Cinema Jove premia en su 40 aniversario al cineasta Radu Jude

El premio 'Luna de Valencia' que otorga cada año el festival Cinema Jove irá a parar en esta edición al cineasta Radu Jude. El director rumano recibe el máximo reconocimiento de este encuentro que celebra su 40 aniversario por su carrera, en la que ha desarrollado una seña e identidad propia en una trayectoria de más de 20 años que le será reconocida cuando visite València para recoger el galardón.

El anuncio se ha realizado en rueda de prensa para explicar el detalle del programa de este año, que se extenderá del 19 al 28 de junio. Ha sido el director del certamen, Carlos Madrid, el encargado de explicar las novedades, preestrenos y ciclos que se van a incluir en el calendario de este año.

Precisamente Madrid ha sido el encargado de repasar la carrera del director rumano al que se ha decidido reconocer porque representa "el espíritu de Cinema Jove, tanto por edad como por la mirada innovadora y desprejuiciada que agita al espectador", ha señalado el director del festival. "Observa al ser humano con sorna y con crítica, pero con un punto de ternura que hasta llega a apiadarse de él, es radical en el sentido etimológico; va a la raíz algunos de los debates más sensibles de la sociedad", explica.

A Jude se le ha reconocido este año con el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale por 'Kontinental 25', que rodó con su móvil durante diez días. También en Berlín ganó el Oso de Oro en 2021 por 'Un polvo desafortunado o porno loco' en 2021, mientras que en 2018 obtuvo el Gran Premio de Karlovy por 'No me importa ser un bárbaro'. También se le ha reconocido con el premio especial del jurado y el premio Ecuménico en Locarno por 'No esperes demasiado del fin del mundo' de 2023.

Además, su reconocimiento en Cinema Jove también radica en que ya se le premió en 2006 por el cortometraje 'La tapa de la lámpara', que fue reconocido en el festival Sundance. Solo tres años después optó a los premios de la Berlinale y del Festival de Cine de Toronto por 'La chica más feliz del mundo'.

Dos estrenos valencianos

La apuesta por el cine local tiene en esta edición dos referentes que se proyectarán en el Teatro Principal por primera vez ante el público valenciano. El primero es 'La Terra Negra', de Alberto Morais, que relata un drama rural protagonizado por Laia Marull y Sergi López y aborda las posibilidades de los afectos en un pueblo pequeño, con las vicisitudes del entorno agrario y el negocio del campo. Morais fue seleccionado en 2016 en la Seminci de Valladolid y en el Cine de Montreal por 'La Madre' y ahora esta nueva película, producida y rodada en València, podrá verse el viernes 20 de junio.

Radu Jude es el premiado con la Luna de Valencia de Cinema Jove en 2025. / CinemaJove

El segundo film que Cinema Jove ha decidido destacar entre toda la cartelera es 'Tóxico', de Lorenzo Lerín. Se trata de un thriller sobre unos traficantes de drogas que deciden dar un último golpe, enfrentándose a una situación del todo inesperada. El cineasta valenciano presenta esta película, también rodada íntegramente en su tierra natal, después de haber publicado cortometrajes como 'Animal', en 2021, y 'El Comercial' en 2020. Su película podrá verse el miércoles 25 de junio en el Teatre Principal.

Como ha recordado la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, el festival tiene "una visión poliédrica del séptimoo arte", donde se apuesta por nuevos formatos y orígenes, siempre en la línea de la mirada singular y la vocación educativa que ha desarrollado. En este sentido, Tébar también ha destacado el trabajo de otros cineastas valencianos como Guillermo Polo o David Gaspar.

Un nuevo ciclo para revisar las lunas

Como parte de la novedad de esta edición, Madrid ha explicado que se pone en marcha el ciclo 'Selección de Lunas', donde se proyectarán largometrajes y cortometrajes que han ganado este premio en otras ediciones como 'La vida de Ana', de Nino Basilia, que se proyectará el sábado 21. Seguirán la sudafricana ‘La herida’ (2017) de John Trengove, la holandesa ‘Light as Feathers’ (2018) de Rosanne Pel, o la coproducción turca y rumana ‘Mi mejor amigo’ (2021) de Ferit Karahan. Historias sobre ritos iniciáticos, despertares sexuales y amistad en los márgenes que generaron el consenso de los jurados de ediciones recientes. Se podrán ver los días 22, 23 y 26 de junio en la Filmoteca.

El ciclo se completa con ‘Rehana’ (2021), dirigida por Abdullah Mohammad Saad, y ‘Fly On’ (2023), de Takuya Katô. El alegato contra el machismo de ‘Rehana’ consiguió la Luna de València de la 37 edición del certamen, mientras que la reflexión social a la falta de conexión emocional de ‘Fly On’ triunfó en el palmarés del año pasado. Se verán el último fin de semana del festival, 27 y 28 de junio, en la Filmoteca.