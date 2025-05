El valenciano que está detrás de la puesta en escena ganadora de Eurovisión

Austria se coronó anoche como la vencedora de la 69 ª edición de Eurovisión celebrada en Basilea. Johannes Pietsch, conocido como JJ, se alzó con el micrófono de cristal con su canción "Wasted Love", mientras que "Esa Diva" de Melody terminó en penúltima posición, pese a las expectativas depositadas en ella. Es la tercera vez que Austria vence en el festival de la canción.

No obstante, el triunfo de la noche también tiene sabor ilicitano. El escenógrafo valenciano de 23 años Sergio Jaén ha estado detrás de la balada vencedora, que fusiona pop, ópera y electrónica y que obtuvo un total de 436 puntos. No sólo fue la candidatura más votada por los jurados profesionales sino que también obtuvo el cariño de los votantes de todo los países.

JJ no sólo sorprendió con su impecable voz, sino también con la puesta en escena en blanco y negro ambientada en alta mar. La escenografía estuvo marcada de simbolismo. El artista inició su actuación sentado en varias maletas y envuelto de una sábana. Hasta el propio JJ se acercaba, durante la interpretación, un barco de papel que se le escapa de las manos representando el amor no correspondido.

Tras esta primera parte de la actuación, el ganador se levantaba de las maletas y tras él se formaba una gran tormenta representando el sentimiento que se desata cuando se consigue el amor deseado.

La interpretación, como ha detallado la organización, continúa con una lucha contra viento y marea, una lucha interior que no sólo se muestra en la puesta de escena, sino en el sentimiento que pone el artista durante su interpretación y que acaba en la rabia y la desesperación de haber perdido tiempo en un amor que nunca ocurrirá.

Al final de la canción, la ira se va transformando en electrónica rave hasta acabar en el grito final desesperado y operístico de JJ.

Primeras reacciones

Tras conocer la victoria, Jaén, que estuvo en Basilea celebrando el triunfo, reconocía su sorpresa en redes sociales. "La cara de shock no se me va a quitar en mucho tiempo", explicaba. Esta no es la primera vez que el valenciano trabaja como director artístico de alguna candidatura.

Jaén ya realizó la puesta en escena de Irlanda el año pasado logrando el mejor resultado del país en 25 años. La propuesta "Dommsday Blue", de Bambie Thug cautivó a jurado y espectadores desde el primer momento.

La puesta en escena se basaba en la cantante, vestida de negro con unos cuernos que sobresalían por sus hombros y con el rostro pintado de blanco, que estaba rodeada de un círculo de velas y acompañada por un bailarín de ballet que simulaba ser un centauro. La artista, además, cambió durante la actuación su vestuario por los colores de la bandera trans para apoyar la diversidad y la inclusión que representa como artista no binaria.