Reyes Martínez: "Una galería de arte no es un negocio fácil; nos mueve la satisfacción de trabajar con los artistas"

¿Qué retos afronta como nueva presidenta de Lavac?

El principal reto es conseguir un mayor acercamiento al arte contemporáneo por parte de la sociedad y de la empresa, mantener unida y reforzar a la asociación para poder abordar más acciones con este fin. También impulsar las acciones conjuntas con otras asociaciones a nivel nacional y estrechar lazos de colaboración con las instituciones públicas y privadas de nuestra comunidad, al fin y al cabo todos formamos parte de una red en torno al arte contemporáneo.

¿Va a ser una presidencia continuista? ¿Qué nuevos planteamientos quiere para la asociación?

Totalmente continuista, la junta a la que he pertenecido con Rosa Santos como presidenta ha hecho un gran trabajo y somos los mismos, pero con diferente cargo, nos gustaría conseguir profesionalizar a la asociación para poder afrontar nuevos retos.

¿Cuál es el estado de salud actual de las galerías de arte contemporáneo valencianas?

Es una realidad que hemos pasado de 21 galerías en 2023 a 16 en 2025, pero a pesar de los problemas, entre ellos la dana que como a otros sectores nos ha afectado, estamos aprovechando al máximo las ayudas recibidas por parte del Ministerio y Consellería para reforzar nuestro sector y utilizar los recursos para promocionar el trabajo de los artistas a los que representamos, mantener nuestra actividad y la calidad de las exposiciones.

¿Y a qué cree que se ha debido esa bajada de 21 a 16?

No tengo una respuesta porque cada galería tiene unas circunstancias, pero es una realidad que no es un negocio fácil y te diría que como negocio no tiene mucho sentido, a los galeristas nos mueve la emoción de lo que hacemos, la satisfacción de trabajar cerca de los artistas y apoyar su trabajo. Creo que hacemos un trabajo necesario defendiendo el arte contemporáneo desde la Comunidad Valenciana, pero mantener los gastos derivados de nuestra actividad no es fácil.

Reyes Martínez, en la galería que dirige, Espai Set d'Art. / Fernando Bustamante

¿Cuáles son las urgencias de las galerías?

Hay varias medidas urgentes que llevamos tiempo reivindicando: IVA cultural, un IVA reducido para fomentar las ventas y dinamizar el sector, impulsar la ley de mecenazgo para favorecer el acercamiento del mundo de la empresa al arte contemporáneo, mantener las ayudas para poder asistir a ferias nacionales e internacionales así como ampliar la ayuda para poder dotar a la asociación de una mayor infraestructura que le permita asumir nuevos retos, también y especialmente para apoyar a los artistas de esta comunidad seguir impulsando las adquisiciones por parte de la Generalitat Valenciana.

ARCO es un gran escaparate para las galerías. ¿Hay previsión de más presencia valenciana?

En este país ARCO es el escaparate más importante para las galerías de arte contemporáneo, pero no es el único, hay otras ferias en el territorio nacional y merecen el reconocimiento del trabajo que hacen las galerías. Participar en ARCO requiere primero la voluntad de querer llegar ahí y mucho trabajo por parte de la galería y de los artistas. Por supuesto hay galerías de la asociación que están haciendo un gran trabajo para conseguir acceder a ARCO.

Abierto Valencia es una de las iniciativas locales más importantes, ¿se nota en términos de visitas y compras?

Abierto Valencia se ha convertido en el gran evento de arte contemporáneo que celebra la apertura conjunta de la temporada expositiva de las galerías de la Comunidad Valenciana, durante los días de celebración hay muchísima gente que participa recorriendo las galerías y cada vez más gente que se desplaza hasta la ciudad para conocer la propuesta de las galerías esto se refleja en más posibilidades de venta y en este aspecto también por los compromisos de compra por parte de colecciones privadas y públicas.

¿Cómo se puede abrir más las galerías al gran público?

Pues sería importante que los medios de comunicación dedicasen más tiempo y espacio a difundir las propuestas de arte contemporáneo, crear mas eventos durante el año por parte de las galerías y crear acciones en torno a la educación para acercar el arte a los niños y jóvenes.

El nombramiento de Blanca de la Torre como directora del IVAM ha sido recibido con ilusión por parte del sector, es una profesional conocida y reconocida a nivel nacional e internacional

¿Cómo son las relaciones entre museos y galerías? Porque parece que sean dos entes muy distintos.

Las galerías y los museos son entidades con fines distintos, pero que, en el contexto del arte, comparten una relación de colaboración y complementariedad. Los museos, en general, se enfocan en la preservación, investigación y estudio del patrimonio artístico y cultural a lo largo de la historia, mientras que las galerías, por otro lado, se centran en la promoción, comercialización y educación del arte contemporáneo.

¿Es necesario más diálogo galerías-museos?

La relación es de colaboración y apoyo, la programación de cada uno enriquece al otro así que somos complementarios, el diálogo tiene que ser constante y favorecer ese diálogo.

¿Qué le parece el nombramiento de Blanca de la Torre como directora del IVAM?

Muy positivo, se ha hecho esperar demasiado tiempo, pero el nombramiento de Blanca de la Torre ha sido recibido con ilusión por parte del sector, es una profesional conocida y reconocida a nivel nacional e internacional. Participó como jurado en Abierto Valencia así que es conocida por las galerías y ella conoce nuestro sector lo que facilita el diálogo, seguro que va a hacer un gran trabajo al frente del IVAM.

¿A qué artista le gustaría o hubiera gustado tener en su galería?

Hay artistas que sigo desde hace mucho tiempo y me encantaría trabajar con ellos, pero eso depende de los intereses de las dos partes. Sí que puedo decirte que para dar entrada a un artista en la galería primero pienso en los artistas con los que ya trabajamos, para crear un grupo compacto y defenderlos bien.