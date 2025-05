La Raíz: música, amistad y un regreso que abarrota los conciertos

Cuando apenas quedaba un mes para el primer concierto de la gira que les trae este sábado a Mislata, cuando ya habían vendido miles de entradas para sus actuaciones e incluso habían agotado ya algunos recintos, cuando los fans ya habían saboreado en las dos primeras citas en Madrid el placer de volver a escuchar “a viva voz” himnos como “A la sombra de la sierra”, La Raíz recibió una noticia triste e inesperada.

A Pablo Sánchez, alma y voz de la banda, se le había diagnosticado un mieloma múltiple cuyo tratamiento le obligaba a bajarse del regreso de La Raíz a los escenarios. “No va a ser fácil hacer esto sin la persona que nos ha traído hasta aquí, pero él nos lo ha pedido y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas -aseguraba la banda de Gandia en un comunicado dirigido a su público-. Os necesitamos con nosotros. Por La Raíz, por la música y, sobre todo, por Pablo”.

"Pablo es un valiente"

Porque fue Pablo quien animó a sus compañeros a seguir adelante. “Sí, cuando nos contó lo que le ocurría nos planteamos cancelar la gira, pero él mismo nos animó a continuar y ahora él mismo se ha acabado uniendo. Pablo es un valiente”, confirma Josep Panxo, otro de los cantantes de La Raíz.

Efectivamente, pese a la enfermedad, el líder de La Raíz ya ha participado como “invitado especial” en varios de los conciertos de su propia banda. Y no es la única sorpresa: también Toni Sánchez “Panxo”, el cantante de ZOO, ha sustituido a su hermano en varias actuaciones. “Además de ser amigo de todos y cantar de puta madre, Toni está consiguiendo que todo sea aún más dinámico. Es una suerte tenerlo”, asegura el otro “Panxo”. “Sí, nuestro siguiente proyecto es hacer un disco de boleros él y yo”, bromea.

Nos volveremos a ver

El concierto de este sábado en Mislata ante cerca de 20.000 personas será especial, no solo por tener entre el público a muchos familiares y amigos que han acompañado a La Raíz desde el principio de los tiempos, sino porque supone regresar a la zona de València, el lugar del que se despidieron en 2018 con un concierto apoteósico en la Marina Sur: “Fue superemocionante porque ya sabíamos que íbamos a parar. Hasta la lluvia que cayó parecía parte del espectáculo”.

Pero, ¿por qué paró La Raíz? ¿Qué llevó a uno de los grupos más populares de la escena valenciana del último siglo a separarse cuando se encontraban en su mejor momento? “Siempre hemos sido una banda en progreso, pero ‘Entre poetas y presos’ (su disco de 2016) dio un pepinazo que flipas, tanto que nos desbordó un poco -reconoce Josep-. Llevábamos muchos años en la carretera, podríamos haber exprimido la gallina de los huevos de oro, pero no era nuestro estilo. Hay que ser feliz y dejar un bonito recuerdo”.

Una banda de amigos

Además, La Raíz era -lo sigue siendo- una banda de amigos, los mismos que siendo aún unos críos se juntaban en un parque de Gandia con sus guitarras a improvisar. La misma banda que, según señala Josep, ya desprendía “una magia especial, incluso en el caos de las maquetas”, y que se mantuvo fiel a un estilo y un mensaje conforme fueron sumandos fans y discos como “El aire muerto”, “Guerra al silencio”, “El lado de los rebeldes” o “Así en el cielo como en la selva”.

“Nuestra amistad nunca estuvo en peligro, pero sí somos muy dispares en los gustos y todos teníamos la ilusión de hacer otras cosas, tocar otros estilos”, razona Josep. Tanto es así que, con el parón, La Raíz germinó en varios proyectos. Sen-K, Adri, Xavi, Edu y Julio Luis fundaron Nativa; Juan montó Valira; y Pablo, Ciudad Jara. “Tengo demonios dentro que no podía sacar en La Raíz”, aseguraba Pablo en una entrevista a Levante-EMV en 2020.

"Al final todo se desbocó"

Ni los demonios ni los proyectos particulares minaron la amistad de los chicos de Gandia. De hecho, el regreso de La Raíz se gestó en una comida todos juntos. “Empezamos a bromear con un posible regreso y al final todo se desbocó”. Tomada la decisión, empezaron los preparativos: “Nos hemos pasado un año preparando los conciertos. Estamos muy repartidos por ahí, uno en Bilbao, otro en Altea, otros en Gandia... Pero nos juntábamos dos veces a la semana para ensayar”.

Por fin, en febrero de 2024, Pablo colaba un mensaje críptico en las redes. “Y tú, ¿aún la guardas?”. Se referían a “la botella en la despensa”, el primer verso de su canción ‘Nos volveremos a ver’. “En un principio iba a ser solo un concierto en el Wizink, pero enseguida se agotaron las entradas y programamos otro, que también se agotó. Cada vez que cerrábamos una fecha se acababan las entradas, así que la cosa se fue liando y al final hemos hecho una gira entera”.

La Raíz en concierto. / Javier Bragado

El entusiasmo intacto

La Raíz había vuelto, aunque no todo iba a ser igual. “En este tiempo hemos sido padres, tenemos ritmos de vida diferentes y nos hemos tomado la gira de una forma diferente. Los conciertos están más espaciados, ya no hacemos tres bolos por semana, no queremos pasarnos medio año en una furgoneta”, afirma Josep.

Su público, en cambio, sí ha mantenido intacto el entusiasmo. “No esperábamos que hubiera tanta expectativa con nuestro regreso -reconoce el vocalista-. Estamos dando conciertos para 5.000, 10.000, 20.000 personas cada semana. Es muy emocionante”. Ni siquiera el anuncio un mes antes de la gira de que no iba a participar el líder de La Raíz, ha enfriado el calor de la acogida: “La mayoría de los seguidores han empujado mogollón. Cuando no ha podido venir Pablo a cantar, el público ha coreado su nombre y ha cantado por él. El público empuja como uno más de la banda”.

Tras el concierto de este sábado en Mislata, queda otra decena de actuaciones, incluida una el 12 de julio en el Pirata Beach de Gandia. ¿Y tras el último concierto, qué? “No tenemos ninguna expectativa, ni siquiera hablamos del tema -asegura Josep-. Cuando se acabe, ya veremos, pero decidimos hacer esta gira para disfrutar y es lo único que pensamos hacer”.