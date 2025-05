El universo de ‘El Principito’, dibujado desde Russafa

Pocos clásicos habrá más universales y para todas las edades que ‘El Principito’ de Antoine de Saint-Exupéry. Venerado por grandes y pequeños de todas las generaciones, la historia de un pequeño príncipe viajando por el espacio, su ternura hacia la rosa y el resto de personajes supone un pellizquito al corazón para muchos lectores.

La obra, cargada de metáforas y mensajes profundos para reflexionar sobre el sentido de la vida, es el libro de ficción más vendido y traducido de la historia (algunas fuentes hablan de 600 idiomas y dialectos), por lo que es un hito editorial.

Por eso, y por el inestimable cariño que se tiene a un texto que nunca pasa de moda, hay sellos que siguen apostando por el título, originalmente publicado como ‘Le Petit Prince’, en 1943. Entre ellos, Lunwerg Editores, que publica este miércoles una nueva edición, nacida en València.

En Russafa está afincado desde hace años Pedro Oyarbide, reconocido ilustrador y diseñador gráfico que ha creado las míticas portadas de la saga ‘Blackwater’, de Michael McDopell, y que ahora presenta su propia versión de ‘El Principito’.

Ver el libro de otras manera

Esta edición es, además, el primer libro ilustrado por completo del autor. Según la editorial, el trabajo de Oyarbide «permite ver el clásico de otra manera». «Ha reinterpretado con inigualable maestría uno de los libros más entrañables de la literatura universal. Sus ilustraciones, vibrantes y detalladas, nos ofrecen la extraordinaria oportunidad de asomarnos a 'El Principito' como si fuera la primera vez», aseguran.

Para Pedro Oyarbide (Madrid, 1988) el encargo fue especial y le hizo apartar otros proyectos temporalmente. «Sin duda, fue un desafío. La propuesta vino por parte de Lunwerg, mientras yo me encontraba trabajando en la ilustración de otro título para ellos.

Surgió la oportunidad cuando la obra de Saint-Exupéry pasó a dominio público, y aunque no contábamos con mucho tiempo, era una ocasión que no podía dejar pasar por lo que pusimos el otro proyecto en pausa y en 3 meses ya teníamos la maqueta final de ‘El Principito’», explica a Levante-EMV.

El principito de Oyarbide. / Levante-EMV

Es consciente de la importancia del trabajo que acaba de presentar. «‘El Principito’ es uno de los libros más leídos y traducidos del mundo, y forma parte del imaginario colectivo. Precisamente por eso, abordarlo requería una reflexión y una decisión clara sobre el enfoque visual. No se trataba solo de ilustrar un texto, sino de dialogar con una obra que ya vive en la memoria emocional de millones de personas», reconoce.

«Ha sido una oportunidad profesional muy significativa, sé que es un título que mucha gente va a ojear en la librería, por lo que estoy muy contento con que la editorial pensara en mi estilo para esta nueva versión. El texto contiene una gran carga simbólica y trata temas profundamente evocadores. Afortunadamente, esa riqueza conceptual me facilitó dar con soluciones gráficas que encajaran con lo que el aviador y el principito nos van contando», añade el autor.

Pervive a lo largo del tiempo

Sobre publicar la obra en el siglo XXI, apunta: «Lo que me gustaría transmitir con este trabajo es que no se trata de una versión que intente actualizar ‘El Principito’. No creo que la obra lo necesite: es perfecta tal como es, y su vigencia a lo largo del tiempo es la mejor prueba de ello».

«Esta propuesta visual vive en paralelo al original. No pretende sustituirlo ni reinterpretarlo desde la modernidad, sino ofrecer una mirada distinta: la de un ilustrador que se acerca al texto con respeto y admiración, y lo narra desde su propio lenguaje, desde su sensibilidad». «Mi intención no ha sido ‘traerlo al presente’, sino simplemente contarlo a través de mis ojos. La obra original siempre está por encima», defiende.

La versatilidad y el estilo único de Oyarbide le han permitido dejar una huella notable tanto en el mundo editorial como en la publicidad, llevando sus ilustraciones a una audiencia global -la saga ‘Blackwater’ es reconocida por su estética y ha vendido más de tres millones de ejemplares-, que ahora también se ve en ‘El Principito’, donde el ilustrador apuesta por el negro, el dorado y el azul.

Además, como no podía ser de otra manera, mantiene la riqueza ornamental y cierto clasicismo que recuerdan al grabado y que le distinguen, pero que combina con una visión moderna y actual.