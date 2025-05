Rosario regresa a sus raíces en Viveros

Resumir una trayectoria musical de más de tres décadas en un sólo disco con quince canciones no es una tarea sencilla. El álbum no sólo debe contener las canciones más emblemáticas, sino también los temas que componen la esencia musical y representan, a su vez, al artista en conjunto.

Ese es el resumen de "Universo de ley", el nuevo trabajo de Rosario, en el que la cantante homenajea su legado musical y, sobre todo, viaja hasta sus primeros éxitos. De hecho, el título del disco ya es un guiño a su primer álbum publicado en 1992, "De ley". Y lo hace rodeada de grandes artistas y amigos como Sebastián Yatra, MalúAlejandro Sanz, Niña Pastori, Estopa, Maná o Carlos Vives, entre otros.

La artista presenta este nuevo disco el próximo 6 de julio dentro de la programación de los Conciertos de Viveros, y tras una gira en la que ha colgado el 'sold out' en la mayoría de ciudades. El público podrá cantar junto a ella sus temas más emblemáticos como "Mi gato", "No dudaría" o "Como quieres", a través de los cuales Rosario pretende agradecer a la vida, y especialmente a todas las personas que le han acompañado a lo largo de este trayecto musical, todo lo que le ha regalado. Contará con la cantautora albaceteña Julia Martínez como telonera. Martínez ha publicado recientemente su álbum "Lobo plateado", en el que aborda sus vivencias personales.

Su vida, sin duda, no ha sido un camino de rosas. Este viaje, más bien, ha estado repleto de espinas y piedras, pero, si algo ha caracterizado a la artista, es su forma de afrontar cualquier adversidad con una sonrisa siempre en el rostro.

Cada canción interpretada ha sido su forma de hacer frente a los problemas y retar a la vida. De hecho, la música no podría entenderse sin Rosario, igual como Rosario no podría entenderse sin la música. Hija de la gran Lola Flores ha sabido hacerse un hueco dentro de la indústria musical, aunque siempre sin perder sus orígenes.

Con sólo cinco años vivió su primer acercamiento con el mundo del espectáculo al figurar en varias películas y series de televisión. La Rosario más adolescente protagonizó "Calé", la gran obra de Federico García Lorcal o "Colegas", de Eloy de la Iglesia, junto a su hermano Antonio. La última ficción de la que formó parte fue "Hable con ella", del director Pedro Almodóvar, en 2002. También ha participado en series de televisión como "Brigada central" (1989) o "La mujer de tu vida" (1994).

En 1984, cuando apenas tenía veinte años, decidió adentrarse en la música y el baile con su primer LP "Vuela de noche". Sin embargo, fue con "De Ley", compuesto por su hermano Antonio, el disco con el que fue ganándose la fama. En él, se incluyen sus famosas canciones "Mi gato" o "Sabor, sabor". Una década después su hermano vuelve a formar parte de su segundo disco "Siento".

En 1995 la tragedia golpeó a la artista. La muerte se presentó sin avisar dejando un gran dolor en la familia. El 16 de mayo de 1995, su madre Lola Flores fallecía tras un largo cáncer en La Moraleja. Quince días después, su hermano Antonio fue encontrado muerto al no soportar la pérdida de La Faraona. En 1999, su padre Antonio "El Pescaílla" también moría a los 73 años de edad, tras sufrir una enfermedad hepática y ser operado de un cáncer unos años atrás.

A pesar de estas pérdidas, la artista decidió seguir adelante y sacar toda su vitalidad. Por ello, el tercer disco de Rosario, "Mucho por vivir", se convierte en un claro homenaje a la figura de su hermano, como también lo es su éxito "Qué bonito".

Tras estos tres discos, Rosario decide dar un giro a su carrera y, sin perder sus raíces, se atreve a indagar en el rock o la rumba con "Muchas flores" o "Jugar a la locura". A partir de ese momento, su carrera se llena de nuevos sencillos, nominaciones y premios que culminan con el nuevo disco, en el que agradece todo lo vivido durante estas más de tres décadas.

Entre sus galardones más destacados se encuentran, los Grammy Latino en 2001 y 2003 como mejor álbum pop vocal femenino con "Muchas flores" y "De mil colores", el Premio Dial a la trayectoria en 2021 o el Latin Grammy en 2022 por el premio a la excelencia musical.

Más allá de la música

Rosario no sólo se ha ganado el corazón de sus fans a través de sus canciones, sino que también ha formado parte de la parrilla televisiva conquistando a nuevos públicos. Su rostro ha ganado todavía mucha más popularidad durante los últimos años con su participación en el programa musical "La Voz", donde ha compartido experiencia como jurado con David Bisbal, Malú o Luis Fonsi.

Su participación ha dejado momentos entrañables. Además, no ha dudado en interpretar algunos de sus temas más conocidos con los concursantes. Pero, sin duda, su frase "eres un monstruo" ya ha pasado a formar parte de la historia televisiva. Los más pequeños conquistaron su corazón y no han dudado en formar parte de su equipo durante las nueve ediciones. Rosario se ha convertido en uno de los 'coaches' más queridos entre los peques, aunque en la próxima edición, y con motivo de su gira de conciertos, no estará presente.

La cantante formó parte del jurado de "La Voz", durante las dos primeras ediciones, donde consiguió un segundo y un cuarto puesto consecutivamente, con los concursantes Jorge González y Estela Amaya.

Rosario, por su parte, ha estado presente en las nueve ediciones del 'talent show' infantil, excepto en la séptima temporada. Con los 'talents' más pequeños ha conseguido obtener la segunda posición en varias ediciones.