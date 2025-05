El IVAM se rinde al fanzine, el lado rebelde del cómic

El cómic está considerado el noveno arte y hasta Picasso dijo en alguna ocasión que le hubiera gustado dedicarse a él. Con una presencia relativamente consolidada en los principales museos de arte moderno de todo el mundo, sin embargo, el cómic no está hecho para ser concebido como un arte ortodoxo. Y si hablamos del fanzine, menos todavía. "Es como el cómic pero con una línea de rebeldía".

Así lo explicaron este viernes Álvaro Pons y Noelia Ibarra, expertos y comisarios de la exposición '¡Eso no es cómic! Fanzines: Vanguardia e innovación del comic en España', que se puede visitar en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) hasta el próximo 9 de noviembre. Ambos estuvieron acompañados por la directora del IVAM, Blanca de la Torre.

Algunos ejemplares que forman parte de la muestra. / Fernando Bustamante

La galería 6 del centro de arte reúne cerca de 250 ejemplares de 44 autores diferentes. En la muestra, sus comisarios hacen una panorámica de las nuevas posibilidades expresivas del fanzine de los últimos años. Desde su concepto más "tradicional" a los nuevos modelos, como los que han surgido en redes sociales -los instazines- para saltar a las páginas de papel. Además, repasan la historia del género desde clásicos de los años 70 como 'La piraña divina', el primer número de 'TMEO' o 'Ademuz km. 6', como ya avanzó Levante-EMV. Entre los autores que forman parte de esta exposición están Paula Guerrero, Begoña García, Carlos Maiques, Yeyei Gómez, José Tomás o Manuel Álvarez, entre otros.

No matar la esencia del fanzine

Cuando recibieron el encargo de la muestra, según Ibarra, "nos planteamos precisamente cómo no matar esa esencia del fanzine y no repetir otros modelos". A partir de esas dos premisas, continúa, "intentamos generar una muestra que trasladara al visitante precisamente ese espíritu del fanzine y lo que significa dentro del cómic. Tenía que ser una propuesta rica, que transmitiera precisamente esa diversidad de estilos, de propuestas y esa experimentación que desde el fanzine se está produciendo".

Detalle de algunas obras de 'Eso no es cómic', en el IVAM. / Fernando Bustamante

La comisaria explica esa paradoja del título de la muestra, que tacha la palabra 'no'. Hace alusión, dice, "a esa equiparación falsa que a veces se produce cuando el lector tradicional de cómic se enfrenta a un fanzine y dice 'es que esto no es cómic' porque no lo asocia a esa narratividad mucho más tradicional. Precisamente lo que queríamos era poner en valor era que no solo es cómic, sino que la renovación, la experimentación o la innovación que hay ahora mismo en el cómic procede del fanzine", dice Ibarra.

La experta apunta al respecto que "sí que es cómic y de ahí procede toda esa vanguardia, no en el sentido del movimiento artístico como etiqueta cerrada, sino como esa vía de experimentación, de libertad, esa vía de rebeldía, de búsqueda".

Nómina abierta

Ibarra habla también de esta muestra como una exposición "abierta". "Nuestra propuesta no pretende ser una nómina cerrada en la que estén únicamente las personas más representativas, sino precisamente ofrecerle al visitante toda una inmersión en el mundo del fanzine, para que pueda aproximarse a distintas propuestas, estilos, temas y ver cómo las etiquetas no son categorías cerradas, sino que se amalgaman, se cruzan y dan lugar a diferentes posibilidades".

La muestra se puede visitar en la galería 6 del IVAM hasta noviembre. / Fernando Bustamante

Pons por su parte quiso apelar a ese espíritu "rebelde" y de "fuera de los márgenes" del propio fanzine y que quiere que se extienda al concepto de la exposición en sí. "No queremos que la sala esté en silencio, que haya gente callada; lo que queremos es actividad". En ese sentido, el comisario y experto -que dóno 4.000 ejemplares al IVAM para levantar la primera fanzinoteca de España- adelanta que, entre las actividades previstas en sala, habrá talleres para todas las edades y la posibilidad de leer y consultar ejemplares. "Hemos trasladado la capacidad del fanzine de desbordar límites, hemos buscado un espacio de libertad creativa para que haya transgresión".

Puentes entre los museos y las viñetas

Sobre la presencia del fanzine en los museos, Pons defiende que aunque el fanzine esté fuera de los museos, esta muestra "crea puentes entre estos dos mundos". En este sentido, Blanca de la Torre avanzó que en su proyecto de museo "esas artes visuales más 'tradicionales' tienen que estar en un constante diálogo con el resto de disciplinas".