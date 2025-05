Alejandra de la Torre abre su 'Trastero Nº 1926', donde habita el desarraigo y el dolor de perder un hogar

La sensación de pertenencia a una comunidad y a un lugar es tan antiguo como la propia existencia del ser humano. El desarraigo de esos dos espacios vitales -el de la socialización y el del hogar- es de los procesos emocionales más dolorosos que pueden existir: se nos expulsa de nuestra propia naturaleza. Un viaje así representa la artista Alejandra de la Torre en su exposición 'Trastero Nº 1926', el espacio a donde tuvo que llevar todas sus pertenencias y, por tanto, a ella misma, cuando perdió su hogar. En esos pocos metros cuadrados ha sido donde ha guardado su esencia, que se materializa en fotografías, libros, objetos personales y todo tipo de recuerdos que, aunque físicos, nos componen como personas.

Este viaje emocional es el objeto que aborda en esta exposición que presenta el sábado 31 de mayo en Filtre Centre Expositiu, en València. Se trata de una vivencia forzada a través de la cual se produjo un desalojo repentino y una vida nómada de De la Torre. De pronto, toda su vida se trasladó a un espacio secundario, residual y a priori temporal que ahora ha decidido reconvertir en una colección de obras pictóricas que podrán visitarse durante las próximas semanas en este espacio del corazón de Patraix.

De la Torre explica que lo más duro fue "no tener mis cosas, mis recuerdos, mis fotografías... No están perdidos, pero hace un año queno están conmigo y de alguna manera, me afecta", explica. En ese sentido, asegura que "el propio hecho de tener una casa, un centro de operaciones, es necesario para tener todos mis objetos en un mismo sitio y a mano, estar rodeada de mi propia historia porque de alguna forma me enraiza, me recuerda de dónde vengo, me recuerda a mi historia".

Filtre se convierte en el trastero de Alejandra de la Torre para acoger, en este caso, el trabajo realizado en el último tiempo que representa objetos y recuerdos que se guardan en el trastero real. Lejos de teñirlo todo de oscuridad, la artista usa el color, creando una contradicción entre la tristeza que emana su obra y lo que realmente se visibiliza: la frustración de no poder disfrutar de todos esos recuerdos frente a la emoción de poderlos representar.

Alejandra de la Torre presenta 'Trastero 1926', su nueva exposición que presenta en Filtre Centre Expositiu. / FCE

Tal como explican desde Filtre, "la exposición que representa a este trastero es un archivo comprimido de la existencia, una cápsula donde se conserva no solo la materia de una vida, sino también lo que no puede verse: los vínculos afectivos, la historia personal y la necesidad de echar raíces". El acto de guardar se vuelve resistencia y, a la vez, testimonio.

Una historia generacional

Como señala la artista en colaboración con Filtre, la idea del trastero no es solo una metáfora, porque es la escena concreta de un desarraigo "que afecta a una generación entera". A través de la pintura, el dibujo y una narrativa íntima, "la artista nos obliga a plantearnos y reflexionar en torno a la sensación de dejar un hogar y que la casa sea un tránsito permanente".

Artista consolidada

Alejandra de Latorre es licenciada en Bellas Artes, Máster en Producción Artística y Postgraduada en Ilustración Aplicada al Diseño. Sus obras se encuentran en colecciones privadas de España, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Estados Unidos y Japón, así como en el fondo artístico de la UPV, el Ajuntament de Castelló y Ajuntament de València, entre otros. También ha participado en ferias como Drawing Room (Madrid 2020), Feria Marte en Castellón (2019-2018-2015) o Ikas-Art en Bilbao (2011).