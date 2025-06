El sindicato de Actores y Actrices tilda de "falta de respeto" la ausencia a su gala de la directora artística del IVC

La gala de entrega de premios del sindicato de Actores y Actrices Profesionales Valencianos reconoció el talento de los intérpretes locales pero no olvidó las reivindicaciones que tiene el sector, que se siente abandonado por las instituciones públicas que les representan. De ahí que las protestas y críticas estuvieran presentes desde el principio, pero fue la presidenta del sindicato, María Almudéver, quien más dura se mostró contra el Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Consell, en una noche ya de por sí bronca, con gritos e imágenes de 'Mazón dimissió' por la gestión política de la tragedia de la dana de octubre.

Todo ello en presencia del director general del IVC, Álvaro López-Jamar, pero no de la directora artística de la institución, María José Hernández Mora, a quien el sindicato afea "la falta de respeto" de no asistir a un encuentro que reúne a buena parte del sector de la interpretación valenciano. "No hablamos con López-Jamar, hemos pedido su dimisión pero es de agradecer que viniera tanto si le gusta como si no le gusta nuestro sindicato; pero que Hernández Mora se haga un 'Mazón' y no aparezca, pone en evidencia la falta de respeto hacia nosotros", señala Almudéver, quien añade que en el cargo que desempeña la directora "incluye asistir a estos eventos, porque es un cargo artístico pero también político".

La presidenta sindical recuerda que el IVC "no está atendiendo ni cuidando lo valenciano". "Gestionan el teatro público, hecho con el dinero de todos, y este año solo se han hecho dos espectáculos con la contratación de 11 actores y actrices; antes del cambio de gobierno hubo cinco producciones con 29 actores, no era la panacea pero estábamos en el camino", desarrolla Almudéver.

Asegura que al menos había productoras valencianas trabajando y el IVC era un "motor" para el sector, sobre todo durante la última etapa de Roberto García como director de artes escénicas de esta institución.

Ahora, por el contrario, Almudéver reivindica que el sector funciona prácticamente en solitario, sin ningún respaldo institucional y, como ejemplo, la gala del lunes "que solo apoyó la Diputación de València y simbólicamente el IVC". "Lo hicimos con mucho esfuerzo porque merecemos tener un día y visibilizar nuestro trabajo", zanja la presidenta de los actores y actrices valencianas.

Afectados por la dana

Junto a las críticas a la gestión, el 'Mazón dimissió' que coreó todo el Teatro Principal el lunes por la noche representó el otro malestar que el sector vive para con la gestión de la reconstrucción de la dana. El sindicato recuerda que buena parte de sus socios se han visto afectados por la barrancada, bien sea perdiendo sus viviendas como sus talleres y escenografías que, en algunos casos, tenían más de 30 años.