Zahara y Shinova cierran el cartel del Love to Rock

Zahara y Shinova son las últimas incorporaciones al cartel de la sexta edición del festival Love to Rock, que se celebrará los próximos 10 y 11 de octubre en la Marina Nord de València. El evento, que combina música y gastronomía de autor, contará con las actuaciones de Lori Meyers, Fangoria, Carolina Durante, Iván Ferreiro y Biznaga, entre otros, y con una oferta culinaria de alto nivel a cargo de chefs como Germán Carrizo, Rakel Cernicharo (Karak), Diego Laso (Momiki Atelier), Rafa Morales (Senzillo), Junior Franco (Paraíso Travel), Roger Julian (Simposio) e Ismael Cano (Maillard Brasas).

El festival celebró este jueves su tradicional fiesta de presentación en el Hard Rock Café de València, con los conciertos en acústico de Santero y Los Muchachos y City of Fury, y la participación de los cocineros que forman parte de esta edición.

Zahara / L-EMV

Clásicos, novedades y talento local

Love to Rock vuelve a apostar por una programación con nombres destacados del indie, pop y rock alternativo nacional.

Entre los artistas confirmados destaca el regreso de Lori Meyers, que ya cerraron el festival hace dos ediciones y volverán con un repertorio de grandes éxitos. Fangoria, el icónico dúo formado por Alaska y Nacho Canut, presentará su nuevo disco en directo "ATP_ATL (A todo piano, a todo láser)", con versiones de sus temas más conocidos.

También subirán al escenario Carolina Durante, banda emblemática de una generación que navega entre el culto y el éxito masivo; Iván Ferreiro, que vuelve con nuevo material tras seis años de silencio discográfico con "Trinchera Pop"; Shinova, que presentará en directo "El Presente", un disco repleto de nuevos sonidos; y Zahara, que ofrecerá su show más espectacular hasta la fecha, incluyendo temas de su último trabajo, "Lento Ternura". Completan el cartel Biznaga, una de las bandas más contundentes del panorama punk-rock actual.

La representación local también tendrá un papel destacado con nombres como Santero y Los Muchachos, con su particular estilo de rock reposado; Sienna, consolidado en el circuito independiente; Los Invaders, que ultiman su tercer disco; el cuarteto Calivvla, con su apuesta por el post-punk y el alt-rock noventero; Huracán Romántica, el nuevo proyecto de Gerardo Sanz (ex “La Pulquería”); y Valancea, dúo de synth-indie-pop con letras generacionales.

Más música, karaoke y una selección de DJs

El festival también contará con propuestas como San Tosielo, dúo canario afincado en Madrid con un directo festivo y cargado de humor; los sevillanos Vera Fauna, que celebran su décimo aniversario con nuevo álbum; los madrileños La Milagrosa, en clave de dream-punk; los asturianos Puño Dragón; HOONINE, alter ego de la murciana Carmen Alarcón, y Vruto, proyecto conjunto de Jorge Guirao (Second) y el DJ Don Fluor.

No faltará la divertida propuesta de la Karaoke Rock Band, que lleva más de 14 años ofreciendo un espectáculo donde el público canta en directo acompañado por músicos profesionales, con un extenso repertorio de clásicos del rock, pop e indie.

En el apartado DJ, el festival contará con nombres como Isaac Corrales, Bea Miau, Fat Gordon, Jajajers, Colin Peters, Souleast DJ, Giorgio Bonetti, Toxicosmos, Obtuso y Sugar Mami.

Love to Food: alta cocina en formato festival

La zona gastronómica Love to Food vuelve a ser uno de los ejes del festival, con una oferta de alta cocina adaptada al entorno musical. La selección, comisariada por el chef Germán Carrizo (Estrella Michelin y Sol Repsol), reunirá a algunos de los cocineros más reconocidos del panorama nacional.

Junto a Carrizo estarán Rakel Cernicharo (Top Chef 2017, 1 Sol Repsol), Diego Laso (Momiki Atelier, recomendado por la Guía Repsol), Rafa Morales (Senzillo), Junior Franco (Paraíso Travel), Roger Julian (Simposio) e Ismael Cano (Maillard Brasas), todos ellos con propuestas exclusivas diseñadas para el festival.

Para todos los públicos

Love to Rock mantiene su filosofía de ser un evento inclusivo, con actividades pensadas para todas las edades. Por eso volverá a instalarse la zona Love to Kids, con programación especial para los más pequeños, haciendo del festival una experiencia familiar y completa. Música en directo, DJs, gastronomía y espacios diferenciados hacen de Love to Rock una cita única en el calendario de festivales de otoño.

Entradas a precio promocional

Los primeros abonos a precio de lanzamiento ya se han agotado, pero siguen disponibles entradas a precio promocional:

Abono general: 69,9 €

Abono general kids: 20,9 €

Abono grada (con asiento elevado y WC exclusivo): 74,9 €

Abono grada kids: 25,9 €

Abono VIP (con acceso a grada y plataforma VIP con vistas al mar): 99,9 €