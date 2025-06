Mara Torres: “Las personas que mueren por suicidio no quieren morir, quieren vivir, pero no encuentran las herramientas”

Mara Torres (Madrid, 1974) se sigue emocionando al hablar de su hermana Alicia. Han pasado doce años y se ha acostumbrado a vivir con ello, ha vuelto a ser feliz, que no es sinónimo de olvido. Lleva casi media vida dando voz a historias personales en la radio y la televisión y ahora se pone en el centro para relatar con objetividad periodística un viaje emocional hacia el episodio más oscuro de su familia: la muerte por suicidio de su hermana. Una narración en primera persona que ha combinado con los diarios que la propia Aly escribió a lo largo de siete años de felicidad y tristeza, de luces y sombras, que son casi las de cualquiera. Se ha necesitado un cambio en el paradigma social para poder leer entre líneas aquellos textos, para entender la sutileza de algunas palabras que Aly usaba y que solo hoy podemos advertir su trascendencia. El libro no va sobre la muerte, sino sobre la vida, que empuja a salir adelante, un canto a la delicadeza y a la ternura que, entre Mara y Alicia, desde el presente y desde el más allá, han firmado con maestría en 'Recuérdame bailando' (Planeta).

Escribe el libro para entender las razones del suicidio de su hermana. ¿Lo ha conseguido?

Es una respuesta difícil porque no hay un diagnóstico, pero sí he entendido muchas cosas del suicidio durante este tiempo. Cuando ella murió, yo no sabía nada de esto. Había un pacto de silencio, no se informaba sobre el suicidio, tuve que aprender. Entré en programas de psiquiatría y psicología y me di cuenta de que esa teoría aparecía como realidad en el diario de mi hermana. La primera parte del libro se titula 'Lo inexplicable', y quería que el libro se llamara así, pero me di cuenta al incluir los diarios que las cosas que nos parecían inexplicables, igual sí que tenían una explicación y podríamos haberlas prevenido.

Presentación en València de 'Recuérdame bailando', el nuevo libro de la periodista y escritora Mara Torres. / L-EMV

¿Se podía leer entre líneas?

Mi hermana hablaba de tener una neurona descontrolada. Escribió a lo largo de siete años, es mucho tiempo. Se sentía triste, no encontraba la luz en algunos periodos de tiempo, dice que sentía que había un patito raro entre patitos blancos. Sabía que algo pasaba, pero no el qué. No todo el mundo que muere por suicidio tiene una patología mental, ni los que tienen una patología mental mueren por suicidio.

Escribe una frase demoledora: "Cuando ya no es posible que vuelva, es cuando quiero ponerme en su lugar para entenderla".

Nos faltó información. Se abrió un abismo brutal. Nosotros, como familia, tenemos la particularidad de haber podido leer tanto las cartas que nos dejó como todo lo que escribió en diarios, y eso nos da algo de luz. Te llenas de preguntas, de porqués, te llenas de "y si". Después de eso quise informarme. Es imposible que con lo que sabemos ahora, si mi hermana hablara con un amigo sobre el suicidio -como habló- le quitáramos importancia, pero se decía que era llamar la atención. Hoy la salud mental tiene otro peso.

Aly hablaba de una familia feliz, tenía un apoyo real.

Sí. Una de las cosas que más nos cobijó fue leer cuánto nos quería mi hermana y cómo de querida se sentía por nosotros. Éramos una familia feliz y te digo; lo seguimos siendo, solo que hemos perdido a un ser querido.

“Cuando pierdes a un ser querido aprendemos a vivir con ellos de otra forma, porque siguen presentes”

¿Los encuentros familiares han vuelto a ser iguales?

Sí. El título del libro, 'Recuérdame bailando', es lo que nos pedía en las cartas que nos dejó. Las personas que mueren por suicidio no quieren morir, quieren vivir, como cualquier otra enfermedad, solo que no encuentran las herramientas para quedarse. Ninguno queremos morir a destiempo y en el suicidio está muy claro: Hay 4.000 suicidios al año frente a los 600 fallecidos en accidentes de tráfico, por ejemplo. Son personas que no encontraron las herramientas. Cuando ella nos dijo que la recordáramos bailando fue como "acordaros de que lo hice todo por vivir, por quedarme aquí, que he disfrutado de la vida en la medida que pude en cada momento". Entonces, como familia, nos seguimos queriendo y manteniendo las celebraciones porque ella, donde esté, le encantaría.

