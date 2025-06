Melani, de brillar como Beyoncé en "Tu cara me suena" a enfrentarse a la PAU

Tras conquistar al jurado y al público imitando a Beyoncé en la gran final del programa ‘Tu cara me suena’, la cantante valenciana Melani afronta desde hoy otro reto muy distinto: los exámenes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), que marcan el inicio de una nueva etapa académica para miles de estudiantes.

“Hoy empiezo la selectividad. Primer día de tres…”, ha escrito la joven de l’Eliana en sus redes sociales, acompañado de una foto suya en un aula. El anuncio ha sido recibido con décenas de mensajes de ánimo por parte de los fans.

"Ahora toca centrarse en los exámenes"

A sus 18 años, Melani ha demostrado una vez más su capacidad para compaginar con éxito una prometedora carrera artística con sus estudios en el IES de l’Eliana. Mientras ensayaba coreografías exigentes y preparaba interpretaciones de alto nivel en televisión, no descuidó en ningún momento sus clases ni su preparación para las pruebas de acceso.

Los nuevos concursantes de "Tu cara me suena". / L-EMV

“Estoy muy feliz por lo que he vivido en el programa, ha sido una experiencia inolvidable”, declaró la artista en redes sociales tras alzarse con la victoria. “Pero ahora toca centrarse en los exámenes. Es un reto diferente, pero igual de importante para mí”.

Según confesó ella mismo en un vídeo para el programa de Antena 3, es “más difícil estudiar la Selectividad, porque son muchos temas, demasiados yo creo, pero también ‘Tu cara me suena’ tiene su dificultad, sobre todo por el hecho de cambiar tu voz antes y que no suenes tú por ningún lado”.

Del plató al instituto

Sobre sus hábitos de estudio y cómo lo compagina con su carrera artística, Melani reconocía en una entrevista reciente que “soy muy empollona y me lo estudio. Los martes grabamos y vuelvo a València a las 4:30 horas de la mañana para ir al día siguiente al instituto a las ocho, que estoy medio cansada siempre el miércoles. Pero me hacía tanta ilusión y me están cuidando tanto y arreglando los horarios para que no me pierda tantos días. Ahora estoy en segundo de bachillerato y quiero hacer Bellas Artes y el superior de conservatorio”.

Melani García saltó a la fama de niña por haber sido la ganadora de la cuarta temporada de 'La Voz Kids' y ser la representante de TVE en el Festival de Eurovisión Junior 2019, celebrado en Gliwice (Polonia). Nació en l’Eliana en 2007, y empezó con ocho años cantando en el coro de la Unió Musical de la localidad del Camp de Túria. Descubrió la ópera gracias a una de sus profesoras, que le enseñó 'Due pupille amabili' de Mozart. Es una virtuosa del violín, del piano, experta en danza moderna, ballet y campeona en certámenes internacionales de gimnasia rítmica.