Els amants del còmic tenen una cita este cap de setmana a la Nau

Un any més, les Jornades de Còmic de València tornen al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Organitzades per l’Associació Valenciana del Còmic (ASOVALCOM) i l’Aula de Còmic de la UV, enguany se celebren entre divendres 23 i diumenge 25 de maig, al Claustre de la UV. La cita ineludible amb el nové art compleix aquest any la seua catorzena edició, amb una nodrida agenda d’activitats d’entrada gratuïta.

Desenes d’editorials i artistes, repartits entre la planta baixa i la primera planta del Claustre de la Nau UV, donaran la benvinguda un any més al públic, que podrà assistir aquest cap de setmana a un ampli programa de presentacions i activitats gratuïtes per a tots els públics, entre les quals destacaran els tallers, especialment pensats per al públic infantil, potencials lectores i lectors, així com una exposició. També hi haurà les tradicionals signatures d’autors i autores. En aquesta edició hi participaran: Alicia Pardo, Compañía el ombligo y la pelusa, Artifex, Iván Sarnago, David March, Dialogado2, Mario Romeu i Serendipio, entre altres.

Un cartell amb missatge

El cartell d’enguany ha sigut realitzat pel dibuixant valencià Mique Beltrán (Venta del Moro, 1959), referent de l’Escola Valenciana del Còmic dels anys 80. L’historietista ha dibuixat La Nau com “un espai físic i obert a la ciutadania, que és envaït per lectores i lectors de totes les edats, inclosos xiquetes i xiquets”. Amb aquest cartell ha volgut reflectir la filosofia d’aquesta cita anual que coorganitza la UV des de fa set anys: “una trobada gratuïta i sense ànim de lucre, per donar suport al món del còmic a través d’un ampli programa d’activitats, i que enguany també tindrà presents les conseqüències que la dana ha tingut en aquest sector”.

Jornades del còmic a València, en la Nau. / L-EMV

Com cada any, el cartell fa un gest al mític personatge valencià Pumby. Les Jornades de Còmic de València compten amb la col·laboració, entre altres entitats, de l’Ajuntament de València i de la Càtedra d’Estudis del Còmic-Fundació SM.

Precisament, a la Sala Gonzalo Montiel es podrà visitar una exposició sobre Mique Beltrán, autor del cartell, amb treballs seus poc coneguts i dissabte 24 de maig, a les 18 hores es presentarà un número especial ‘40 aniversari’ de la revista Camacuc a la Capella de la Sapiència de La Nau. Pots consultar la informació més detallada fent clic ací.