de rebelión contra la cárcel creativa del franquismo en la que crecieron.

‘Tráfico de Modas 1980-1993. Arrebato, juego, familia’ abre sus puertas con una retrospectiva del trabajo de los hermanos Errando Mariscal. Pedrín, Santi, Jorge, Ada y Javier dieron vida a una marca nacida de la emoción, la actitud y la intensidad de los años 80, aderezada con diversión, drogas y una creatividad desbordante, todo ello sostenido por un trabajo arduo detrás de una pose que, aún hoy, sigue resultando magnética.

Fueron años de desenfreno, y eso quedó reflejado en los diseños. La exposición de La Nau, impulsada por el Arxiu del Disseny de la Universitat de València y comisariada por Pedrín Errando Mariscal, Esther González Gea y María José Villalonga, repasa una década de trabajo, pero también retrata toda una época. Se ha llevado a cabo una labor “arqueológica”, en palabras de Pedrín, y se mostrarán dibujos y acuarelas —fue el diseñador de la marca—, estampados de su hermano Javier Mariscal, fotografías de desfiles y catálogos, vídeos rescatados y algunas de las prendas más icónicas. “Los maniquís que las llevarán están a dos palmos del suelo, como lo estábamos nosotros en aquella década, llenos de estímulos físicos y químicos”, bromea Pedrín.

Los hermanos Errando Mariscal en una fotografía promocional de Tráfico de Modas. / L-EMV

La muestra da cuenta de lo que fue la moda: reflejo de una sociedad que estallaba como una olla a presión, que se desperezaba en cada disciplina y sector. Fue una década de experimentación y crecimiento que dejó testimonios como Tráfico de Modas. “Fue un proyecto de moda y diseño, pero también una experiencia vital. Nos pilló muy jóvenes y lo vivimos con muchísima intensidad, con muchísima emoción. Fue maravilloso”, confiesa Pedrín.

La pátina de nostalgia que otorga el tiempo no ha conseguido ocultar los recelos que los años 80 generaban entre distintos perfiles y posicionamientos ideológicos. Lo recuerda el diseñador al hablar de su familia, con once hermanos, donde los mayores estaban comprometidos con los movimientos políticos, “y los pequeños nos dedicábamos a lo lúdico, a lo divertido, a crear… y ellos se dieron cuenta del valor que tenía lo que estábamos haciendo”.

La estética como arma política

Ese valor intangible resulta hoy más evidente que nunca. Se aprecia en las fotografías, donde la androginia caracteriza al propio Pedrín, que lo mismo diseñaba que posaba para la aclamada fotógrafa Ouka Leele (Premio Nacional de Fotografía en 2005). Una actitud que entonces no representaba gran cosa, pero que hoy lo representa todo. Como él mismo admite, la ruptura de cánones y estereotipos se producía de forma intuitiva, “como parte del atropello que estábamos viviendo, de las ganas de vivir y cambiarlo todo, de la ruptura con el compromiso, de lo efímero… en todo eso aparecía lo híbrido”, recuerda.

Los miembros de Tráfico de Modas, entre los diseños. / L-EMV

Preguntado por el rupturismo y la fluidez de género en la actualidad —un paralelismo evidente—, considera que las nuevas generaciones lo abordan “desde el compromiso y la seriedad; es algo mucho más profundo y consciente”. “Hoy no es solo estética, hoy la androginia es un movimiento social”, asegura.

Reconciliarse con el duelo

Los doce años que Tráfico de Modas estuvo en activo fueron un auténtico 'boom'. La prensa internacional se fijó en ellos, llegaron a abrir cinco establecimientos y formaron parte de las primeras ediciones de la entonces llamada Pasarela Cibeles. “Nacimos con un éxito precipitado y desaparecimos con una muerte prematura”, admite Pedrín. Con la llegada de los años 90, irrumpió en España el fast fashion, la moda de consumo rápido, que arrinconó a la firma valenciana, defensora de la calidad y la atemporalidad. Hoy en día, las hijas y los sobrinos de la familia Errando Mariscal siguen vistiendo aquellas prendas. De hecho, su hija Lola resucitó la marca y los estampados que la caracterizaron.

La exposición ha sacudido, de alguna manera, a Pedrín. No esconde que le ha removido una etapa de su vida que fue muy feliz, pero también amarga. “Para mí, el cierre fue muy doloroso. He tenido que revivir la pérdida, pero es cierto que me ha servido de terapia, ha sido una catarsis”, reconoce. También le ha servido para tomar conciencia de algo: “Éramos mucho más interesantes de lo que pensábamos, precisamente por esa inseguridad de la juventud. Hacíamos un trabajo muy riguroso a todos los niveles, y esta exposición me ha servido para reconciliarme con aquel duelo y, por fin, disfrutar de lo que hicimos”.