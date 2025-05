Un espectáculo Made in Montesinos

Pasado, presente y futuro. Moda de los setenta, ochenta, noventa...Un referente que rompió techos inimaginables para un diseñador valenciano. Del Carmen. "Este ha sido uno de los desfiles más importantes de mi carrera", lanzaba Francis Montesinos, emocionado y con lágrimas en los ojos, tras su último desfile. El desfile de todos los desfiles. El resumen. Hasta ahora.

La pasarela discurrió por el jardín del chalet de Francis Montesinos / Miguel Angel Montesinos

Una exhibición tan especial que, el propio diseñador, quiso que se realizara en su frondoso chalet en Llíria. Un espacio de luces y sombras. Como la vida. Un desfile en el que no faltó de nada. Todo muy made in Montesinos. Modelos a lomos de caballos, su musa Paola Dominguin de nuevo sobre la alfombra roja y Vicente Ruiz, El Soro, tocando la trompeta mientras las y los modelos mostraban las últimas tendencias. "He bordado cada sueño con hilo de tiempo y estilo, he transformando la moda valenciana en un símbolo de identidad y vanguardia", compartía tras definir el desfile como "un homenaje a la lealtad y belleza", a "mi historia".

Vicente Ruiz, El Soro, tocando la trompeta mientras las y los modelos mostraban las últimas tendencias / Miguel Angel Montesinos

Lo de Montesinos fue una fiesta de la vida, una excusa para, a través de treinta modelos, un grupo de bailarines, otro de caballos y extras, muchos extras, repasar toda su trayectoria. Una exitosa carrera que se inició hace sesenta años y que ha ido evolucionando para, en la temporada invierno 25-26, dejar de lado la fluidez, el color y la flores que le han venido caracterizando y mostrar prendas masculinas de piel, podríamos decir, 'tuneadas'. Con la cazadora de cuero como base, por ejemplo, Montesinos inserta dibujos hechos a mano en la trasera; cambia botones por cremalleras; introduce elásticos en puños más anchos de lo normal y bajos; canalé en piezas de ante envejecido. Botones de metal en cárdigan en ante y punto de algodón, faldas de piel que son pantalones y piezas para vestir perros. "Queria llevar la artesanía más allá de fronteras", dice.

Uno de los impresionantes modelos del desfile / Miguel Angel Montesinos

"Busco que la mujer se sienta especial"

"He aprendido a soñar con vosotros, porque la verdadera moda escribe historias, celebra almas y, como los naranjos en flor, sigue renaciendo con cada generación", afirmaba. Porque la moda de Montesinos -"yo lo que busco es que la mujer esté bella y se sienta especial", dice-, a pesar de todo, es intemporal. Es moda Montesinos. Espíritu Montesinos. Una mezcla de tradición y futuro.

El diseñador, junto a uno de los modelos del desfile que se ha celebrado en su chalet de Llíria / Miguel Angel Montesinos

Por eso, el diseñador (València, 12 de diciembre de 1950) ha querido rescatar sus piezas y telas más destacadas para ser global y, porqué no, para reivindicarse como lo que fue, es y será, un diseñador de vanguardia que empezó en 1972 abriendo una tienda de moda en València a partir de un negocio familiar y en los ochenta internacionalizó la moda española a través de sus colecciones.