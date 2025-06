Mazón sigue en presidio

Estaba lejos. En Málaga. Aún dura la larga gira con mi última novela. Ya queda poco. Junio. Después, el verano. A hostias con el calorazo. Siempre igual. La cinta de salida y la que indica la llegada. Ya lo decía Eliot. El final y el principio se incluyen en el mismo lote. Antes de saber que eso lo había escrito el autor de The Waste land ya se lo había leído a Víctor Orenga, el amigo que se fue hace la tira de años y sigue en mi memoria -con sus libros- como el primer día de su ausencia. El final y el punto de partida. El calorazo y la escarcha que dibuja flores en el cristal de las ventanas. La barrancada del 29 de octubre y siete meses después las calles de València gritando que se vaya de una vez el presidente al que no se le ve el pelo desde aquel mismo día de la catástrofe.

Manifestación del pasado jueves / German caballero

Sigue igual después de tanto tiempo. Ausente. Encerrado en su propio presidio. Condenado por la justicia que él mismo se aplica porque mejor es vivir enclaustrado, escuchando desde el despacho los gritos de la calle, que salir a dar la cara y reconocer que fue la suya una conducta infame el día de la Dana. Que si hubiera estado donde tenía que estar ese día desgraciado se habrían aliviado y mucho las consecuencias terribles de la barrancada. Que si no fuera un individuo sin rasgos visibles de lo humano ya hace siete meses que se habría ido a su casa después de pedir perdón a las víctimas y dispuesto a esperar -con las defensas que considerara pertinentes- la acción de la Justicia.

Encuesta de Levante EMV / Levante-EMV

Él mismo se convirtió en expresidente de la Generalitat. Porque eso es lo que es desde que eligió su desaparición de la escena pública y rumiar a todas horas una sola meditación: me quedan dos años en el cargo, la gente se cansará de los gritos y yo me iré a casa con un sueldo de setenta y cinco mil euros anuales, auto y chófer, personal asistente, oficina y, sobre todo, tiempo para dedicarme a vivir a lo grande, que es la manera que tienen algunos de vivir de la política.

Siete meses

Así que todo sigue como hace siete meses: un gobierno de Vox que nos está regresando a los peores momentos de nuestra última historia. Mientras tanto, el PP valenciano y su jefe se hunden -como bien señalaban las encuestas de este diario hace unos días- y andan recluidos en ese presidio de la infamia ante el que montan guardia bajo los luceros los falangistas de Abascal, que hinchan pecho cada vez más porque se saben los indiscutibles amos del cortijo.

El pasado jueves yo estaba lejos. En Málaga. Día de la séptima u octava manifestación (según se cuente o no la del día del apagón) y una novedad añadida: la huelga convocada para ese mismo día para apoyar, entre otras causas, las exigencias de las víctimas. Las víctimas, Mazón, las víctimas. ¿Le suena de algo esa palabra? ¿Significa para usted algo que le mueva el cuerpo palante o la conciencia? La gente se pregunta si dormirá bien por las noches y si le quedará algo de conciencia ante el dolor de tanta gente que sufrió la barrancada. Yo creo que usted duerme mal porque en la soledad nocturna no suenan los aplausos de los palmeros contratados para sus escasísimas apariciones públicas. Y que por eso cuando se mira en el espejo del baño antes de irse a la piltra, echa mano del dentífrico y se encuentra en su lugar una caja de Trankimazin. De lo de la conciencia, en plan remordimiento y esas cosas, ya no estoy tan seguro. La conciencia requiere un cierto aprendizaje de vida, un sentirte más o menos humano. Y la verdad es que usted sólo ha conocido la vida del buen vividor de la política como su maestro Zaplana y de humano -si nos fijamos bien en las fotografías y en cómo habla- pues la verdad, qué quiere que le diga: no me lo acabo de ver del todo. O sea, que golpes de pecho por el deber incumplido no creo que le provoquen la más leve moradura en el sitio donde habitualmente dicen que tenemos el corazón.

Todo el tiempo estuve escuchando los gritos que exigían de nuevo en València la dimisión de Carlos Mazón. Esta vez no a pie de calle. La primera de esas manifestaciones que me coge lejos. Todo el rato seguimos desde la Casa Azul, con mis amigos malagueños del Ateneo Libertario el Acebuche, la manifestación y la huelga. Seguiremos insistiendo en que salga el presidente de su presidio autoimpuesto porque la calle no se va a callar por mucho que el tiempo a veces sea lo mismo que el olvido. Cuando escribo esta columna el jueves por la noche veo las imágenes que me envían los amigos. Y me conmueve saber que seguimos en la brecha, que el daño de la torrentera no caerá en el saco roto de la desmemoria, que no hay escondite que valga para quien ha hecho de la dignidad un juguete roto y de la responsabilidad política una ciénaga como la que saca mi amigo Rafael Chirbes en una de sus novelas más conocidas. Y eso: nos vemos en la próxima marcha por las calles. La riada se llevó mucho de los bueno que teníamos en nuestras vidas. Pero nos quedará su recuerdo imborrable. El más hermoso. El de más vida. El mejor de los recuerdos. El mejor.