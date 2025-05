El graffiti en València: El ego, la libertad y el legado que nos deja la infancia

Algunos recuerdan el sonido de los botes en las mochilas de los compañeros mayores del instituto. Otros no olvidan el callejón donde vieron cómo un grupo de chavales del barrio intervenía uno de los muros. Incluso quedan testigos de una banda que se hacía llamar los TGR (Terrorismo Grafitero Radical) en el barrio de Tres Forques. Siempre hay una primera vez y una veintena de grafiteros ha recordado su primer contacto con esta disciplina del arte urbano y así ha quedado recogido en el libro 'Una historia de graffiti en Valencia' (Osadía Ediciones, 2025). Todos comenzaron en algún momento de sus vidas a escribir sus nombres en la vía pública; algunos guardan el recuerdo vivo y otros no consiguen recordarlo, pero todos mantienen el impulso intacto.

Uno de ellos, Nero, ha dado el paso de recopilar todas estas historias en este libro, que se centra en escritores de graffiti que históricamente han jugado con su nombre en las calles de la ciudad. Una vocación que mezcla la necesidad de dejar su firma en cada sitio, la voluntad de interactuar con el espacio urbano y el deseo de expresarse libremente. De todo ello se hablará el sábado en la presentación oficial del libro, en Filtre -el espacio expositivo de La Nevera Ediciones, a las 12 del mediodía, en una conversación con el autor y con Vicente Aguado.

Nero tuvo que acotar el objeto del libro. Fue en pandemia cuando empezó a recopilar fotografías de algunas intervenciones en València y se dio cuenta de que había algunas características propias en el graffiti de la ciudad que merecían ponerse en valor. Decidió centrarse en escritores que firmaran con su nombre, pero que tuvieran un lenguaje propio e introdujeran elementos pictóricos, colores o formas que tuvieran solidez. Pensaba centrarse en València y sus barrios, pero inevitablemente surgieron nombres del área metropolitana, como Lehs, Tone o Tima.

En la ciudad había otras firmas repartiéndose el espacio, como Ove, Rude, Tone o Luce. A todos los entrevistados se les hicieron dos preguntas: si recordaban la primera vez que vieron pintar a alguien y cuál es su zona favorita para firmar. "La primera vez que lo haces suele ser un momento revelador, es una actividad que haces sin pedir permiso y jugando con eso que hacen los niños y niñas, que es pintar por todas partes", explica el autor a Levante-EMV. "Indudablemente, el barrio o los espacios en los que intervienes tiene que ver con lo que haces, afecta de alguna manera. Los escritores del graffiti no buscan la perfección, sino la libertad", apunta.

Interior del libro 'Una historia del graffiti en Valencia' de Nero, en las páginas escritas por Erba. / Osadía Ediciones

La vertiente política y los barrios históricos

Esa búsqueda no ha estado exenta de polémica sobre los límites de esta disciplina y su colisión con la legalidad. Hay que subrayar que dentro del mundo del graffiti hay unas normas no escritas que se respetan y se cumplen. "Inevitablemente, habrá gente que se las salte, pero todos sabemos que no se firma en portales de viviendas, ni en coches ni en elementos patrimoniales, por poner algunos ejemplos evidentes, pese a que haya gente que se los salta", reconoce el autor. Ahora bien, las persianas, los muros de solares incluso las oficinas bancarias cerradas suelen ser los enclaves habituales de intervención y, por supuesto, el graffiti tiene una vertiente política "de no pedir permiso para expresarte en tu ciudad, es un ejercicio de libertad", señala.

Ahí entran algunos espacios comunes para las personas que escriben. El Carmen es el barrio que más se repite en las respuestas, "porque allí hay tolerancia y respeto, además de que dejas tu nombre en un sitio visible", explica Nero. Después hay otros barrios históricos para el graffiti como es Malilla, Patraix, La Cruz Cubierta o Tres Forques, a los que remiten buena parte de los artistas que incluye el libro. Precisamente en Patraix se instaló la primera tienda para esta técnica artística, Herval, en la calle Carteros, que hoy en día tiene ya tres establecimientos, un síntoma de cómo ha crecido el interés y la práctica de esta corriente artística.

Fuelle interviniendo uno de los muros de València. / Osadía Ediciones

Pese a todo, y como el propio Nero reconoce, sigue siendo un sector masculinizado. Hay mujeres en el graffiti pero siguen siendo minoría y, además, cuesta encontrar a jóvenes que se dediquen a esta técnica de los 'writers', término acuñado del inglés para definir a los grafiteros que escribían su nombre.

El antes y el después del cambio de milenio

Nero explica que la evolución artística que se produce entre el adolescente que empieza a dejar su nombre en la vía pública y el adulto que ha encontrado ya su estilo no es solo una cuestión particular, sino que se aprecia en todo el movimiento urbano. Ahí está el origen del libro: "Empiezas pintando solo por mostrar que estás vivo, que estás ahí, que quieres dejar una huella por donde vas y quieres que los demás lo vean. Luego empiezas a desarrollar cosas más maduras, con otros colores, con otros elementos con los que empiezas a identificarte", señala.

Los 90 fue la década de la implantación del graffiti ya de manera democrática en toda la ciudad, pero hay una profesionalización a partir de los 2000. Nero apunta a una evolución cromática y de técnica, influenciada por las revistas y los albores de internet, que permitieron democratizar estilos y dejar ver lo que pasaba más allá de cada barrio. Los 'writers' empiezan a comunicarse entre ellos. Los viajes de una ciudad a otra, por España y por Europa con el Interrail, empiezan a importar otras tendencias que quedaron registradas en los muros valencianos y que ahora, a través de este libro, también se guardarán en las estanterías.