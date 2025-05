Festival de jazz: menos presupuesto y más ingenio

Cuando se rebaja el presupuesto, se dispara el ingenio. Quizás, esto pueda ser una exageración, pero lo cierto es que el Festival de Jazz ha tenido que buscar fórmulas para que, la rebaja de 100.000 euros respecto al año anterior, no se aprecie en exceso. Así, la adaptación al formato de la Orquesta de Valencia, la apuesta por grupos locales y el gestionar que los grandes grupos perciban un porcentaje de la taquilla ha sido la fórmula escogida para que la XXVIII edición mantenga el prestigio de ediciones anteriores.

Presentación del Festival de Jazz / Levante-EMV

La novedad, como no podía ser de otra forma, es la empatía hacia artistas que se han visto afectados por la dana, programándolos, así como el celebrar conciertos gratuitos en las pedanías de Castellar-Oliveral y La Torre. En líneas generales, el festival se celebrará del 12 de junio al 28 de julio y tendrá lugar en los Jardines del Palau, la Sala Rodrigo y la Sala Iturbi y habrá seis conciertos gratuitos, dos de ellos en los Jardines del Palau y cuatro en las dos pedanías.

Fusión de estilos

El Festival de Jazz, según Enrique Monfort, se ha diseñado con un potente cartel ecléctico que conecta el jazz español con el americano, y en el que no faltará una variada fusión de estilos. De este modo, en la Sala Iturbi, se producirá la vuelta al Festival de Avishai Cohen con su Trío para presentar Brightlight (2 julio). Al día siguiente, la pianista y cantante brasileña Eliane Elias (3 julio) ofrecerá una fusión de bossa nova, samba y jazz.

Debutará en el Festival Mulatu Astatke (5 julio) en su gira de despedida Farewell tour. Padre del género «Ethio-jazz», combina ritmos etíopes con armonías jazzísticas y latín jazz. Le seguirá Andrea Motis (6 julio) que presentará Temblor.

La siguiente cita es un encuentro del pianista dominicano Michel Camilo y el guitarrista flamenco Tomatito, en un diálogo entre el Caribe y Andalucía donde el piano percutivo y la guitarra flamenca se fundirán (8 julio). Y al día siguiente, debutará en el Festival Julian Lage (9 julio), el guitarrista prodigio de los Estados Unidos, conocido por su sensibilidad lírica y técnica impecable. Su propuesta recorre desde el folk americano hasta el jazz contemporáneo. Otra leyenda, Al Di Meola, presentará en formato acústico temas propios y versiones de clásico (12 julio).

Conciertos gratuitos

El jazz valenciano iniciará el Festival con dos conciertos gratuitos al aire libre. La Banda Sinfónica Municipal de València y New Tango Sextet, dirigidos por Cristóbal Soler presentarán el espectáculo Pasión de Tango (12 junio). El segundo programa lo protagonizará el grupo Ximo Tébar & The Champs, con Pat Bianchi, Donald Edwards, Nacho Mañó y Will Martz, más artistas invitados (25 junio).

La Orquesta de València volverá a participar con el trompetista venezolano Pacho Flores. Bajo la dirección de Manuel Hernández Silva, ofrecerán un concierto lleno de ritmo en la Sala Iturbi (4 julio). Como también (11 de julio) subirán al escenario de la Sala Iturbi con el proyecto Los clásicos de Broadway, dirigido por César Belda y con las voces de Paco Arrojo, Lorena Calero, Silvia Luchetti i David Pérez.

Los clásicos de Broadway con las voces de Paco Arrojo, Lorena Calero, Silvia Luchetti i David Pérez. / Levante-EMV

La Sala Rodrigo será otro escenario en el que actuarán músicos valencianos como el proyecto Marquina Selfa Trío meets Georgia Mancio y el espectáculo Valencia London Connection (1 julio), así como Ester Andújar Group Feat. Carles Denia & David Pastor presentarán Inner songs (10 julio).

En la Sala Iturbi actuará la Chipi Chacón & Solistas de la Orquesta de València. El trompetista valenciano Chipi Chacón se pondrá al frente de un quinteto de cámara en el seno de la cuerda de la orquesta, explorando arreglos de jazz clásico con un toque sinfónico (13 julio). Contará con la dirección de Enrique Hernandis.

Vuelve el Seminario Internacional de Jazz y Música Latina del Palau de la Música, organizado por Sedajazz, que llega a su XXV edición y que se desarrollará del 7 al 10 de julio.

Jazz a les Pedanies

No faltarán tampoco los conciertos gratuitos y al aire libre del ciclo «Jazz a les pedanies», que este año se desarrollarán desde el 19 al 27 de julio, a las 21.00 horas.

De este modo, Juan Saus & Martina Sabariego Big Band iniciarán al Polideportivo de Castellar el ciclo (19 de julio). Se trata de un dúo formado por la compositora y bajista Martina Sabariego y el saxofonista Juan Saus. Al día siguiente, (20 julio) en el mismo lugar y hora, será el turno de El Latinswing Sextet de Joan Benavent, quien abordará composiciones del propio saxofonista, y una cuidadosa selección de standards interpretados con auténtica maestría.

Carlos Medina Quintet visitará La Torre para interpretar en la Alquería Coca, junto al Puente de la Solidaridad, un concierto donde ofrecerán un repertorio basado en composiciones originales con un marcado carácter melódico (26 de julio). Para concluir este ciclo y el Festival, en el mismo lugar y hora, el público podrá disfrutar del ritmo de Plena 79 Salsa Orchestra, toda una fiesta asegurada con un repertorio irresistible lleno de grandes éxitos de la música puertorriqueña y cubana (27 julio).