Les dejó la tarea de recordarla así.

Sí. Creo que todas las familias, al perder un ser querido, tenemos que aprender a vivir con ellos de otra manera, porque siguen presentes. Quien ha perdido a un padre, a una madre o a un hermano sabe que se sobrevive y echamos para adelante, ¿no?. Si yo me muriera querría que mi familia siguiera siendo feliz. Eso es lo que me dijo la reina Letizia y se cumplió.

Ella también perdió a una hermana...

Sí. Me dijo que volvería a ser feliz y mi familia también. En ese momento me parecía imposible y sí, claro que se vuelve a ser feliz.

¿Por supervivencia?

Sí. Y luego mira, con algo tan menor como una celebración, mi madre no quería celebrar esa primera Navidad sin ella y le dijimos bueno, entonces, cuando la volvamos celebrar, ¿significará que la hemos olvidado ya? Así que decidimos celebrarla desde el principio.

¿Falta prevención?

Claro. Vinculo mucho la salud mental con la física. Si tienes una patología física, no eres una persona distinta, no eres culpable de tener un cáncer o un alzhéimer. No hay una salud física y otra mental, hay una salud, en general. Intentamos prevenir algunas enfermedades con exploraciones, sabiendo nuestros antecedentes familiares, llevando una alimentación saludable y una actividad física. No podemos evitarlas, pero hay conciencia. ¿Qué nos han enseñado de la salud mental? ¿Qué sabemos sobre pasar un duelo? ¿Cuándo se convierte eso en una patología? ¿Qué diferencia hay entre vivir una tristeza porque tienes una separación -como tanta gente- y cuándo se convierte en un enemigo para ti? O sea, que tu propia cabeza no sea capaz de gestionar esas emociones. Pues ahí está la clave, en que nos enseñen a prevenirlo, nosotros no hemos sabido, ni a ti ni a mí nos han enseñado y a mi hermana Aly tampoco.

Porque en los pasajes de Aly nos encontramos todos un poco.

Es facilísimo que te sientas identificada con mi hermana. Tú y muchas de las personas que el otro día en la Feria del Libro vinieron a la firma y me lo decían. Ella tenía una vida normal, de una treintañera. Entraba, salía con amigos, pasó la crisis del 2008, no podía pagar la casa de Madrid, se fue a la montaña... En la parte luminosa, es fácil. La parte oscura, no tanto. Ella escribía solo cuando estaba triste, canalizó su incomprensión sobre lo que le pasaba en el texto.

Aly no gestionaba bien las rupturas, como queda patente, con J y con B. ¿Hasta qué punto el dolor de una ruptura es "normal" y cuando se torna en obsesión? ¿Cómo se mide?

No hay un J ni un B; el diario se alarga durante siete años y mi hermana no tuvo ninguna relación estable, era una mujer muy atractiva, le encantaba disfrutar de la vida, como a cualquiera. Los he resumido en dos personas, en dos iniciales, porque el patrón hacia ellos es el mismo, sin que se parezcan en nada. Era incapaz de gestionar sus relaciones y de hecho, ella dice: "No son ellos, soy yo la que no sabe amar, la que no sé cómo quererme". Sabía que pasaba algo dentro de su cabeza, que no era normal.

Mara Torres. / Eva Torres

Incluso ellos en algún momento le reprochan que hay algo que no está bien en ella.

Es que a ellos también les debió faltar esa información. Una ruptura sentimental siempre es dolorosa y nos encantaría ahorrárnoslas, a todas nos ha pasado, el problema es cuando eso se convierte en una obsesión o en una incapacidad para controlarlo. En Aly veo que no podía controlar sus impulsos.

Pero sí tomó medidas como ir a la psicóloga.

Claro, la trató al principio y me conmueve y entristece porque ella seguía las pautas que le daba. Yo ahora la habría llevado a un médico, que seguramente le había derivado a un psiquiatra. Tenemos que perder el miedo a reconocer que igual tenemos una patología y que necesitamos una medicación si nos la pautan. Tienes que buscar ayuda en las personas que te quieren, no en las que tú quieras que te quieran.

