Muere a los 82 años Brian Wilson, líder de los Beach Boys y genio mayor del pop

El músico Brian Wilson, cofundador y principal compositor de los Beach Boys, ha fallecido este miércoles a los 82 años, según ha anunciado su familia.

Wilson, uno de los compositores más influyentes del mundo y uno de los pocos capaces de rivalizar con el tándem Lennon-McCartney en los años sesenta, padecía un trastorno neurocognitivo similar a la demencia. Nacido en Inglewood, California, en 1942 Wilson formó los Beach Boys en su adolescencia con sus hermanos Dennis y Carl, su primo Mike Love y su amigo del instituto Al Jardine.

Los Beach Boys, en una imagen promocional / EPC

Mago de la canción, no tardó en despuntar con títulos como 'Surfin', 'Surfin' U.S.A', 'Surfer Girl' y 'Little Deuce Coupe'. De éxito en éxito, cambió la historia de la música popular, creó con 'God Only Know' la mejor canción del mundo, según la siempre respetable opinión de Paul McCartney, y llevó el arte y ensayo al estudio con discos catedralicios como 'Pet Sounds' o 'Smile', grabación maldita felizmente recuperada en el siglo XXI. En los últimos años, su salud se había deteriorado notablemente y, tras la muerte de su esposa, había quedado bajo tutela judicial por demencia.

Desde mediados de los años sesenta, Wilson tuvo que lidiar con severos problemas de salud agravados por el consumo de drogas. Después de grabar 'Pet Sounds', obra maestra de la banda, sufrió una crisis nerviosa que le sumió en un bucle de paranoia y trastornos mentales. Nunca volvió a ser el mismo: sufría alucinaciones, oía voces e incluso detectaba mensajes en clave en las canciones que grababa su ídolo y archienemigo Phil Spector.