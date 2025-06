Luis Cortés viaja con "Corazón Negro" entre el dolor, el amor y la identidad

El cantante valenciano Luis Cortés ha lanzado "Corazón Negro", su primer disco de larga duración, un trabajo íntimo que él mismo define como "todo lo que no dije a tiempo. Es lo que me dolió, lo que me salvó y lo que aún me cuesta sentir". El álbum marca el inicio de una nueva etapa en la carrera del joven artista de Burjassot, quien abre su universo emocional para explorar temas como el miedo a sentir, el peso del pasado y la vulnerabilidad como forma de belleza.

"Corazón Negro es un viaje interior donde razón y emoción se enfrentan, se cruzan y, a veces, se abrazan", explica el músico de 24 años, que ha logrado posicionarse como una de las nuevas voces del flamenco pop. Según detalla su compañía discográfica, el disco se adentra en los grandes temas universales "como el dolor que arrastramos y el riesgo que implica amar", y pone el foco en la autenticidad como motor artístico. “Mucha gente tiene más miedo a sentir que a no sentir. Pero no sentir también es horrible. Aunque sentir duela, significa que estás vivo”, añade Cortés.

Colaboración con Camilio

El álbum ha sido producido por Nerso y Scorpion, quienes han contribuido a dotar al proyecto de una sonoridad más madura, cruda y directa, en línea con el proceso personal que el cantante ha atravesado en los últimos años.

Entre las canciones que componen el disco destacan "Que me lleve el aire", "Mi casa", "Enséñame a volar" y el ya popular "Desamarte", una colaboración con el colombiano Camilo, surgida tras contactar con él a través de su hija Índigo. El álbum también incluye un dueto con Javi Medina en "Se acabó", una pieza sobre el dolor de aceptar el final de una relación intensa pero insostenible.

Desde las 613

Cortés, nacido en el barrio de las 613 Viviendas de Burjassot, es fruto de una mezcla cultural que reivindica con orgullo: “Soy un negro que canta flamenco, que es como ser una vaca morada, algo superraro. Y me gusta que a la gente le flipe”, dijo en una entrevista concedida a Levante-EMV tras la publicación de su anterior EP, "Dolores".

De madre gitana, de quien dice haber heredado el amor por el flamenco y el respeto por la tradición, y con raíces africanas por parte de un padre ausente, Cortés ha encontrado en esa mezcla identitaria una fuente de fortaleza y autenticidad. “Esta mezcla me ha hecho ser quien soy, fuerte y con una personalidad muy marcadita”, asegura Cortés, que también utiliza las redes sociales como altavoz, combinando espontaneidad, sentido del humor y talento.