Es curioso porque Aly reconocía que era una persona exitosa que no encajaba en el perfil prototípico -que no real- de alguien que sufre una depresión y muere por suicidio.

A mi hermana la definen como un imán de felicidad. Es en su parte interna cuando se encuentra cosas que no puede gestionar, desde engordar un kilo, que le iba a hacer hundirse, a una ruptura, o un "no me veo guapa y no voy a salir". Son señales de patología muy sutiles, no es fácil, pero hay mucha gente así. Es un perfil más común de lo que nos han acostumbrado a vincular con el suicidio, que siempre se relaciona con no levantarse de la cama. Ella era muy feliz y luego tenía momentos de hundimiento que no entendía. Lo lees y puedes identificarte, pero no, no es cierto, a mí no me pasa, y no tengo una vida perfecta, hay momentos demoledores pero compensamos con nuestras herramientas.

Otro momento crucial es el de volver a tu vida normal después de una pérdida así. ¿Te acostumbras a la ausencia?

Claro que sí. No saldríamos de casa. En el trabajo te dan unos tres o cuatro días por duelo. Tú te volverías a incorporar al periódico y yo a la radio. Es un capítulo que ha llamado mucho la atención porque creo que muchos se han sentido identificados. Cuando a ti te ponen un café por la mañana no sabes lo que le ha pasado al camarero, que esperas que te trate como siempre y ponga una sonrisa. No preguntamos qué le pasa y esa parte en la que tú tienes que activarte también forma parte de las herramientas para salir adelante, de esa gestión emocional de la que hablábamos y que nos permite levantarnos de la cama.

Incluso se aprecia el valor de retomar una rutina para pasar página.

Es que la alternativa es meterte en tu propio hoyo y salir es difícil. También pasa cuando tienes niños, que les tienes que llevar al colegio, la comida, el parque... Creo que la vida está configurada así porque, efectivamente, la vida y la muerte están cerquísima.

“No quería firmar este libro para no exponer a mi familia, pero entonces iba a ser partícipe del silencio que denunciaba”

Lo mencionaba antes y es importante destacarlo: el pacto de silencio en los medios de comunicación respecto al suicidio para evitar el "efecto llamada". ¿Le ha cambiado la percepción?

Hay que seguir a los profesionales. Lo primero: el silencio no ayuda y que tú hables de suicidio no incita a hacerlo. Hay una diferencia entre informar y el sensacionalismo, aportando el número de prevención del suicidio (024). Mira todas las campañas de prevención de accidentes de tráfico: funcionan, se han reducido los picos de muertes. Eso es lo que pido: prevención y concienciación y acabar con los falsos mitos en torno al suicidio. Afortunadamente de lo que sí hablamos ya es de salud emocional.

Su experiencia al frente de 'Hablar por Hablar' y 'El Faro' (Cadena Ser) ¿le ha ayudado en el proceso emocional de la pérdida y la escritura del libro?

Lo que me ha ayudado mucho son los gatopardos [Entrevistas íntimas a personajes públicos]. A ellos no les importaba reconocer que habían estado tristes, que tenían bajones, mostraban vulnerabilidad siendo personas exitosas. De pronto, con naturalidad, hablaban conmigo de momentos complicados, iban a terapia después de un gran éxito. Yo pensaba lo importante que era ese mensaje. Durante mucho tiempo no quise firmar este libro, quería usar seudónimo para no exponer a mi familia y a mí. Me di cuenta de que si no lo firmaba estaba siendo partícipe del silencio que a la vez estaba denunciando.

Reuniendo todos esos elementos, sus programas, el libro y lo aprendido en el camino, ¿Cree que hemos perdido la delicadeza?

El director de cine Joachim Trier, que ha ganado el Gran Premio del Jurado de Cannes por 'Sentimental Values', dijo en su discurso que la ternura era el nuevo punk, que necesitaba creer en el ser humano, en la delicadeza, que había que recuperar los espacios para escuchar al otro. No puedo estar más de acuerdo; la ternura, en estos momentos, es la transgresión y lo antisistema. Hay que volver a ese cuidado, y todos los que han leído este libro reconocen que es un canto a la vida y la necesidad de cuidarnos los unos a los otros, así que sí, hay que volver a la delicadeza y la ternura.