Vida más allá de los festivales

Son tiempos convulsos para la rebelión, que decían en “El Imperio Contraataca”. La peña no sabe qué hacer contra los festivales financiados por el fondo proisraelí KKR. O sí lo sabe, pero no se atreve. O no le conviene. Triste. Me da la sensación de que nuestros gestos no detendrán el genocidio en Gaza y que, salvando las abismales distancias que nos separan de la población masacrada por Israel, seremos los pobres los que acabaremos pagando el pato. Bandas modestas que no se van a volver a ver en el escenario grande del FIB por figurar en una lista negra. Asistentes que se van a perder su salida veraniega por honrar sus principios, por mantener la conciencia tranquila o por evitar el qué dirán.

Aquello de “think global, act local” con lo que nos engañaron hace mucho tiempo sólo funciona si vamos todos a una y con una convicción fanática. No acudamos ninguno, pero Black Keys tampoco. Y a ver si cunde el ejemplo y en qué queda todo esto. Un diez para el que haga boicot, pero no asumamos las responsabilidades de esos otros que están tan arriba que no les llega el hedor de la muerte. Mientras se lo piensan, les cuento qué hacer en València en esas salas que son las que dan la verdadera y genuina vida musical a la ciudad durante todo el año.

Pasado mañana, miércoles 28 de mayo, los Sharp Pins actúan en 16 Toneladas, el templo rockero de Tendetes. El combo viene liderado por Kai Slater (20 añitos, de Chicago) y factura un pop de guitarras en la onda de Lemon Twigs, con los que la crítica lo comparan. Una cita obligada para los aficionados al revivalismo sesentero de estribillos y melodías relucientes y agradables como una puesta de sol en Laurel Canyon. Presentan su segundo largo, “Radio DDR”, en el que encontramos ecos a Beatles, Who, power pop y psicodelia docecuerdista estilo Byrds. Con esa manía de grabar en cuatro pistas y otros cachivaches antiguos los discos suenan reguleros, pero el concierto promete luz en tecnicolor. “I Can’t Stop”, “Storma Lee” y “If I Was Ever Lonely” les ayudarán a decidirse.

El jueves 29 de mayo tenemos en La Rambleta a los canadienses Pup. Sin ‘ele’, cuidadín. Buena ocasión para desbaratarse con el punk evolucionado a indie rock de la banda de Toronto. Canciones repletas de furia y energía rabiosa con las que agitarse a fondo. Acudan con el ibuprofeno tomado de casa y la digestión hecha, que aquello se va a menear tela. Descuiden, que también saben facturar melodías brillantes con un deje reflexivo, como mandan los cánones de las radios universitarias de los noventa. Compruébenlo en coplas como “Best Revenge”, “Shut Up” o “Hallways”, de su reciente “Who Will Look After The Dogs?”.

Ahora, que si usted se estima las cervicales a lo mejor prefiere un poquito de blues con solera. No padezca, que el jueves la Vargas Blues Band toca en 16 Toneladas. A lo largo de sus 35 años de carrera el virtuoso madrileño ha colaborado con Prince, Santana y otras muchas estrellas internacionales que han querido disfrutar de la versatilidad y el feeling de nuestro guitar hero más conocido. Siempre es un placer verlo tocar.

Y si hay niños en casa, léanme con especial atención. Tono Gómez se merece un monumento. Es profesor de música en el departamento de extraescolares del Colegio Alemán y desde hace 8 años anima a niños y niñas a formar sus propios grupos de pop y rock desde Primaria. Y no vean si ha triunfado su mensaje. Lo verán en Loco Club el sábado 31 de mayo a mediodía, donde actuarán los frutos de sus desvelos: Black Fire, cuyos componentes, de 7 y 8 años, tocarán versiones de Queen y Dylan, entre otros, especialmente arregladas para ellos por su profe de rock. Friday, formado por jóvenes de 13 y 14 años, tirarán de actualidad en su repertorio con temas de Adele o Pharrel Williams. Cerrarán el recital Permanent Markers, formación compuesta por los primeros alumnos que se apuntaron a este maravilloso proyecto allá por 2016 y que ya tiene disco grabado y un sonido propio y definido, con querencia por el rock español de los 80 y bandas foráneas como Green Day. Tono repetirá la jugada el sábado 7 de junio con más alumnos suyos: Firehawks, Cables Sueltos y Milnueve. Para que luego digan que no hay cantera.