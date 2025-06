"El viaje" de Luis Fonsi por sus 25 años de carrera

Luis Fonsi se encuentra inmerso en una doble celebración. El cantante, conocido por éxitos como "Despacito" o "Échame la culpa", no sólo celebra sus 25 años de trayectoria musical, sino que también se encuentra festejando el primer aniversario de su último disco "El viaje". Fonsi quiere compartir esta fiesta con sus seguidores, que podrán sumarse a la celebración el próximo 19 de julio. Luis Fonsi realiza una parada más que obligada dentro del ciclo de conciertos de Viveros.

El artista ya ha actuó en este ciclo en 2019, coincidiendo con su gira "Vida", con un espectáculo en el que el artista, que recorrió buena parte del territorio español, Europa y el continente americano, combinó los momentos más rítmicos con las canciones más románticas.

El cantautor puertorriqueño inició su andadura en 1998, cuando lanzó su primer disco "Comenzaré". Desde ese momento, no ha dejado de sumar éxitos y reconocimientos y, sobre todo, se ha ganado poco a poco el cariño del público de distintos países. Sin embargo, el auténtico 'boom' llegó en 2017, cuando Luis Fonsi interpretó junto a Daddy Yankee el tema "Despacito". La canción no ha dejado de sonar durante estos ocho años en discotecas, bares, radios o celebraciones convirtiéndose en un auténtico éxito al que todos han caído rendidos. "Despacito", como el mismo Fonsi ha explicado en reiteradas ocasiones, consiguió romper la barrera del idioma, por lo que el tema ha sido tarareada por ciudadanos de distintos países, más allá del español.

El tema acumula en Youtube más de 8.730 millones de visualizaciones, mientras que el artista cuenta en Spotify con 23,2 millones de oyentes mensuales. Hasta el pasado mes de febrero, "Despacito" era el vídeo con más "likes" de Youtube, aunque recientemente ha sido destronado por Mr Beast. Con este tema, Fonsi fue reconocido con siete títulos de Guinness World Records gracias a su éxito global "Despacito".

Pero, antes de esta canción, el puertorriqueño ya había cosechado otros temas y había llenado centenares de estadios. Con doce discos a sus espaldas y doce giras en las que ha recorrido incontables países, Fonsi regresa a València para celebrar un cuarto de siglo en la música. El artista transformará la calurosa noche de verano en un auténtico espectáculo que pretende hacer bailar, emocionar y conectar al público con el fin de celebrar el cuarto de siglo en la música.

Fonsi presentará su nuevo álbum "El Viaje", con el que realizará un recorrido emocional por todas sus canciones y echará la vista atrás para recordar toda esta trayectoria.

Otras facetas

A lo largo de estos 25 años, Fonsi no sólo se ha centrado en la música, sino que ha explorado y descubierto nuevas facetas. Entre sus premios, destacan numerosos discos de oro, platino y diamante, cuatro nominaciones al Grammy, cinco Latin Grammy, doce Premios Billboard de la Música Latina, cinco Premios Billboard, 17 Premios Juventud o dos American Music Awards, entre otros reconocimientos.

El artista debutó en 2024 como escritor con la publicación de "Amigos ExtraordiRANArios". A lo largo de las 40 páginas, Fonsi, junto al exejecutivo de Disney y Mattel, Barry Waldo, narra a través de la rima la historia de Blu, un adorable oso que se hace amigo de una rana y juntos viven aventuras por El Yunque, un bosque tropical lluvioso. A pesar de que es su primera obra, el cantante no cierra las puertas a seguir indagando en la literatura.

Entre sus facetas, Fonsi también se adentró el año pasado en el mundo cinematógrafico. El artista debutó en la película "Say a little prayer". El artista también trabajó en la banda sonora con el tema "Prayer in your Eyes". Previamente también ha participado en series como "Taina" o telenovelas como "Corazones al límite".

Esta no es la única vez que Fonsi ha participado en televisión. El cantante ha sido "coach" en el programa musical "La Voz". En 2015 y 2016, participó en este formato en Chile, donde obtuvo la segunda y la tercera posición respectivamente con sus artistas, mientras que en 2019, 2021, 2022 , 2023 y 2024 ha participado en el formato español.

Fonsi no ha parado de trabajar en todo este tiempo. Recientemente acaba de publicar su último tema "Tocando el cielo", que se ha convertido en la canción oficial de la Copa Oro Concacaf 2025, donde la música y el fútbol se unen. El tema, escrito por el propio Fonsi, será interpretado el 14 de junio en la ceremonia de apertura.

Poco más de un mes después, Fonsi -y tras una intensa gira- aterrizará en València para reunirse con sus fans valencianos. El artista realizará "el viaje" por sus temas más conocidas. No podrán faltar las baladas "No me doy por vencido", "Nada es para siempre" o "Aquí estoy yo", aunque tampoco faltará el baile con temas como "Échame la culpa" o el emblemático "Despacito".