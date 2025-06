"En el Benidorm Fest hay de todo menos música"

El grupo valenciano Bombai, compuesto por Javi (voz), Vicente (guitarra eléctrica) y Ramón (guitarra acústica), se juntó hace diez años para iniciar su andadura en el mundo de la música. Ahora celebran una década encima de los escenarios con la publicación de su primer disco en formato físico y la celebración de una gira, que tendrá parada, junto a Álvaro de Luna, en València el 13 de julio en el ciclo de Conciertos de Viveros.

¿Cómo surge la idea de lanzar vuestro primer disco en formato físico diez años después de iniciar la andadura?

Queríamos hacer algo especial. Nunca habíamos sacado un disco físico porque todos han sido digitales. Además de sacar un disco con todas las canciones, desde "Solo si es contigo" hasta "Festival", queríamos contar nuestra historia para la gente que no nos conozca. Hay una página por canción, por cada uno de nosotros, por año... Está lleno de fotos, anécdotas y viviencias. Queríamos hacernos un regalo a nosotros y, sobre todo, a los fans que nos siguen desde siempre.

Los artistas siempre desean tocar su propio disco con las manos, pero a vosotros esto no os ha importado tanto.

Ha cambiado la música desde hace diez años hasta ahora. Lo digital es primordial y lo físico queda en segundo plano. No nos ha hecho falta ni hemos tenido la necesidad de sacar un disco físico porque la gente nos ha conocido por plataformas digitales. Con la excusa de los diez años, creíamos que era el momento de sacar el disco para tocar y tenerlo en la mano.

Es un regalo a vuestros seguidores porque cualquiera puede escuchar las canciones en las plataformas. ¿Cómo lo habéis preparado?

Sí, pero si sigues a tu grupo o artista favorito, tienes la necesidad de tener algo en las manos. A mí me ha pasado con grupos que me han gustado. Este reúne toda la historia del grupo. Ha sido más fácil de lo que esperábamos porque teníamos un montón de fotos, vídeos, hemeroteca... Ha sido más elaborado en el diseño, pero lo teníamos muy claro. En dos meses lo teníamos preparado.

¿Cuál está siendo la respuesta de la gente?

Muy buena. Se está vendiendo muy bien. Hemos hecho firma de discos en todas las ciudades. La gente está muy contenta y se lo lleva como un recuerdo. Los niños lo leen mucho y nos mandan capturas de las páginas.

¿Qué discos solías comprar tú?

Yo he comprado discos de Luis Miguel, Alejandro Sanz, Los Delincuentes, Estopa, Melendi...

¿Volveríais a hacer otro disco físico?

Sí. Lo hemos pensado, pero no sabemos aún la fecha. Están las canciones en marcha. Los artistas vivimos de la música y la música es eso. No hay que perder la esencia de siempre.

¿Qué destacarías de esta década?

Lo que más destaco es el gran trabajo por mantener vivo nuestro sueño. No perder nunca la ilusión, que cada canción la veamos como algo guay, que a la gente le va a encantar... El trabajo duro y la ilusión han sido fundamentales. Siempre hemos tenido los pies en el suelo para seguir adelante.

¿Y lo más complicado?

Los momentos fuera de casa porque somos muy de familia. Somos independientes, por lo que no dependemos de ninguna compañía que ponga piedras en el camino. Todo ha sido muy llevadero. Lo peor es estar fuera de casa tanto tiempo.

¿Esperabais que pasara todo esto?

Ha sido muy poco a poco, muy ascendente, por lo que el golpe no ha sido de repente. "Solo si es contigo" funcionó muy bien y fue la primera, pero hemos seguido trabajando mucho y poco a poco para consolidarnos en el panorama musical.

Es difícil que la primera canción tenga ese "boom".

No es habitual. Esto pasa cuando llevas cinco o seis años trabajando y haces una carrera de fondo con canciones y alguna de ellas destaca y la gente la escucha. A nosotros nos pasó con la primera y esto es una arma de doble filo porque te puedes quedar ahí o que la gente crea en ti. Trabajamos muy duro para que las siguientes canciones estuvieran a la altura. Luego sacamos "Vuela", que también fue número 1. Mostramos que somos un grupo que ha venido para quedarse.

El álbum incorpora la canción "Festival", donde probáis con estilos diferentes.

Nos encanta muchísimo innovar con el country, el pop... Este último single lo hemos querido envolver con sonidos electrónicos y más discotequeros porque somos de festival y de tirar para arriba los conciertos. Nos viene genial para el directo y está funcionando muy bien.

¿El concierto de València será un concierto de celebración?

Un concierto de celebración, donde la gente nos escucha de una forma más especial. Hacemos versiones de artistas que a nosotros nos gustaban cuando empezamos, las canciones de estos diez años y acabamos por todo lo alto.

Habéis hecho varios dúos, ¿con quién os gustaría cantar?

Los tres tenemos visiones diferentes. Siempre decimos que nos encantaría Bruno Mars o Alejandro Sanz. Cualquier artista español nos encantaría.

El grupo valenciano Bombai. / Levante-EMV

Os presentasteis al Benidorm Fest, ¿volveríais?

No. Hemos cerrado esa etapa. Hemos visto como funciona. Los artistas confían en que va a cambiar el formato, pero al final acaba siendo lo mismo. Va a seguir siendo así. Si no hay un cambio enorme, no creo que volvamos. Menos música, hay de todo.

¿Y a algún otro concurso?

Estamos muy bien. Funcionamos muy bien y hay artistas que darían lo que fuera por estar en nuestro lugar. Vamos poco a poco. Nuestro camino es este.

¿Cómo os veis en una década?

Si me dicen que igual que ahora, firmo ya. Me gustaría estar igual. Hay ambiciones muy bonitas de llenar sitios más grandes y las cosas que quiere un artista. Poco a poco lo podemos conseguir.