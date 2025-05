Samuel Mariño, artista de pies a cabeza

RECITAL SAMUEL MARIÑO (sopranista). Concerto de Cavalieri (Enrico Casazza, violín; Aldo Mata, violonchelo; Marco Silvi (clave). Obras de Vivaldi, Veracini, Händel y Alessandro Scarlatti. Lugar: Palau de les Arts (Teatre Martín i Soler). Entrada: Alrededor de 360 espectadores (prácticamente lleno). Fecha: jueves, 15 mayo 2025.

Samuel Mariño, el “sopranista” venezolano (Caracas, 1993) que se ha encaramado con deslumbrante rapidez entre los fenómenos vocales más mediáticos de los últimos años, es, además, artista de pies a cabeza. Desde su agudísima voz, afinada con inusitada perfección y emitida con agilidad y naturalidad, se instala en la entraña expresiva de un repertorio -en esta ocasión Vivaldi y Händel- que adora y él hace adorar al espectador. Transmite pasión, fervor y sinceridad. El jueves, en su debut en el Palau de Les Arts, se reivindicó a sí mismo, y no dudó en agradecer al público, entre aplausos, bravos y algún que otro piropo, “el dejarme ser como soy, quererme tal como soy”. Lo dijo enfrascado primero en un largo y elegante vestido que le estilizaba hasta los tobillos, y luego, tras la pausa, con taconazos de vedete y un pantalón casi a lo Salomé en Vivo cantando; siempre desde su voz más que atiplada y esa sinceridad y manera de ser que transmite, contagia y seduce. Es un fenómeno. Quizá un fenómene…

Pero todo esto no sería nada, o simplemente puro chascarrillo o “casquería” frivolona, si sobre esta manera de ser y sentir no se agazapase un artista total: estilizado vocalmente, cargado de talento y de una franqueza que seduce en cada nota y palabra. Canta y siente con criterio y conocimiento, y hace teatro en cada una de las arias de un programa pergeñado con sentido fino y aguda inteligencia, articulado en torno a la idea del “delirioso amoroso”. Un recorrido vivo y en primera persona por la felicidad y la infelicidad del amor y el desamor. “¿Quién no se ha sentido alguna vez abandonada?, yo, desde luego, ¡sí!”. Y entonó la cantata Armida abbandonata, de Händel, con veracidad y dolores salidos del alma herida.

Samuel Mariño, durante el recital. / Mikel Ponce

Luego llegó el aria “Mi stringerai sí, sí, non partirai”, de la cantata para soprano, violín y bajo continuo Lungi dal vago volto, Vivaldi, donde hizo lucir voz y música con los ágiles gorgoritos imitativos junto con el violín, y, para concluir el recital, la célebre aria “Myself I Shall Adore”, de la ópera Semele, de Händel, preludiada por palabras en las que el artista resaltó la importancia de “quererse a sí mismo”. “¿Cómo vamos a querer a los demás si no nos quisiéramos a nosotros mismos?”. Y cantó un Händel impecable, sobrio y efusivo a un tiempo, con una vocalidad ligera y cálida cuyo único pero acaso sea la uniformidad del registro y la cortedad de colores y resonancias armónicas.

Durante todo el recital contó con la complicidad de los tres integrantes del conjunto Concerto de’ Cavalieri: el violinista Enrico Casazza (quien tocó con maestría evidente la Sonata para violín de Francesco Maria Veracini); el violonchelista Aldo Mata (estupendo en la original Sonata para violonchelo en re menor de Alessando Scarlatti), y el clavecinista Marco Silvi, base y apoyo fundamental tanto de Mariño como de sus dos colegas instrumentistas.

Samuel Mariño conquistó un éxito inapelable, rotundo y bien labrado. Lástima que el público que “agotó” las localidades del Teatre Martín i Soler se quedara al pario de lo que se cantaba y contaba. Por no haber, no hubo ni el imprescindible programa de mano ni los igualmente imprescindibles sobretítulos. Es incomprensible y lastimoso que el Palau de Les Arts -tan ejemplar en tantos aspectos- se sumerja en una corriente de decadencia y deterioro que -en este sentido- lo acerca al último teatrillo de chicha y nabo.