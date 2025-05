Una 'araña' de 45 toneladas y altura de un edificio de 8 plantas para el Festival Medusa

El equipo técnico de Medusa Festival se ha puesto manos a la obra para alumbrar un nuevo escenario Techno "que cautive todas las miradas" en la próxima edición del evento, que se celebrará en Cullera del 7 al 11 agosto. "El resultado es un renovado Resonance Stage con un inédito diseño en forma de araña en tres dimensiones, un prodigio de la ingeniería de 60 metros de anchura y 24 metros de alto, equivalente a un edificio de 8 plantas. Solo el esqueleto metálico que lo sostendrá pesará 45.000 kilogramos", han anunciado este lunes fuentes del festival.

La estructura que se asemeja a una araña está formada por ocho 'patas' de color negro y rojo dispuestas en forma de abanico y jugando con la profundidad y la perspectiva. Para este innovador diseño, los ingenieros de Medusa han colaborado con varias firmas internacionales de andamiaje, luz y sonido. "Es el caso de la prestigiosa compañía holandesa Brok Decor, responsable de la decoración escénica de los festivales internacionales Defqon y Parookaville. En la oficina técnica de Cullera aún se trabaja para ultimar la planificación y el montaje arrancará a finales de junio", añaden.

Ocho escenarios para 180.000 personas

El Resonance Stage es uno de los ocho escenarios que funcionarán durante los cuatro días de baile y fiesta que Medusa prepara para 180.000 personas este verano. Además, el nuevo escenario funcionará también durante el festival Zevra, que tiene lugar en el mismo recinto del 18 al 21 de julio. "Por ello, uno de los retos a la hora de diseñar la estructura ha sido que sea versátil tanto para sesiones de disc jockeys como para conciertos de bandas, que requieren de más espacio para desplegar instrumentos y equipos de back line", explican desde el Medusa.

"La forma del escenario evoca una araña, aunque también se puede ver una ‘M’ de Medusa. Fueron las dos referencias principales que tomamos en la oficina de producción. Unimos ambas ideas y nos llevó varios intentos hasta encontrar una estructura con la que todos quedáramos contentos, pero valió la pena. Jugamos con profundidades y voladizos, así que el montaje será complicado”, explica un portavoz del equipo de producción.

Detalle del escenario. / Levante-EMV

Luz y sonido "espectaculares"

La araña, aseguran, "será espectacular tanto de día como de noche". para ellom estará equipada con 400 metros de barras led y 150 aparatos de iluminación fijos y móviles. "Para satisfacer el exigente oído de los aficionados al techno, el escenario montará el sistema de sonido GSL del fabricante alemán d&b audiotechnik. Es la mejor tecnología de sonido que existe. Es la que utiliza Coldplay en sus giras, por ejemplo”, detalla el técnico de Medusa.

Por el Resonance Stage pasarán estrellas de la música electrónica underground como Charlotte de Witte, Ben Sims, Loco Dice, The Martinez Brothers, Luciano o Jamie Jones.

Artistas confirmados

Por el momento, el festival Medusa ha revelado su lista de artistas confirmados por géneros:

Techno: Ben Sims, Carlos Agraz, Carl Craig, Charlotte de Witte, Cristian Varela, DJ Pepo, Fatima Hajji, Héctor Oaks, Jaime Soeiro, Lorena Llanes, Lucía Gea, Marco Bailey, Nuke, Paco Osuna, Padre Guilherme, Pive.

Hard Techno/Rave: Amber Broos, Blondex, Brenda Serna, Cera Khin, Dexphase, Dyen, Felinae, Holy Priest, Klangkuenstler, Marhu, Moia, Lee Ann Roberts, Lilly Palmer, Sara Krin, SNTS

House/Tech House: Ale de Tuglie, Edu Imbernon, Dennis Cruz, Jamie Jones, Loco Dice, Luciano, Manda Moore, Michenlo, Nora en Pure, Patrick Mason, Pawsa, Sara de Araújo, Stella, The Martinez Brothers, Viviana Casanova, Xune

EDM/Mainstream: Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, DJ Nano, DJs from Mars, Fedde Le Grand, Hardwell, Krewella, Laidback Luke, Mandy, Nervo, Quintino, Timmy Trumpet

Hardstyle/Hardcore: Angerfist, Anime, Barber, D-Fence, Deadly Guns, Gridkiller vs Karun, Mad Dog, Miss K8, Never Surrender, Tha Playah, Tha Watcher (Masters of Hardcore Takeover), Act of Rage, Art of Fighters, D-Block & S-te-Fan, D-Sturb, Dual Damage, Endymion, Phuture Noize, Javi Boss, Neophyte, Sefa, Vicente One More Time, Yeyo

Remember: Alex & Giro, Alfredo Pareja, Bassdrum Project, Batiste, Chumi, Cristian Millán, Dany BPM, David Cabeza, DJ Marta, DJ Neil, DJ Palas, German Bass, Ismael Lora, Javi Molina, José Conca, Juanma Lemur, La Luna (live), Mónica X, Miguel Serna, Óscar Akagy, Papero, Raúl Antón, Raúl Ortiz, Skudero, Toni Massama, Wakan

Urban/Hits: Arnny Montana, Carlittos, J. Beren, Juanjo García, Maggie, Mon DJ, Sofía Cristo, Space Elephants, BRESH (Exclusive Festival)

