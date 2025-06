María Dueñas: "En las grandes tragedias humanas, de una forma u otra, siempre han estado los libros"

Poco más de siete meses después de la dana, María Dueñas visitó Picanya coincidiendo con su participación en el Festival Fronteras. ¿Cómo se siente apoyando esta causa y poniendo foco, a través de su popularidad, en el el gremio de las librerías fuertemente afectadas por la dana?

Me siento muy honrada por haber podido ayudar con mi presencia a la reapertura de una librería. Todos quedamos conmocionados por el drama que generó la dana; ver que la situación empieza a reflotar, que se reactivan los negocios y que las librerías abren de nuevo sus puertas es una grandísima noticia.

En ese mismo contexto, de una zona completamente devastada, ¿qué papel juega la literatura para salir adelante?

La literatura es siempre un refugio, y en los momentos difíciles puede acompañarnos de muchas formas: aportando evasión, reflexión, conocimiento… En las grandes tragedias humanas, de una forma u otra, siempre han estado los libros.

Usted es escritora y también lectora, además de filóloga y profesora universitaria, lo que le proporciona una visión holística sobre la literatura. ¿Siente que ha cambiado la forma de escribir en las nuevas generaciones que hacen su incursión en la literatura?

Depende del género y de la aproximación a la literatura de cada autor, pero en general siempre hay cambios. La literatura no ha dejado de evolucionar a lo largo de toda su historia, y sumamos ya muchos siglos. Y eso es positivo, porque no se estanca, no se queda repitiendo patrones y formatos, constantemente se renueva.

Jesús Ruiz Mantilla, Guillermina Spiekermann y María Dueñas en la inauguración de Passarella. / Álvaro Rabadán

Desde el fenómeno de 'El tiempo entre costuras', su trayectoria ha estado marcada por un público fiel y una gran proyección internacional. ¿Qué cree que ha hecho que sus historias conecten tanto?

Las mías son historias clásicas, con protagonistas que reflejan las aventuras y desventuras de los humanos: con fracturas y desconciertos, pero también coraje, tesón y fortaleza para seguir adelante. En ese sentido, mis personajes generan una gran empatía en los lectores. Además, exploro momentos y geografías vinculadas a nosotros pero no muy conocidas, y esos contextos despiertan también la curiosidad y el interés de los lectores.

Al hilo de esa pregunta, usted usó desde el principio la voz de las mujeres y entró de lleno en sus sentimientos. En los últimos años hemos asistido a un crecimiento exponencial de este tipo de literatura. ¿Necesitábamos las mujeres que se hablara de nuestros sentimientos y se contara nuestra forma de ver el mundo?

Es cierto que en los últimos años la literatura escrita por mujeres ha tenido una presencia muy interesante. Eso es magnífico, y personalmente me agrada mucho formar parte de esta nueva etapa. Y sí, por supuesto, claro que necesitábamos voces femeninas, que nos hablen de nuestros sentimientos o de cualquier cosa: de sentimientos o de guerras, de espías, de asesinos y casos policíacos… El caso es que nuestras voces estén presentes, paralelas a las de los hombres.

¿Cómo gestiona el éxito? ¿Es una presión o le da libertad creativa?

El éxito de los escritores es muy agradable, para nada incómodo. Todo el mundo que se acerca lo hace con amabilidad, con palabras y gestos agradables. Es algo muy de agradecer, un éxito muy satisfactorio.