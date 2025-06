Así suena el verano en la Comunitat Valenciana: guía completa de festivales y conciertos

Con la llegada del mes de junio da comienzo para la Comunitat Valenciana la gran temporada de conciertos al aire libre y festivales. En el caso de la ciudad de València, si bien espacios como la Plaza de Toros o la Marina Nord ya han acogido a lo largo de la primavera actuaciones como las de Morad, Bad Religion, Chayanne o Amaral, y que ya se hayan celebrado festivales como el Deleste, Nits de Vivers o Love the 90’s; a partir de este viernes con el ya clásico Festival de les Arts (este año celebra su décima edición) se abre el calendario de los eventos musicales multitudinarios.

Festival de les Arts y BigSound

Así, por el escenario del recinto de conciertos del nuevo cauce del Túria pasarán a lo largo de este fin de semana artistas como Crystal Fighters, Zahara, Ginebras o Siloé (el viernes) y Viva Suecia, Ojete Calor, Xoel López o Dorian (el sábado). El habitual cartel de propuestas nacionales (con la honrosa excepción este año de Kakkamadafakka) que garantiza el llenazo antes incluso de que se anuncie a sus primeros componentes.

El otro gran festival del mes de junio en la Ciutat de les Arts será el BigSound, orientado a un público más joven que el de Les Arts gracias al tirón de artistas como Bad Gyal, Juan Magán, Abraham Mateo o Amaia (el viernes 27 de junio) y Ozuna, Nicky Jam, Omar Montes o Belén Aguilera (el sábado 28).

Nits Voramar y noches en las salas

El recinto de Viveros sigue abierto a la música en el centro de la ciudad con los conciertos de Rozalén (este viernes 6) y El Kanka (7). Pero, además, este mes de junio llega a València un nuevo ciclo de conciertos llamado Nits Voramar -se realiza en la Marina Nord- que durante la segunda mitad del mes combinará clásicos modernos del rock internacional -Orishas (20), The Jesus and Mary Chain (28) y Wilco (29)- con propuestas electrónicas locales como el festival Mar Electronic (21) y el Basto Festival (27) organizado por Spook.

Que haya empezado la temporada de conciertos al aire libre no quita que las salas de conciertos de la ciudad sigan ofreciendo magníficas propuestas musicales como las del histórico Paul Collins (6) en el Loco Club, los no menos históricos Chamaleons (13 y 14) en 16 Toneladas o el ya recontrahistórico Marky Ramone (9) en la Moon.

Conciertos en Viveros

Con el mes de julio llega a València su ciclo musical por antonomasia, los Concerts de Vivers, que este año darán inicio el día 1 con Sole Giménez y Juan Valderrama y que contará también, entre otros, con Los Secretos (4), Rosario (6), María José Llergo y María Reche (8), Vanesa Martín (10), Europe (11), La La Love You (12), Alvaro de Luna (13), Camila (16), Chiara Oliver (17), Víctor Manuelle (18), Luis Fonsi (19) y Simple Minds (20).

Otro clásico musical de julio es el Festival de Jazz del Palau de la Música, que este año contará con Michel Camilo & Tomatito, Avishai Cohen, Al Di Meola, Andrea Moris, Julian Lage, Eliane Elias, Mulatu Astatke, entre otros.

Rock en el estadio y junto al mar

Este verano se consolida además el estadio Ciutat de València como gran espacio de conciertos al aire libre en la ciudad. El 28 de junio actuará Melendi en un concierto benéfico por las víctimas de la dana. Y ya en julio su escenario recibirá a Rigoberta Bandini (5) con su gira “Jesucrista Superstar”, el mexicano Carín León (13) con el “Bocachueca Tour”, Miguel Bose (16) con su esperado e “Importante” regreso, Leiva (19) con la gira “Gigante” y Arde Bogotá (26) para cerrar el ciclo.

Cerrada ya a los grandes conciertos la Marina Sud, le toma la alternativa la Nord con la mitad de aforo pero buenas propuestas también en julio como el Homenaje a la Ruta (5) o el FAR València. Este nuevo ciclo de conciertos dará comienzo el día 9 con Trueno y por él pasarán después Fito Páez (10), Molotov + Califato ¾ (11), Los Planetas + La Plata + Gazella (17), Los Manolos + G5 (25), la Premier Remember (26), ZAZ (28) y el incombustible Santana el 31.

Aunque para incombustibles, Robert Plant. Quien fuera voz solista de Led Zeppelin y, por lo tanto, uno de los grandes nombres de la historia del rock, actuará bajo el techo del auditorio del Palau de les Arts el 28 de julio junto a la banda Saving Grace y la solista Suzi Dian para explorar los clásicos del folk, el blues acústico o la americana.

Los festivales de julio

Pero, para bien o para mal, no hay verano sin grandes festivales y menos en el territorio valenciano, que en julio y agosto ofrece varios de los eventos de este tipo más importantes de los que se celebran en España. El primero será el Pirata Beach de Gandia con Lágrimas de Sangre, Narco o La Fuga (9 de julio), Soziedad Alkohólica, Lia Kali o La Fúmiga (10), Residente, Oques Grasses o Fermín Muguruza (11) y La Raíz, Kase O, Fernando Costa o Riot Propaganda (12).

A continuación, el FIB de Benicàssim contará este año con Thirty Seconds to Mars, Bloc Party o Olly Alexander (17), Foster the People, Love of Lesbian, Ginebras o León Benavente (18) y The Black Keys, Residente, Viva Suecia o Tom Meighan (19). Por esas fechas (del 18 al 21) se celebra en Cullera el Zebra Festival (con Jason Derulo, Estopa o Jhayco) y del 25 al 27 de julio el Low de Benidorm tendrá a Pet Shop Boys, además de The Kooks, Bomba Estéreo, Viva Suecia, Ca7riel & Paco Amoroso, Carolina Durante.

