Lluís Llach: "Te tienes que ver en la situación, pero racionalmente, daría la vida por la independencia"

¿Por qué está siempre triste, Lluís?

Es mentira, no lo estoy, lo que pasa es que en el Empordà tenemos socarronería, una cosa que ustedes los gerundenses no tienen y para nosotros es una práctica deportiva. Además, empecé a cantar en una época difícil, y eran canciones de determinadas circunstancias. Si me preguntaban por las cosas que estaban pasando, como el franquismo o la censura... no era para reír.

Mi padre lo tenía bautizado como "el llorica de Verges..."

¡Hostia! Esto ya no me gusta tanto, porque quiere decir que en algo fallé. Pero entiendo que las canciones de aquella época no podían ser alegres. Le diré más: cuando hacía alguna de alegre, a la gente no le gustaba.

Usted y yo tenemos cierta relación: en los Maristas nos hacían tocar con la flauta 'Campanades a mort'.

Lo siento mucho.

No lo sienta, era bastante fácil de tocar.

Esto seguro, porque no sé hacer cosas difíciles (ríe). Entiendo que he sido muy pesado para mucha gente. Cuarenta años cantando, seguro que muchos ya no me soportan.

Cuando empezó no había motivos de alegría, ha dicho. ¿Ahora hay?

Digamos que a mi edad ya me tomo las cosas con cierto cinismo vital. A los 77 años dices "yo ya no podré cambiar nada", así que se trata de hacer lo que pueda, me lo tomo todo con más filosofía.

¿No se puede cambiar nada?

Cambiaréis todo lo que queráis. Yo tengo poco tiempo y miraré de ayudar tanto como pueda.

Yendo al libro: ¿cree en la medicina no oficial?

Sí que creo, porque todavía ignoramos muchas cosas del ser humano. Se tiene que dejar siempre una puerta abierta a un tipo de medicina que no tiene reconocimiento. En el Senegal he visto cosas curiosas. Muy curiosas.

¿Ahora me quiere hablar del brujo de la tribu?

En el Senegal hay mucha tradición de chamanes. Aunque después se confiesen católicos o musulmanes, cuando se quieren curar, todos van.

¿Usted también ha ido al chamán?

Todavía no, pero tengo intención de ir. A ver qué pasa. Ahora no me encuentro mal.

¿Y en brujas, cree?

En brujas no, pero creo en curanderas y hechiceras. Todavía hay, ¿eh?

¿En el Empordà o en el Senegal?

Perdone, en el Empordà. Lo que pasa es que Girona es una ciudad moderna, y no tienen.

Volvemos a las brujas: ¿es cosa de brujas, que la ANC pierda tanto dinero en ingresos?

Hombre, no (risa). Esto es a causa del desaliento del independentismo, de la efectividad de la represión y de la desunión de los partidos institucionales que se llamaban independentistas. Pero todavía tenemos fondo para durar muchos años, que nadie se asuste.

Afirma que el independentismo está desanimado. ¿Por qué motivo?

La represión ha tenido que algo que ver, pero la principal causa es la división del independentismo. El estado ha sido inteligente a la hora de provocar esta división. También ha contribuido que los que se llamaban a sí mismos independentistas están haciendo autonomismo puro y duro. Y claro, los que querían la independencia ahora dicen "estos hombres y mujeres, ¿que hacen?". Quizás exista la posibilidad que salga gente nueva. O quizás de aquí a un tiempo irán más seriamente. El hecho es que, hoy por hoy, es un desaliento absoluto.

Un futuro poco alentador, parece.

Bien, tengo la teoría que con la llegada de Illa al poder hemos tocado fondo. Más abajo no podemos ir.

Puede llegar el PP al poder.

En Catalunya no llegará nunca. En Madrid sí, y quien sabe si no sería una manera de alentarnos en la lucha.

Lo veo votando PP a las generales.

Ja, ja, tampoco nos pasemos.

¿Se ha sentido engañado, con el 'procés'?

No engañado, pero en algunos momentos he dicho "que mal que lo hemos hecho". Decepcionado sí, que me he sentido, pero también por mi culpa. En el 'procés' ha fallado todo el mundo, no solo los políticos, también las entidades. Y también ha fallado la gente, cuando el día 3 nos teníamos que quedar en la plaza de San Jaime a conquistar la Generalitat, nos dijeron que nos fuéramos hacia casa y nos fuimos. Es un aprendizaje para el futuro.

Quizás el problema es que en Catalunya se vive muy bien.

Como, aun y con los elevados índices de pobreza se vive tan bien, nos cuesta mucho arriesgarnos, porque tenemos cosas para proteger. Ahora bien, también nos damos cuenta de que vivir en el estado español nos va empequeñeciendo las posibilidades de realización colectiva o económica.

¿No vivía más tranquilo con el piano que con la presidencia de la ANC?

Ya ni siquiera cantaba, estaba junto a la piscina, en casa, a Parlavà.

¿Y por qué se mete en política?

Esta pregunta me la hago muchas veces. La única explicación un poco normal y coherente que encuentro es: para estar tranquilo. Pienso que puedo ser útil y quedarme en casa me da pereza. Pereza de conciencia.

¿Sacrificaría la vida por una Cataluña independiente?

Me tendría que ver en la situación. Racionalmente, la respuesta es sí. Pero después llega el momento en que uno se tiene que enfrentar a la verdad y valora si tiene suficiente coraje, si merece la pena, si está acompañado... Mire, el 1-O, ANC y Òmnium dijeron a la gente que, si venía la policía, abrieran un pasillo, y en lugar de esto, pusieron los cuerpos, debe ser la única vez que los catalanes hemos desobedecido. Porque la gente se sintió acompañada. Por eso nos quedamos a recibir hostias. Bueno, yo no, yo estaba en la Generalitat.

Los políticos dejaron las hostias para el pueblo.

Nosotros lo organizamos. En el momento que pasó, estábamos mirando a ver como iba.

Ya podían haberse puesto delante de la policía, para dar ejemplo

Pusimos las urnas. Y otras cosas.

¿Cómo hacen los musulmanes en la Meca, un buen catalán tiene que ir una vez en la vida a Waterloo?

(Ríe) A pesar de que no he votado nunca a Junts, todo catalán tendría que entender la historia de Catalunya yendo a ver un presidente actual al exilio.

¿Qué le dirá al Vivales, cuando vuelva?

¿Quién es el Vivales?

El del exilio.

¿Le llama el Vivales? ¿Lo pondrá, esto?

Claro.

(Ríe) Que me sabe mal que sea el presidente de Junts y no el de todos. Junts es una opción de centroderecha, muy legítima, y es importante que sea independentista. Pero yo no los votaré. No los he votado nunca.

¿Continúa siendo de izquierdas, Llach?

Intento serlo. Soy un privilegiado, en mi caso ser de izquierdas es más un intento que una definición. Si alguien se define como de izquierdas, digo "ay, ay, ay, esto se tiene que mirar cada día".