Un juzgado avala las críticas de Los Inhumanos a su exvocalista por copiar la banda

Los Inhumanos es uno de los grupos valencianos míticos de los años 80. Nació precisamente en 1980 en El Saler y, aunque al principio sólo tuvo proyección provincial, pronto consiguió saltar al efervescente panorama nacional de aquellos años. Fue entonces cuando Los Inhumanos cosecharon varios discos de platino con temas como "Me duele la cara de ser tan guapo" o "Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000", entre otros.

La banda, multitudinaria desde sus inicios, celebra ahora sus 45 años de vida y lo hace inmersa en cuestiones judiciales. Hace ya 15 años sus miembros se enzarzaron en la primera batalla legal cuando algunos integrantes del grupo decidieron denunciar a su antiguo corista, Santi Sánchez. Recientemente, fue éste quien les denunció por difamaciones y, ahora, un juzgado le da la razón a Los Inhumanos y se la quita al antiguo vocalista, a quien recuerda que sus excompañeros están amparados por la libertad de expresión.

Sus caminos se separaron

Santi Sánchez decidió desligarse del grupo hace mucho tiempo para formar La Banda del Capitán Canalla y, más tarde, convertirse en el Capitán Inhumano. Desde entonces, actúa en conciertos, festivales y verbenas varias con una estética muy parecida a la que exhibían Los Inhumanos en sus mejores tiempos.

En 2010, sus excompañeros le afearon esa apropiación de los elementos característicos de la banda original y lo llevaron a los tribunales. Un juzgado de lo Mercantil de València sentenció que Santi Sánchez había sido miembro oficial de Los Inhumanos y, por lo tanto, podía presentarse como Capitán Inhumano. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Valencia ratificó este fallo judicial.

Parecía que la guerra entre ellos había finalizado, pero nada más lejos de la realidad. Y es que desde entonces Los Inhumanos han venido quejándose públicamente de la banda del Capitán Inhumano, liderada por Santi Sánchez, y afirmando que este grupo no era más que "un sucedáneo" del original y que "nada tenía que ver" con Los Inhumanos que formaron el mítico conjunto de los años 80.

Entre las 'perlas' que los excompañeros de Santi Sánchez le dedicaron había comentarios como que tenía "un grupo de imitación" porque copiaba su vestuario y sus canciones, que sus conciertos eran "penosos karaokes", que lo que ofrecía eran "imitaciones" y "copias baratas" y que, en resumen, el Capitán Inhumano era "una mala copia de Los Inhumanos" originales.

El exvocalista decidió entonces acudir a los tribunales al considerar estos comentarios "desproporcionados y vejatorios" porque, desde su punto de vista y tal y como le había reconocido la Audiencia Provincial de Valencia, tenía derecho a plasmar esa parte de su carrera durante sus actuaciones como Capitán Inhumano.

Ahora, la Audiencia de Guadalajara le da la razón en este último aspecto, pero matiza que su excompañeros también tienen derecho a criticarlo públicamente ya que no han utilizado "expresiones injuriosas o ultrajantes que excedan de los límites referidos a la libertad de expresión", tal y como recoge elDiario.es citando la sentencia.

De esta forma, el tribunal estima que las quejas de Los Inhumanos son una suerte de "crítica profesional" surgida "en el marco de un conflicto previo entre las partes" y admite que, aunque el Capitán Inhumano puede seguir utilizando la estética de la banda original en sus actuaciones e incluso cantar sus canciones porque eso "no invade el derecho de marca del grupo", los excomponantes que critican a Santi Sánchez y lo acusan de "copiar" a los Inhumanos también pueden quejarse por esto.

Y es que la Audiencia de Guadalajara considera que el Capitán Inhumano "no puede negar que son dos grupos distintos y que él ya no forma parte integrante de Los Inhumanos, por lo que si reproduce sus canciones es evidente que hace una simulación del grupo original". Asimismo, recuerda a Santi Sánchez que "no puede impedir que Los Inhumanos, dentro de su derecho a la libertad de expresión, aclaren y precisen cuál fue la condición" del exvocalista "como miembro del grupo para evitar confusiones" del público.