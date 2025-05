"'El límite' se escuchaba hasta en los funerales"

Cuarenta años redondos y celebrados cumple La Frontera. Desde las primeras canciones con aire de far west, duelos al sol, tahúres purgando, grandiosos cielos del sur y trenes de medianoche que hacían divagar desde la frontera del amanecer, a esa reconversión que supusieron temas como 'El límite' o 'Juan Antonio Cortés' marcando otra estela en la concepción creativa pero idéntica visión de la vida. Un rock and roll de quilates y ritmo acelerado, además de unas baladas que emulan con exactitud todo sentimiento humano componen un rico repertorio. Delante y detrás siempre la autopista. Javier Andreu es el cantante y compositor de La Frontera.

Cumplen 40 años de carrera que han dado para todo.

Pues sí, para hacer catorce discos, recorrer toda la geografía española y parte del extranjero. La verdad es que no hemos parado.

El título de la gira se refiere también a la célebre canción 'El límite', ¿empezó como un éxito y se convirtió en un estandarte?

Fue algo casual. Polygram apostó por ella y se escuchaba hasta en los funerales, pero podría haber sido cualquier otra.

Se mantiene con Toni Marmota como miembros originales del grupo, ¿cómo se ha mantenido la identidad y ha ido evolucionando a lo largo de cuatro décadas?

Pues con ganas de hacer cosas. Hay que estar renovándose siempre y eso se nota en la variedad de nuestros discos aunque nuestro plato fuerte es el directo que es lo que nos ha mantenido a flote. La carretera une mucho también. Han pasado músicos excepcionales por el grupo. Mantengo muy buen recuerdo de todos. En especial de Toti Árboles y Guille Martin.

'La Rosa de los Vientos' marco el reconocimiento masivo de la banda y fue una ruptura desde el rock western hacia otros territorios…

Sí, fue un experimento que salió bien. Llevaba haciendo 'punkwestern' desde los tres primeros discos y se me encendió la bombilla. Quise ofrecer algo nuevo para que no me encasillaran. Recordé influencias de Nick Lowe, Costello, Beatles, los Birds, y sobre todo empecé a jugar con historias reales y autobiográficas. Las canciones salieron solas, en un mes.

En las canciones de La Frontera caben desde cualquier tipo de rock hasta sus composiciones más intimistas, que han dado lugar a sus discos en solitario.

Sí. Uno de mis fuertes son las baladas. Desde que empecé con 'La traición', del segundo disco no he parado. También compuse algunas con José Battaglio, al que echo mucho de menos. Le va demasiado bien con la publicidad. Es un crak. Últimamente he publicado un disco en solitario 'El hombre que salía demasiado' aunque sigo con La Frontera sin parar por toda España y Portugal donde hemos actuado más de 200 veces

Se ha estrenado recientemente el documental 'El peor héroe del Far West', ¿se empieza a observar la trayectoria del grupo con todos sus logros y cierta perspectiva?

Es un documental que habla de cómo lo pasé en la pandemia, antes y después. Como se suele decir, habla de mí y mis circunstancias. De mis logros, de mi soledad, de las ganas de seguir haciendo música, de cómo puede afectar a un músico cualquier tipo de parada laboral. Está dirigido por Juan Moya. Os lo recomiendo.

¿Qué parte de susgranado repertorio escucharemos en Gijón?

Lo mejor de La Frontera. Prácticamente los cinco primeros álbumes y alguna sorpresa. El repertorio es el producto de 40 años eligiendo temas para no decepcionar, 40 años de trabajo para conseguir un buen directo.