Y los festivales de agosto

Más festivales, pero ahora en agosto, como el Arenal Sound de Burriana, (del 30 de julio al 3 de agosto) que aspira a mantenerse como el más multitudinaria de España con propuestas como Jhayco, Melendi, Bad Gyal, Rels B, Steve Aoki, Cano, Omar Courtz, Omar Montes o La Fúmiga. O el Medusa de Cullera, la gran propuesta veraniega de música electrónica que, del 7 al 11 contará con Alesso, Armin Van Buuren, Fatima Hajji o Charlotte de Witte, entre muchos otros.

En Villena, del 6 al 9 de agosto, el Leyendas del Rock de Villena disfrutará de Powerwolf, Beast in Black, Within Temptation, Peyton Parrish o W.A.S.P. Y el 16 y 17, en el mismo recinto, tendrá lugar el Lagartija con La Raíz, Riot Propaganda, La Fuga, El Drogas, Canteca de Maco o la Fúmiga. El Mediterrània de Gandia (del 14 al 16) tira de pop español con Mikel Izal, Fangoria, Dani Fernández o Siloé. Y el Rototom, clásico entre los clásicos para los aficionados al Reggae, celebra del 16 al 23 en Benicàssim su 30 aniversario con Shaggy, Burning Spear, Tiken Jah Fakoly, Tarrus Riley o The Wailers.

JUNIO 2025 – VALÈNCIA

FESTIVALES Y CICLOS

Festival de les Arts (7–8 junio, Ciutat de les Arts)

Viernes: Crystal Fighters, Zahara, Ginebras, Siloé

Sábado: Viva Suecia, Ojete Calor, Xoel López, Dorian

BigSound Festival (27–28 junio, Ciutat de les Arts)

Viernes 27: Bad Gyal, Juan Magán, Abraham Mateo, Amaia

Sábado 28: Ozuna, Nicky Jam, Omar Montes, Belén Aguilera

Nits Voramar (segunda mitad de junio, Marina Nord)

20 junio: Orishas

21 junio: Festival Mar Electronic

27 junio: Basto Festival (Spook)

28 junio: The Jesus and Mary Chain

29 junio: Wilco

Conciertos en recintos

Viveros:

6 junio: Rozalén

7 junio: El Kanka

Salas de conciertos:

6 junio: Paul Collins (Loco Club)

9 junio: Marky Ramone (Moon)

13–14 junio: The Chameleons (16 Toneladas)

Estadio Ciutat de València:

28 junio: Melendi (concierto benéfico por la DANA)

JULIO 2025 – VALÈNCIA

Concerts de Vivers (1–20 julio)

1 julio: Sole Giménez & Juan Valderrama

4 julio: Los Secretos

6 julio: Rosario

8 julio: María José Llergo & María Reche

10 julio: Vanesa Martín

11 julio: Europe

12 julio: La La Love You

13 julio: Álvaro de Luna

16 julio: Camila

17 julio: Chiara Oliver

18 julio: Víctor Manuelle

19 julio: Luis Fonsi

20 julio: Simple Minds

Estadio Ciutat de València

5 julio: Rigoberta Bandini

13 julio: Carín León

16 julio: Miguel Bosé

19 julio: Leiva

26 julio: Arde Bogotá

Marina Nord – FAR València + OTROS

5 julio: Homenaje a la Ruta

9 julio: Trueno

10 julio: Fito Páez

11 julio: Molotov + Califato ¾

17 julio: Los Planetas + La Plata + Gazella

25 julio: Los Manolos + G5

26 julio: Premier Remember

28 julio: ZAZ

31 julio: Santana

Palau de les Arts

28 julio: Robert Plant con Saving Grace y Suzi Dian

JULIO 2025 – RESTO COMUNITAT VALENCIANA

FESTIVALES

Pirata Beach, Gandia (9–12 julio):

9: Lágrimas de Sangre, Narco, La Fuga

10: Soziedad Alkohólica, Lia Kali, La Fúmiga

11: Residente, Oques Grasses, F. Muguruza

12: La Raíz, Kase.O, Riot Propaganda, Fernando Costa

FIB Benicàssim (17–19 julio):

17: Thirty Seconds to Mars, Bloc Party, Olly Alexander

18: Foster the People, Love of Lesbian, Ginebras

19: The Black Keys, Residente, Viva Suecia

Zebra Festival, Cullera (18–21 julio):

Jason Derulo, Estopa, Jhayco

Low Festival, Benidorm (25–27 julio):

Pet Shop Boys, The Kooks, Bomba Estéreo, Carolina Durante, Viva Suecia

AGOSTO 2025 – COMUNITAT VALENCIANA

FESTIVALES

Arenal Sound, Burriana (del 30 de julio al 3 de agosto):

Jhayco, Melendi, Bad Gyal, Rels B, Steve Aoki, Cano, Omar Montes, La Fúmiga

Medusa Festival, Cullera (7–11 agosto):

Alesso, Armin van Buuren, Fatima Hajji, Charlotte de Witte

Leyendas del Rock, Villena (6–9 agosto):

Powerwolf, Beast in Black, Within Temptation, W.A.S.P., Peyton Parrish

Lagartija Rock, Villena (16–17 agosto):

La Raíz, Riot Propaganda, El Drogas, La Fuga, Canteca de Macao, La Fúmiga

Mediterrània Festival, Gandia (14–16 agosto):

Mikel Izal, Fangoria, Dani Fernández, Siloé

Rototom Sunsplash, Benicàssim (16–23 agosto):

30 aniversario: Shaggy, The Wailers, Tiken Jah Fakoly, Tarrus Riley, Burning Spear