Deva Sand, una sonrisa de la naturaleza

La muerte reúne a los vivos de dos maneras, primero con aspavientos de sorpresa, después bajo el silencio del recuerdo, algo que no puede ser hecho a voces, porque recordar y hablar son distintos negociados atendidos por respetos muy diferentes.

Murió Deva Sand, el Eterno la guarde en su recuerdo, y si digo esto, desde mi más absoluta increencia, es porque ella no compartía mi agnosticismo sino una fervorosa militancia en el más allá que le permitía sonreírle a la vida cada mañana, cada día y a cada momento, siempre convencida de que lo mejor está por venir, y no existen razones para esperar lo contrario: si obras bien ¡qué puedes temer!

Lo pensó siempre, y dudo que cambiase en sus últimos días, por más que llevásemos años alejados, ella en su retiro de la sierra, yo en el bullicio de Valencia, primero, y ahora fuera de ella.

Compartimos tantas y tantas conversaciones, y tantas más, sobre todo subidos en su coche, porque yo no sé conducir y, durante mucho tiempo, abusé de su generosidad para ir y venir por las inauguraciones de Valencia, Castellón e incluso Alicante, momentos que aprovechábamos para discutir de arte, de su manera de hacerlo y de la mía de entenderlo y destrozarlo. Las discusiones podían ser interminables, pero nunca agotadoras porque gozaba de un buen humor francés que, junto a mi sorna gallega, nos permitía cruzar todos los charcos sin salpicarnos, nuestro día podía comenzar con un desayuno suyo de café con leche y bocadillo de tortilla de patatas, que siempre («no mires, Nilo») mojaba en el café, y acabar con una cena a destiempo en cualquier lugar de aquella Valencia sin horas. Entre tanto, conversábamos, sobre esto, aquello y todo, todo.

Cambió varias veces de estudio antes de llegar a su destino definitivo en la sierra, una decisión que le costó mucho, por distintas razones, y se confirmó como la mejor posible; desde aquellas alturas, por fin, cobraron sentido todas sus decisiones por venir.

Lo que iba a ser una casa, se transformó, sin querer, en su eje de resistencia frente al mundo que nunca le gustó, por resultarle completamente ajeno.

Una de sus mejores series de esculturas, que acariciaban los muros como cuadros, reflejaba muy bien esa levedad en la que deseaba vivir, una insignificancia esforzada por ganar el sentido a través del tiempo. Para mi desgracia, una de las piezas de esa serie se descompuso en el último traslado a mi particular finisterre en que vivo ahora. Le avisé para decirle que había desaparecido por el camino, para que no la tuviese en cuenta por si consideraba incorporarla a una exposición. En realidad, sin formularlo, quería contarle que me había quedado sin ella y lo lamentaba; espero que lo haya comprendido: ya no podré saberlo nunca.

Tuve la enorme suerte de poder celebrar con su padre, artista de enorme prestigio en su Estrasburgo natal, una de las mejores exposiciones de Deva en la ciudad de Valencia. Ella sentía adoración por su padre, pero lo tuvo que evitar y venirse a Valencia, porque sabía que a su sombra nunca haría nada y, llena de valentía, como lo hacía todo, pletórica, aterrizó en la ciudad, y ya nunca se marchó, salvo para visitar a sus padres, pero siempre mantuvo su anclaje en Valencia. Y siempre la disfrutó, mucho más que yo, con mi cabeza en todas partes.

La muerte reúne a los vivos; en este caso, a mí me devolvió la complicidad con Juan Lagardera, mi primer editor en Posdata; María Tomás, mi segunda editora en la misma Posdata; Toshiyuki Iwasaki, pintor japonés de temperamento afrancesado que se pirra por las acuarelas al borde del mar; Isabelle Bribosia, artista contra el espacio que resiste en nuestros antípodas; Isabel Pérez, mi coordinadora de exposiciones favorita, durante un tiempo compañera de Posdata; Merche Medina, directora gerente de la revista Makma; Boye Llorens, comisario de exposiciones; Monique Bastiaans, de los primeros landartistas de Valencia; Marta Navarro, amiga, cómplice y diyéi, que ahora firma como Mujera DJ, y que volvemos a ser vecinos; no llamé a Chema López, para no repetirnos que solo nos vemos en los entierros, ni a Xavier Monsalvatje, sabedor de que dejó a Trump por China, como tampoco a Aldo Iacobelli, sin saber su teléfono en Adelaida, cómo iba a hacerlo, ni pensé menos en Carlos Salazar, que lo di por avisadísimo, como es propio en él, y podría seguir la reunión. Seguro que si me esforzase por telefonear, cosa que me da una pereza infinita, habría recompuesto más saudades.

Pero vuelvo a quien tantas discusiones me regaló y con la que disfruté de sus extrañas apreciaciones, porque ella siempre lo veía todo desde el más allá. Me viene una al recuerdo: íbamos por Castellón, recién salidos de una inauguración en el primer EACC, creo que por el Carrer Major, cuando se oye un estruendo a nuestras espaldas, nos giramos y alguien, quiero creer que un niño jugando, había tirado un botellín de agua que justo aterrizó medio metro detrás de mí. «Míralo, siempre protegido», fue todo lo que acertó a decir para explicar lo sucedido; yo, por mi parte, recordé el libro de Daniel, en el que Shadrac, Meshak y Abednego se libraron de arder en el horno al que los había condenado Nabucodonosor por negarse a adorar el becerro de oro.

Así es Deva Sand, una señora del arte.