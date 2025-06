"Isabel I todavía sería hoy una mujer empoderada"

Después de protagonizar 'Anna Bolena' y 'Maria Stuarda', la soprano italiana Eleonora Buratto regresa al Palau de les Arts para concluir con 'Roberto Devereux' (del 4 al 18 de junio) la 'Trilogía Tudor' de Gaetano Donizetti, proyecto que ha venido desgranando en tres temporadas consecutivas y que con este título pone fin a la temporada 2024-25 del teatro valenciano.

¿Cómo es 'Roberto Devereux'?

Es otra obra maestra 'donizettiana' que forma parte de la 'Trilogía de las Reinas Tudor'. Es la más corta si se compara con las otras dos ('Anna Bolena' y 'Maria Stuarda'), pero no por ello la más fácil.

¿Cómo es vocal y artísticamente su reina Isabel?

Es una reina poderosa e implacable (envió al patíbulo a su prima, María Estuardo), y por ello es la digna hija y heredera de su padre (como ella misma dice en el terceto del segundo acto "pria d'offender chi nascea d'Enrico VIII, scender vivo nel sepolcro tu dovevi o traditor"), pero también tiene un lado débil: su fragilidad es emocional, es una mujer enamorada y celosa. Después de que Roberto es condenado a muerte está dispuesta a perdonarlo: "vivi ingrato a lei d'altra", le dice a su amado. Vocalmente hay que saber diferenciar estos dos aspectos, pero, como siempre, es la música la que sugiere todos los matices del personaje.

Vista desde el siglo XXI, ¿fue una mujer incomprendida?

No creo que fuera incomprendida, ya que se ganó la estima, el respeto y la confianza de la corte y del pueblo, resistiendo incluso a diversas conspiraciones. Su comienzo, ciertamente, no fue fácil, intentaron desacreditarla como mujer, como hija de Bolena (incluso cuestionaron que fuera hija de Enrique VIII) y también les costó aceptar que ella nunca quiso casarse, pero a pesar de ello logró mantener el equilibrio entre los poderes europeos. ¡Su reinado fue uno de los más gloriosos de la historia de Inglaterra!

"El poder femenino es complejo pero también profundo"

¿Hoy sería una mujer empoderada?

¿Qué sería, hoy en día, una mujer empoderada si renunciara a sus privilegios femeninos? Es decir, ¿a la sensibilidad o a la compasión por los más débiles? Sí, creo que Isabel I todavía hoy sería una mujer empoderada, pero una de esas que siempre buscaban un equilibrio entre su rol y su vida emocional. El poder femenino es complejo pero también profundo.

¿Cómo ha evolucionado su voz desde la primera entrega de esta trilogía de Donizetti?

Eleonora Buratto. / Gianluca Fontana

Ha tenido una evolución natural, siguiendo el camino de maduración que se da no solo a través de la interpretación de estos roles, sino también por el paso de los años y del estudio constante. Reconozco que el aspecto dramático ha tenido un avance adicional en mí y en mi voz desde el momento en que he cantado mi primera 'Tosca'.

Repite con compañeros como Silvia Tro e Ismael Jordi. Imagino que eso adelanta mucho la preparación. Ya se conocen bien sobre el escenario. ¿Qué ventajas tiene?

¡Somos un trío muy unido! Nos sentimos parte de un proyecto maravilloso y sobre el escenario nuestra complicidad es evidente. ¡Ellos dos son grandes artistas y fantásticos colegas!

"El público valenciano forma parte de ese tipo de audiencias que sabe transmitir mucha calidez y participa con silencios, tensión y aplausos siempre en el momento adecuado"

Su presencia en la trilogía viene directamente de la mano de Jesús Iglesias. ¿Cómo es su relación con el director artístico de Les Arts?

Es una relación basada en el respeto mutuo. Es realmente hermosa la forma como él, desde que me conoció, ha apoyado mi crecimiento artístico y ha estado presente con propuestas que siempre fueron acertadas en relación al proceso de maduración de mi voz. Le tengo mucho cariño.

¿Cómo es la dirección de escena de Jetske Mijnssen?

Hay un hilo conductor en lo que respecta a la escenografía; al igual que en sus otras propuestas escénicas, esta también evoca pinturas, es decir, las escenas son como pinturas a las que los intérpretes les damos vida. Es una dirección de escena muy interesante.

Regresa a Les Arts. ¿Qué le transmite el público valenciano?

El deseo de confirmar mi amor por este teatro y por su maravilloso público.

Buratto será Isabel I. / Gianluca Fontana

¿El público de Les Arts es diferente al de otros auditorios?

Puedo decir que el público valenciano forma parte de ese tipo de audiencias que sabe transmitir mucha calidez y participa con silencios, tensión y aplausos siempre en el momento adecuado. Sí, confirmo que es uno de mis públicos favoritos.

En nuestro último encuentro recuerdo me dijo que quería ser una diva solo sobre el escenario y fuera de él una persona normal. Y encima en esta trilogía interpreta a tres reinas. ¿Cómo o quién le mantiene los pies en la tierra?

¡Nadie me mantiene con los pies en la tierra, yo misma me mantengo! Tengo la suerte de haber convertido mi pasión en una profesión. Pero la vida no es trabajo, no se puede vivir solo de trabajo, ni tampoco se puede vivir solo del escenario. Hay que tener una vida fuera del teatro y yo elegí tenerla disfrutando de las cosas sencillas. Con esta filosofía de vida cada vez que subo al escenario soy feliz.

¿Qué proyectos tiene en su agenda?

Un proyecto muy importante para mí este año es la nueva producción de 'Falstaff' en Dresde con dirección de escena de Damiano Michieletto y bajo la batuta del maestro Daniele Gatti, pero también estoy muy contenta de trabajar después de quince años con el maestro Gianandrea Noseda, con quien interpretaré el 'Requiem' de Verdi en Gstaad a finales de agosto.

¿Qué rol desea y que todavía no le ha llegado?

Bueno, ¡todavía quedan muchos roles por debutar! Norma, Aida, Amelia de 'Un ballo in maschera'... También me gustaría interpretar personajes en otros idiomas, sobre todo para romper con ese estereotipo que ve a los cantantes italianos como limitados a su repertorio.

¿Volveremos a verle en València?

¡Por supuesto que sí! En todo caso, habrá que esperar para saber en qué fecha y con qué obra.